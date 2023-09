Nagyon rossz hírt kaptak a magyar melósok: semmi esély az évközi minimálbér-emelésre?

Egyre kevésbé valószínű, hogy a munkaadók és a munkavállalók megegyeznek a minimálbér évközi emeléséről - ez a kép rajzolódik ki azután, hogy a Pénzcentrum mind a munkaadók, mind pedig a munkavállalók képviselőit megkérdezte az őszi tárgyalássorozat kezdete előtt. Bár a munkavállalókat képviselő egyik szakszervezetnél még bíznak a csodában, de az idő sürget, lassan pedig el kellene kezdeni a jövő éviről szóló tárgyalásokat is. Ki mit gondol az idei kompenzációról és a jövő évi minimálbérről?

Annak ellenére, hogy lassan már a 2024-es minimálbér és garantált bérminimum összegéről kellene tárgyalni, még arról sem született döntés, hogy valóban lesz-e évközi kompenzáció a 2023-ast illetően - így értesült ma a Pénzcentrum, miután beszéltünk a tárgyalásokon érintett szervezetek képviselőivel. A munkavállalók természetesen szeretnék, hogy ha a maradék két hónapra is, de magasabb legyen a 2023-as minimálbér, a munkaadók egyik képviselője szerint azonban olyan kis összeg lenne ebből, hogy tárgyalni is szinte felesleges róla.

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke lapunknak azt is elárulta, hogy melyik megoldást tartaná üdvösebbnek, mert több is az asztalon van - igaz, egyelőre azt sem tudni pontosan, mikor ülnek le a tárgyalóasztalhoz a munkaadók, a munkavállalók képviselői, illetve a kormány. Lássuk, kinek mi az álláspontja!

Mi alapján számoljunk?

Nincsenek még meg azok az adatok, amely alapján tudnánk, hogy mekkora lesz az éves infláció - ezt mondta a Pénzcentrumnak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke.

Még mindig nem kaptuk meg a szükséges adatokat a Pénzügyminisztériumtól arra vonatkozóan, hogy mekkora lesz a várható éves infláció, tehát egyelőre kiindulni is nehéz bármiből. Ennek eredményeképpen a VKF következő ülésének időpontját sem tűztük még ki, ám szerintem számítani lehet arra, hogy a napokban ez megtörténik. Azzal számolunk egyébként, hogy az előzetesen jelzett 17,5 százaléknál magasabb lesz az éves infláció, tehát a tárgyalásokon mindenképpen magasabb minimálbért szeretnénk elérni, és erre szerintem van is esélyünk

- fogalmazott Mészáros Melinda. Elmondta azt is, szerinte milyen megoldások lehetségesek, de a LIGA ki is tart amellett, hogy az egyik jobb lenne a másiknál.

Továbbra is kitartunk amellett, hogy ha kevés is az van az évből, a maradék két hónapra azért legyen egy minimálbér-emelés. Ezt azért tartanánk üdvös megoldásnak, mert ebben az esetben a jövő évi béremelés tárgyalásait egy magasabb alapról kezdhetnénk, vagyis végső soron a dolgozóknak is nagyobb lenne az esélyük arra, hogy jobb fizetést harcoljunk ki. A másik lehetőség az, hogy idén már nem lesz évközi emelés, hanem a következő évben nőnek annyival a szakmunkás minimálbérek és a minimumfizetések, mintha ebben az évben lett volna kompenzáció

- tette hozzá a szakszervezeti vezető.

Röhögőgörcs lenne belőle

Szinte teljesen más véleményen van Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke. Ő a Pénzcentrumnak azt mondta: kevés esélyt lát szeptember végén arra, hogy még ebben az évben legyen valamiféle kompenzáció a minimálbérnél.

Mivel még nem ismerjük az adatokat, amelyek alapján számolhatunk, a magam részéről nem hiszem azt, hogy bármilyen kompenzáció megszületne még erre az évre vonatkozóan. De nem hiszem azt sem, hogy lenne bármennyi értelme, hiszen kevés maradt már csak ebből az évből. Sokkal hasznosabb megoldásnak tartanám azt, hogy a jövő évi minimálbér nőjön majd nagyobb mértékben, de függetlenül attól, hogy itt bármilyen kompenzáció lenne az idén

- fogalmazott Rolek Ferenc. A szövetség alelnöke egy példaszámolással is alátámasztotta azt, hogy mire gondol.

Tételezzük fel, hogy - a gazdasági növekedés irányát figyelve - adunk egy 2 százalékos minimálbér-emelést erre az évre, és ott is csak a két maradék hónapra. Ez jelen pillanatban négyezer forintot jelentene, amitől mindenki röhögőgörcsöt kapna. Ráadásul ha az derül ki, hogy az idén nem is növekszik a gazdaság, akkor pontosan nulla forintot lehet adni

- mondta még erről Rolek Ferenc.