Belestünk a zárt ajtók mögé: ilyen lakásokban élnek a dúsgazdag pesti milliomosok

Iszonyatos árakon mennek az új építésű lakások a fővárosban, és van is rájuk bőven kereslet - derül ki a Pénzcentrum birtokába került friss adatsorból. Olyannyira nagy a kínálat a méregdrága lakóingatlanokból, hogy a 100 millió forintot meghaladó ingatlanok darabszáma a teljes budapesti kínálat bő 30 százalékát teszi már ki. Cikkünkben mutatjuk a fővárosi lakóingatlan-fejlesztések árkategóriák szerinti megoszlását, és a legdrágább luxulakásokat is.

Mint arról korábban, „Ide vette be magát a dúsgazdag fővárosi elit: ezek a kommunák még a Holdról is látszanak” címmel megjelent írásunkban beszámoltunk, hiába látszódott az idei év elején némi stagnálás az új építésű lakóingatlanok piacán a fővárosban, ez nem igazán bizonyult tartósnak. A 2023 harmadik negyedéves adatok ugyanis azt mutatják, újra beindult a dárgulás ebben a piaci szegmensben, és már átlépte a 1,5 milliót a fajlagos budapesti átlagár.

A legdrágább városrész jelenleg az I. és XII. kerületeket magába foglaló Közép-Buda, itt már a 2,6 milliót is meghaladja az átlagos négyzetméterár. De a városrészek szerinti bontásból az is kiderült, hogy már nincs olyan terület a fővárosban, se Budán, se Pesten, ahol 1 milliós fajlagos ár alatt lehet új építésű lakást vásárolni. Mindössze 4 olyan fővárosi kerület van, ahol nem éri el még az egymilliót az átlagos négyzetméterár, de a XVII., XVIII., XXI., és XXIII. kerületekben is már a 7 számjegyet nyaldossa az árszínvonal.

Az árak tehát szinte mindenhol tovább emelkedtek, az viszont legutóbbi elemzésünkből kimaradt, mennyire széles is a dúsgazdagoknak szánt felhozatal Budapesten. Nos, a számok magukért beszélnek: 1 milliárd felett 7 db luxusingatlant kínálnak jelenleg Budapesten; az 500 millió feletti, de 1 milliárd forintot meg nem haladó lakások darabszáma pedig 46-ot számlál. De a kínálat 500 millió forint alatt nyílik ki igazán: mint az alábbi grafikánkon is látható, a 100 millió forintot meghaladó ingatlanok darabszáma a teljes fővárosi kínálat bő 30 százalékát teszi már ki.

Végezetül mutatjuk azt is, mi a "high end" most Budapesten. Nos, mindenképp érdekesség, hogy a legdrágább új építésű lakóingatlant továbbra is a VI. kerületi A47-ben kínálják megvételre, 1 545 345 000 forintért - úgy tűnik azonban nem nagy a tolongás a lakásért, mert legutóbb is ez volt a listavezető. Sőt, az A47 projektben még mindig vannnak eladó lakások szép számmal (11 db), de a legolcsóbb is közel 293 milliót kóstál. És akkor nézzük az egyes budapesti projektek top 5 legdrágább lakását!