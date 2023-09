Ilyen nyomorban élnek az ország legszegényebb településén: erre elég a havi 15 648 forint + videó

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nemrég mutattuk be az ország legszegényebb és leggazdagabb településeit, most pedig a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag el is látogatott a toplistás helységekbe. Kíváncsiak voltunk arra, hogy lehetnek ilyen magasak a jövedelmek egy aprócska borsodi faluban, míg tőle alig 20 kilométerre már igazi nyomorral találkoztunk. Vajon mi húzza fel, vagy épp le a statisztikákat, mekkora a munkanélküliség, és úgy egyáltalán, milyen a relatív jólét az ország két végletében? Ezekre a kérdésekre mind választ kaphatsz a CashTag legújabb részéből.

A CashTag legújabb adásában munkatársaink ellátogatnak a legszegényebb és leggazdagabb településeire az országnak. Korábbi cikkeinkben többek között olyan változók, mint az éves egy főre eső nettó belföldi jövedelmek, az iskolai végzettségek és az 1000 főre jutó gépkocsik számának település szintű vizsgálata alapján állítottunk fel listát a legszegényebb és leggazdagabb településekről. Na de mi lehet az oka, ha egy település és annak lakói nagyon rossz anyagi helyzetben vannak és hogyan lehet egy település hihetetlenül gazdag? Ezekre a kérdésekre kapunk választ ebből a részből. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A leggazdagabb település Tornakápolna községe, Telki csak a második A leggazdagabb település okozta a legnagyobb meglepetést. A gyönyörű családi házak, tökéletesen rendezett utcák és jó állapotú utak helyett egy borsod vármegyei kis zsákfalu Tornakápolna áll a lista első helyén. A települést összesen 14-en lakják, és az egy főre eső nettó belföldi jövedelem egy évben nagyjából 4 304 219 forint. A Pénzcentrum több ízben próbálta elérni a polgármestert, azonban az előzetesen elküldött e-mailre és a telefonos megkeresésére sem volt hajlandó érdemben válaszolni. Végül, egy a neve elhallgatását kérő ott élő lakos adott interjút, hogy hogyan lehet, hogy a községük számít Magyarország leggazdagabb településének. Látsz itt egy 20 ezer fős stadiont? Látsz 4 milliárdért épülő, 16 tantermes iskolát a 123 diáknak? Nem, ugye? Kisvasutat? […] Valamilyen olyan cég van ide bejelentve, akiről senki nem tud - mondta egy helyi lakos. A Pénzcentrum utána járt, milyen cég vagy cégek vannak ide bejelentve, arról, hogy mit talált, a videóból lehet részletesen tájékozódni. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A legszegényebb település A legszegényebb település, néhány kilométerre a leggazdagabb településtől található község, Tornanádaska. Itt már kevésbé meglepő a legszegényebb települések között elfoglalt első hely. A községet, a friss népszámlálási adatok alapján 752-en lakják (az alpolgármester a videóban 850-et említ), és az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem egy évben mindössze 187 773 forint, azaz kerekítve havi 15 648 forint. A község alpolgármestere, Toldi Richárd adott interjút, elmondása szerint a legnagyobb problémát a munkanélküliség jelenti a községben. A munkaképes felnőttkorú lakosság kevesebb mint 10%-a rendelkezik munkahellyel, ráadásul a dolgozók bére is meglehetősen alacsony. A szociális munkás az 28 500 forintot, az, aki az önkormányzatnál dolgozik, az meg 116 000 forintot keres - válaszolta kérdésünkre az alpolgármester, aki röviden arra is kitért, hogy az tudna segíteni a településnek, ha több és jobb bérezésű munkalehetőségek lennének a térségben.

