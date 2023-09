Hatalmas áremelés az IKEA-ban: lassan megfizethetetlenek lesznek a magyarok kedvenc bútorai

Idén júliushoz képest is több, kedvelt bútordarab ára emelkedett az egekbe az IKEA-ban. Azonban szerencsére ezzel párhuzamosan soknak csökkent is az ára, hol jelentősen, hol inkább csak szimbolikusan. Az áremelés pedig koránt sem meglepő: még januárban jelentette be a cég, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is folytatódik az évközi áremelés, amihez a jelek szerint tartja magát az IKEA. Ezt pedig a vásárlók hónapról hónapra érezhetik a pénztárcájukon. A listán ugyanis szerepel olyan termék, ami az elmúlt két hónapban, azaz július óta 28 százalékkal drágult. Jó hír azonban, hogy a 21 vizsgált tétel közül 4-nek is csökkent az ára, miközben 5-nek változatlan maradt.

Még az év elején jelentette be az IKEA, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén is várhatóan folytatódik a folyamatos áremelés, annak ellenére is, hogy tavaly is többször, többszámjegyű drágulás volt megfigyelhető a bútorárúháznál az orosz-ukrán háború és az inflációra hivatkozva. A korábbi katalógusok és a webshop aktuális árlistája alapján a legnépszerűbb bútorok között is találunk olyat, ami csak a legutóbbi, júliusi összesítésünk óta is 28 százalékkal drágult. Ráadásul a vizsgált 21 termék közül, ellentétben a júliusi adatokkal, mindössze 4 terméknek csökkent az ára. Bár öröm az ürömben, hogy ebből a 4 termékből egy 14 százalékkal lett olcsóbb.

Az eddigi összesítéseinkhez hasonlóan azonban most is jellemzően a drágább termékek árai emelkedtek meg jobban, bár természetesen akadnak kivételek. A BRIMNES ágykeret tárolóval és fejtámlával például 144 990 forintról 163 990 forintra drágult, ami 13 százalékos áremelkedést jelent mindössze 2 hónap leforgása alatt. Az INGATORP meghosszabbítható kerek asztal ára 139 990 forintról 159 990 forintra emelkedett, ugyanennek az asztalnak pedig a klasszikus, szögletes változata 129 990 forintba került még júliusban, miközben most már 149 990 forintot kell fizetnünk érte. Ezzel előbbi 14, míg utóbbi 15 százalékkal kerül többe most, mint korábban.

De 15 százalékkal drágult még az AGAM gyerekészék, illetve a klasszikus fehér BILLY könyvespolc is, ami immáron 22990 forintba kerül. Ezen kívül drágább lett még a KNOXHULT konyha is, aminek 11 százalékkal nőtt az ára, a BILLY üvegajtós szekrénye (13 százalékos áremelkedés) és a KALLAX polcos elem is (8 százalékkal kerül most többe), a RASKOG zsúrkocsi (11 százalék) és a BURVIK dohányzóasztal (7 százalék).

Azonban a fenti drágulások mind-mind még csak a jéghegy csúcsa: a LACK falipolc ára ugyanis 4290 forintról 5490 forintra emelkedett, ami első pillantásra talán nem sok, hiszen csak 1200 forintról beszélünk. Azonban ez barátok közt is 28 százalékos áremelést jelent, miközben azt is érdemes megnézni, hogy ugyanez a termék 2019-ben még mindössze 1490 forintba került. Azaz 4 év alatt 268 százalékkal növelték meg a termék árát.

A drágulási versenyben pedig szintén egy alacsonyabb árú termék lett a második helyezett: a SANELA díszpárnahuzat ára ugyanis két hónap alatt 17 százalékkal emelkedett. Júliusban ugyanis még csak 2990 forintba került, azonban most már 3490 forintot kell ugyanazért a termékért adnunk.

Azonban szerencsére a korábbiakhoz hasonlóan most is akadnak olyan termékek, amiknek nemhogy nem nőtt, de egyenesen csökkent az áruk. Ilyen a HEMNES kanapéágy, ami júliusban 155 880 forintba került, mostanra viszont az ára 149 900 forintra csökkent. Azaz 4 százalékkal olcsóbb lett a termék. Hasonló a helyzet a háromszemélyes EKTORP kanapéval is, ami pár hónapja még 174 900 forintba került, míg most 169 900 forintot kell érte fizetnünk, ami 3 százalékos csökkenést jelent.

De a komódvásárlók is örülhetnek. A HEMNES nyolcfiókos szekrény ugyanis már csak 119 900 forintba kerül, a korábbi 129 900 forint helyett, azaz 8 százalékkal csökkent az ára. Érdekesség, hogy ez a termék tavaly novemberben is ennyibe került, majd márciusban már csak 99990 forintba, ahonnan újra felemelték nyáron az árát.

A legjobban pedig NISSAFORS zsúrkocsi ára csökkent. Ez ugyanis márciusban még 13990 forintba került, most pedig végre visszatérhettünk a tavaly augusztusi árához, és mindössze 11990 forintot kell érte fizetnünk. Ez pedig 14 százalékos árcsökkenést jelent összesen.