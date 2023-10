Visszahozza legendás termékét a Lidl: egy éve várnak rá a magyarok, most újra kikerül a polcokra

Idén is árulni fogja fa játékkonyháját a Lidl – erről tájékoztatta a Pénzcentrumot a diszkontlánc. Pontos dátum egyelőre még nincsen, de várhatóan november közepétől lehet majd országosan is találkozni a slágertermékkel. A fakonyha ára tavaly már 30 ezer forintba került, és elképzelhető, hogy idén még drágább lesz. Legalábbis ha a lánc leköveti az inflációs mozgásokat, akkor mindneképp.

Kevés dolog tudja úgy felizgatni a magyar vásárlókat az év végéhez közeledve, mint a Lidl fa játékkonyhája. A családos magyarok körében rendületlen népszerűségnek örvendő játékot 2021-ben még alig néhány nappal karácsony előtt, december 20-án dobta piacra a diszkont.

2022-ben viszont már november közepén megindult az országos értékesítés. Sőt, egy különleges ajánlat kereteiben egyes hazai vásárlók már októberbe beszerezhették a szettet. A diszkontlánc ugyanis egy egyedi promóció keretében egy új üzletének megnyitásakor elérhetővé tette a terméket az újonnan megnyitott egységben. De mi lesz a helyzet 2023-ban? Idén is érkezni fog a fa játékkonyha? A Pénzcentrum megkeresésére a Lidl elárulta:

A fakonyha minden évben nagyon népszerű a vásárlók körében, az elmúlt évek tapasztalatai alapján a termék várhatóan novemberben a többi fajátékkal együtt kerül az áruházak polcaira.

Azt pedig, hogy mennyire népszerű, mi sem mutatja jobban, hogy tavaly a cég az árusítást követően közleményt adott ki arról, hogy egyes boltokban annyira nagy volt a korai órákban a kereslet a fajtáék iránt, hogy átmeneti készlethiányokra lehetett számítani abból. Azaz lehet, hogy valakinek délután kellett visszamennie a szóban forgó játékért. Akárhogy is, idén tehát újra visszatér a fakonyha, mégpedig novemberben. Ahogy korábban írtuk, tavaly az országos terítés november 17-én indult, ami a hónap utolsó előtti csütörtökje volt. Hogyha idén is ezt a dátumot célozná meg a lánc, akkor a 2023-as értékesítés

november 23-án indulhatna vagy egy héttel korábban, november 16-án.

Az árazás nem lesz kellemes?

A Lidl fa játékkonyha 2021-ben 19 999 forintba került. Ezért az áron viszont 2022-ben már csak a leggyorsabb vásárlók tudták megvásárolni, azon a bizonyos promóciós terítésen. A novemberi országos értékesítés ugyanis már jóval drágább, 29 999 forintos árról indult. Akárhogy is nézzük, ez egyetlen év leforgása alatt 50 százalékos áremelkedést jelentett. Ez pedig több mint a kétszerese volt az országos drágulási átlagnak.

A Lidl fa játékkonyha hirdetése 2022 novemberében.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) idevágó statisztikái szerint ugyanis 2022. novemberben a fogyasztói árak átlagosan 22,5 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. De még a csúcsdráguló élelmiszerek drágulása is átlagosan „csupán” 43,8 százalékkal emelkedett. 50 százalék körül az országban akkor a baromfihús (54,4%), a péksütemények (54%) és a tej (52,9%) drágult.

Természetesen az idei novemberi statisztikai adatokat nem ismerjük, viszont a bázishatás miatt egyértelműen csökkenő tendencia figyelhető meg a jelenlegi hónapokban. Most augusztusban az éves infláció például 16,4 százalék volt. Novemberre pedig várhatóan 10-12 százalék között fog alakulni ez a szám. Mindez előrevetíti azt is, hogy óvatos becsléssel is 10-12 százalékkal valószínűsíthetően drágább lesz majd a fa játékkonyha a boltokban. Ha bekövetkezne egy ekkora mértékű drágulás, akkor

a magyar vásárlók 33-34 ezer forintért szerezhetnék be idén a diszkontlánc játékkonyháját.

Játékkonyha-háború

Hiába emelte a Lidl tavaly már 30 ezer forintra a fa játékkonyhájának az árát, az még így is barátságosabb volt, mint a nagy vetélytárs IKEA-é. Ott ugyanis a méretben hasonló termék ára 45 ezer forintot kóstált (most már ez is 50 ezer forint, ami azóta 10 százalékos drágulás). Igaz ugyanakkor, hogy a svéd lakberendezési vállalat azóta előrukkolt egy kisebb játékkonyhával is, amit árba így már harcba tudtak küldeni a Lidl-s vetélytárssal szemben, hiszen az olcsóbb IKEA-s darab ára jelenleg 29 990 forint, ami ugyanannyiba került, mint amennyiért a Lidl saját fa játékkonyháját lehetett beszerezni tavaly.

(Címlapkép - Róka László, MTI/MTVA)