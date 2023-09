Érik a narancshorror a magyar boltokban: soha nem látott drágulás az üdítőket is durván érintheti

Durva áremelkedésre kell számítani a narancs és a narancslé kapcsán - ezt mondta a Pénzcentrumnak a Sió ügyvezetője. Mészáros Dezső lapunk megkeresésére megerősítette azt a korábbi iparági értesülést, hogy a tengerentúli helyret romlása miatt idén várhatóan sokkal drágábban juthatunk majd hozzá a vitaminlökethez, de hogy ez az árban mekkora pluszt fog a boltok polcain jelenteni, az egyelőre kérdéses.

Nagyon nehéz helyzetbe kerülhet a narancstermesztés az egész világon, miután nemcsak a súlyos hurrikánok, de a betegségek is megtizedelték az ültetvényeket a két legnagyobb termelőnél, az USA-ban és a brazil ültetvényeken. A Pénzcentrum hazai iparági forrásoktól úgy értesült, hogy ez a kedvelt déligyümölcs drágulását okozhatja Magyarországon is, sőt, egyesek még áruhiányra is számítanak - erről korábban már írtunk, és egy iparági szereplő most részletes válaszokat is küldött. Ami biztos: a magyaroknak várhatóan komoly drágulással kell majd szembenézniük, ha ezt a népszerű gyümölcsöt, vagy az abból készült gyümölcsleveket, készítményeket szeretnék idén is venni.

Nagy pusztítást végzett idén a hurrikán az Egyesült Államok narancsültetvényein, de nincs jobb helyzetben Brazília sem. A probléma globális, az egész világ ellátási láncában komoly kiesést okozhat - ennek pedig az árakban is megérezzük majd a hatását.

Ötven éve nem volt ilyen kevés narancs

Mészáros Dezső, a Sió-Eckes Kft. ügyvezetője a Pénzcentrumnak azt mondta: a helyzet több, mint kritikus, fél évszázada nem volt olyan alacsony a narancstermés a világon, mint ebben az évben lesz.

Úgy látjuk, hogy az amerikai kontinensen kialakult helyzet – a floridai hurrikánok pusztítása, az extrém szárazság Brazíliában és egy komoly bakteriális fertőzés – eredményeképpen az elmúlt 50 év legalacsonyabb narancstermése várható 2023-ban. Ráadásul a szakértők hosszú távon elhúzódó problémát jeleznek, hiszen az ültetvények újratelepítése és termőre fordulása évekbe telhet. A fenti okok miatt jelentősen lecsökkent narancskínálat hatása pedig már most látható az árakon, és a közeljövőben a gyümölcs drágulása várhatóan fokozódik is majd

- mondta lapunk megkeresésére Mészáros Dezső. Elmondta azt is, hogy a termelés ilyen drasztikus visszaesése természetesen áremelkedéssel is jár, igaz, ez nem új keletű jelenség.

Az elmúlt években is folyamatosan jellemző volt a narancs drágulása, 2020 és 2023 között gyakorlatilag megháromszorozódott az ára. Jelenleg a fent említett okok miatt kiemelkedően magas árak jellemzőek: amíg 2022-ben tonnánként körülbelül 2 000 USD volt a narancs ára, addig most már 4 200-4 300 USD/tonna árakkal találkozhatunk. A gyümölcslevek és gyümölcsitalok esetében tehát – narancstartalomtól függően – 40 százalék körüli áremelésre számíthatunk. Sajnos várhatóan ez a narancsléfogyasztás csökkenésében is meglátszik majd, és a fogyasztók egy része valószínűleg más gyümölcslevek irányába mozdul el. Emellett fontos kiemelni, hogy a jelenlegi helyzet nem csak a narancsra hat, hiszen egyéb gyümölcsök kereslete is növekedik majd ezzel párhuzamosan. Ez pedig alapanyag hiányhoz vezethet, és ez hatással lesz ezen termékek árára is

- tette hozzá a szakértő.

Küzdeni kell, de talán lesz mindenkinek narancslé

De mi vár azokra, akik a tél közeledtével nem szeretnének lemondani erről a népszerű gyümölcsről? A Sió ügyvezetője szerint a helyzet példa nélküli, és biztosan érezni fogjuk a hatást Magyarországon is.

Nehéz előre megjósolni a helyzet kimenetelét, hiszen példa nélküli narancskrízissel állunk szemben, így nemzetközi szinten is hiányoznak a tapasztalatok a várható lefolyásról. Amit azonban látunk, az az, hogy például Nyugat-Európában néhány forgalmazó már most mennyiségi korlátozásokat vezetett be és kevesebb narancslé kerül a polcokra. Nyilván mindezek a magyarországi forgalomra is hatással lesznek, de mi a SIÓ-nál mindent megteszünk azért, hogy bebiztosítsuk a beszerzési forrásainkat és továbbra is kiváló minőségű narancslevet tudjunk a megfelelő mennyiségben a fogyasztóinknak kínálni

- mondta Mészáros Dezső. Hozzátette ugyanakkor, hogy a Sió a minőségben nem köt kompromisszumot, amit lehet, azt megteszik azért, hogy aki a drágulás mellett is szeretne, az tudjon is narancslevet vásárolni.

A fennálló helyzet hatására igyekszünk tovább növelni működési hatékonyságunkat és a lehetőségeinkhez mérten tovább optimalizálni folyamatainkat annak érdekében, hogy a fogyasztók minél kevesebbet érezzenek meg a narancskrízisből. Ugyanakkor – Magyarország egyik legnagyobb gyümölcslégyártójaként – a minőségben nem szeretnénk kompromisszumot kötni, így sajnos ennek a brutális narancsáremelésnek egy részét kénytelenek leszünk az árainkban reflektálni. Ez azt jelenti, hogy az árak gyümölcstartalomtól függően akár 40 százalék körüli mértékben is megemelkedhetnek majd. Nyilván napi szinten követjük a narancs világpiaci árának és ennek a narancskrízisnek az alakulását, de a következő egy évre sajnos nem várható javulás, így előreláthatóan 2024 folyamán magasabb narancsléárakkal kell számolnunk

- tette még hozzá az ügyvezető.