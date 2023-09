Kegyetlen lépésre szánta el magát Horvátország: durván megdrágulhat a magyarok nyaralás

A Horvátországba utazók számára a jövőben drágább lesz a nyaralás. A kormány idegenforgalmi adót akar bevezetni a tömegturizmus elleni küzdelem jegyében – legalábbis a tervek szerint. Idegenforgalmi adó bevezetése legkorábban 2025-ben valósulhat meg, a pontos összeg még nem ismert. Az így keletkező extra bevételeket környezetvédelemre fordítják majd.

Horvátország az egyik legnépszerűbb európai üdülőhely, déli szomszédunk turizmusa évek óta virágzik, a 2023-as év pedig még új rekordot is hozhat - jelentette a horvát turisztikai minisztérium.

A tömegturizmus azonban a kormány szerint komoly problémákkal is jár. Többek között az infrastruktúra nem bírja a rohamot, egyre nagyobb gondot okoz a szemétszállítás, és a nyártól távol eső, újonnan épült üdülőtelepek kihasználtsága hónapok óta túl alacsony. A fenntarthatóság kérdése egyre sürgetőbbé válik -írja az ADAC.

A kormány jelenleg egy átfogó idegenforgalmi törvényt dolgoz ki, amelyben az üdülési illeték csak egy intézkedés a sok közül. Az ebből származó bevételt a környezetvédelem javára kívánják fordítani. A jelenlegi tervek szerint az idegenforgalmi adót kizárólag azokon a területeken vezetnék be, amelyek különösen megszenvedték az turista-boom negatív hatásait, a tengerparti régiók és a szigetek. A bevezetés 2025 előtt nem várható.

Az még nem világos, hogy az illetéket miképp fogják kiszámítani, de várhatóan az összeg a szállás típusától és az éjszakák számától függ majd, de azt nem lehet tudni, hogy vajon egyszeri díjról van szó, amelyet a belépéskor szednek majd be úgy, mint Velencében.

Idén még könnyebb Horvátországba utazni

A nyaralóboom fő oka, hogy Horvátország az év eleje óta a schengeni övezet része, a határellenőrzés és így a hosszú várakozási idő megszűnt a turisták számára. Ráadásul az euró felváltotta a korábbi valutát, a kunát, ami szintén megkönnyíti az utazást az eurózónából

Drasztikus áremelkedések

A horvát kormány is elismeri, hogy az új helyzet új problémákat is hozott magával. Az utóbbi időben például több panasz érkezett a meredeken emelkedő árak miatt. "Tisztában vagyunk ezzel" - mondja egy minisztériumi szóvivő. Szerinte azonban ez kevésbé a valutaátállásnak, mint inkább a globális inflációnak köszönhető. "Sajnos olyan esetek is előfordultak, amikor az euró bevezetését használták fel ürügyként az áremelkedésre". Az ilyen "tisztességtelen gyakorlatokat" az illetékes hatóságok figyelemmel fogják kísérni -ígérik.