Nem csoda, hogy kiürül az ország: 1,4 milliós fizetéssel csábítják a magyar ápolókat Ausztriába

Sopron minden reggel valósággal kiürül, miután az ott élők autóba pattannak és elindulnak az országhatár nyugati oldalára, hogy a városukban megszerezhető legmagasabb bérnek az ötszörösét keressék meg. Ez a tendencia ráadásul egész szakmákat veszélyeztet, a szociális gondozókat például thai munkavállalókkal pótolják. A tendencia egyelőre úgy tűnik, megállíthatatlan, ráadásul a nyugati konkurencia által kínált feltételekkel nagyon nehéz magyar szinten versenyezni.

Szinte az egész magyar sajtót bejárta a hír, hogy lassan teljes szakmák üresednek ki Győr-Moson-Sopron vármegyében, miután az ott élők reggelente egyszerűen fogják magukat és átutaznak az országhatár nyugati oldalára dolgozni. A munkaerő elvándorlásában legmélyebben érintett város Sopron, ahol a helyi Soproni Szociális Intézmény nemrég egy közleményben tudatta: a város gazdasága, valamint a közszolgáltatás általános munkaerőhiánnyal küzd, ezért az intézmény az ellátottak érdekében a 270 fő dolgozója mellé – szükség szerint – 20 fő thai munkaerőt kölcsönöz, akik a képzett magyar személyzet mellett, az ő munkájukat segítve, a felügyeletük alatt fognak dolgozni.

A helyi szociális intézmény amúgy négy területért felel, égisze alatt működik a helyi hajléktalanokat ellátó intézet, az egészségügyi és a szociális alapellátó, valamint az idősek otthona. A thai kölcsönzött munkaerőt az érintettek szerint ez utóbbi intézménynél, tehát az idősek otthonában vetik majd be. De vajon összességében a városban tényleg akkora a baj, hogy egy Soprontól légvonalban 9089 kilométerre fekvő országból kell munkaerőt hozni?

Győrben 400 ezer a maximum, és az már jónak számít

Mielőtt az alábbi kérdést megválaszolnánk, érdemes kicsit jobban megvizsgálnunk Győr-Moson-Sopron gazdaságát. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint a vármegyében a foglalkoztatottak száma 4,6 ezerrel, a munkanélkülieké 0,1 ezerrel nőtt 2023. első negyedévében. Ezzel párhuzamosan a foglalkoztatási ráta (79,9 százalék) javult és korábban nem tapasztalt szintre emelkedett, a munkanélküliségi ráta (1,8 százalék) pedig nem változott. Így országos viszonylatban mindkettő értéke az egyik legkedvezőbb volt.

S most jön a munkaerő elvándorlásának a kulcsa: az idei első negyedévben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete 401 ezer forint volt, ami az egy évvel korábbinál 20 százalékkal jelentett magasabb összeget. A vármegyében elérhető bérek így a fővároshoz és a többi vármegyéhez képest is a legnagyobb növekedési ütemet produkálták. Ám ez sajnos mégis kevésnek bizonyul a dolgozók megtartásához.

Ráadásul hazánk a munkaerőpiaci viszonyokat tekintve eleve komoly problémákkal küzd: a szinte teljes foglalkoztatottságnak köszönhetően elfogyott a dolgos magyar kéz, így azt – a thai példából is látszik – valahonnan pótolni szükséges. A magyar munkaadók tehát a külföld felé fordulnak. Olyannyira, hogy a KSH adatai szerint tavaly 14 százalékkal, 81 ezerrel nőtt a külföldi munkavállalók száma, ám a kormányzati álláspont szerint a következő években újabb 500 ezer munkáskézre lesz szükség Magyarországon a leendő beruházások miatt, így elengedhetetlen lesz a harmadik országból érkező munkavállalók foglalkoztatása.

Ausztriában kolbászból lenne a kerítés

Mindeközben a magyar dolgozók által leginkább kedvelt ausztriai tartomány, Burgenland munkaerőpiaca köszöni szépen, él és virul. Pontosabban az egyértelműen kisebb problémákkal küzdő burgenlandi munkaerőpiac is képes olyan értékajánlatot nyújtani, ami itthon még a kanyarban sincs. Ám lássuk, mit jelent mindez a számok nyelvén.

Az Osztrák Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint Ausztriában a foglalkoztatottak száma a tavalyi évben átlagosan 4,4 millió fő volt, amivel a foglalkoztatottsági ráta elérte a 74 százalékot. Ezzel szemben a nyilvántartott munkanélküliek összesen 221 100-an voltak, tehát az ország munkanélküliségi rátája 4,8 százalékon alakult. Ami viszont ezeknél is izgalmasabb, hogy a sógoroknál elérhető átlagos órabér 36,38 euró volt, ami a jelenlegi forint-euró árfolyamon 14 115 forintot, tehát az elérhető legmagasabb soproni nettó órabérnek a több mint 5,5-szeresét jelenti.

Ezek az álláshirdetések csábítanak most a szomszédba

Végül lássuk, milyen konkrét hirdetések „szipolyozzák” el Magyarország munkaerőpiacáról a képzett hazai dolgozókat. Az egyik legnagyobb hazai állásportál oldalán a megfelelő paraméterek beütése után (szociális gondozó és ápoló munkakör Ausztriában) rögtön két találatot is kiad a kereső, melyek egyaránt bécsi munkalehetőségeket kínálnak. Az első hirdetésben az Irgalmasság Háza által működtetett Fridolina gyermekotthon keres olyan személyt, aki súlyos és krónikus betegségben szenvedő gyermekeknek és fiataloknak, valamint a családjaiknak nyújt mindennapos segítséget. A leendő munkavállaló feladatai közé tartozik majd a sürgősségi esetek felismerése és kezelése, részvétel az ápolási feladatokban, tanácsadás és útmutatás a családtagoknak. A leendő munkavállaló mindezért bruttó 3529,47 eurós fizetésre számíthat majd, ami átszámolva majdnem 1,4 millió forint, ami mellé havi 135,5 eurós (kb. 53 ezer forintos) ápolási segély is jár.

Egy másik hirdetésben Ausztria piacvezető időgondozója, a Haus zum Leben keres munkatársat. Az összesen 30 lakóotthont és 150 nyugdíjas klubot működtető bécsi intézmény ápolási szolgálatának és terápiás részlegének alapvető feladata, hogy a lehető legjobb ellátást biztosítsa lakói számára, éppen ezért mindig elkötelezett, motivált és dinamikus munkavállalókat keresnek ápolói csapatukba. Ez most sem történik másként, a leendő munkatársnak azonban a motiváción túl rendelkeznie kell majd a szükséges kompetenciákkal is.

Többek között képesnek kell lennie gondozási koncepciót létrehozni, az ápolással kapcsolatos igényeket fel kell ismernie, gondozási tervet kell alkotnia, valamint végre is kell hajtania azt. Illetve együtt kell működnie az ápolónőkkel és a kisegítő személyzettel is. Mindezért persze kielégítő jövedelem is jár: a leendő munkatárs teljes munkaidőben (heti 37 órában) bruttó 3091,09 eurós (kb. 1,2 millió forintos) fizetést kap majd, ami mellett az esetleges vasárnapi, munkaszüneti napon történő és éjszakai munkavégzésért plusz juttatás is jár.