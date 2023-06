Óriási leállás jön a magyar nagybanknál: nem lesz elérhető az app és a netbank sem

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Leállást jelentett be a CIB Bank. Július hónapban több időpontban is várhatóak kisebb kiesések, amik során több szolgáltatás egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek. A leállás többek között érinti a netbankot és a mobilalkalmazást is.

A CIB Bank leállást jelentett be, miután az informatikai rendszereiket fogják fejleszteni. A karbantartás miatt 2023. július hónapban több időpontban is várhatóak kiesések, melyek során több szolgáltatás nem, vagy csak korlátozottan lesz elérhető. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A leállás érinti a CIB Internet Bankot, a CIB Bank Online-t, a CIB Bank Mobilalkalmazást, az eBrokert, a Business Terminalt és a CIB Busness online-t is, amik nem lesznek elérhetőek. Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkamazáson keresztül szintén nem lesz elérhető. A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat szintén csak korlátozott funkcionalitással lesz elérhető, de a bankkártyaletiltás lehetősége ebben az esetben is biztosított lesz. A leállás július 6-án este tíztől másnap hajnali ötig, július 20-21-én este 10 és reggel 5 között, illetve július 27-28-án szintén este 10 és reggel 5 között várható.

