Hallókészülékes csalókra csapott le a NAV: aljas módszerrel dolgoztak, óriási a kár

Egy miskolci „elkövetői kör” jogosulatlanul igényelt állami támogatást hallókészülékekre a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A társaság ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt fogytatott eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – számolt be az MTI.

A NAV tájékoztatása szerint egy miskolci kör jogosulatlanul igényelt állami támogatást hallókészülékekre: a tettesek egy céghálózatot működtetve szerveztek ingyenes hallásvizsgálatokat, melyek során 1560 magánszemély személyes adatát rögzítették. Ezeket felhasználva valótlan tartalmú vényeket állítottak ki, majd nyújtottak be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek. Így igényeltek jogosulatlanul támogatást hallókészülékekre.

A vizsgálatokon résztvevő magánszemélyek közt többen se kapták meg a hallókészüléket, de voltak olyanok is, akik bár átvették az eszközt, azonban a NEAK által kínált helyett egy kínai, silány minőségű darabot kaptak, amik be sem voltak vizsgálva rendesen. A cégek képviselői úgy is igénybe vettek ártámogatást, hogy a már korábban átadott készülékek gyári számát duplikálták, illetve egyes karaktereit megváltoztatták a támogatási igény benyújtásakor.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség indítványozta a bíróságnak a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással, hamis magánokirat felhasználással, közokirat-hamisítással és többrendbeli személyes adattal visszaélés vétséggel vádolt elkövetők letartóztatását, közügyektől való eltiltását, valamint pénzbüntetés kiszabását

- közölte a NAV.