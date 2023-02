Tényleg 2025-ig a nyakunkon marad a horrorinfláció? Kijött a friss jelentés, ez csúnya lesz

Bár az eurózóna inflációja lassulni látszik, de a szakértők szerint ennek ellenére még 2025-ben is a jegybanki cél felett lesz majd az áremelkedés mértéke – számolt be a Portfolio.hu a Bloomberg felmérésére hivatkozva.

2025-ben a magindex és az inflációs főmutató is 2,1 százalékos lehet átlagosan a Bloomberg elemzői körképe szerint. Ez azt jelenti, hogy 2 év múlva is a jegybank 2 százalékos inflációs célja felett lesz. A maginfláció jelenlegi, első negyedévben 5,2 százalékon fog tetőzni, de az idei negyedévre már 3,6 százalékra is mérséklődhet a közgazdászok szerint.

A januári adatok szerint jelenleg az áremelés éves mértéke 8,2 százalék, míg a magindex 5,2 százalék lehet. A tetőzés a főmutatóban tavaly októberben következett be, 10,6 százalékon.

Az Európai Központi Bank következő kamatdöntő ülésén fogja közzétenni a friss előrejelzéseket az inflációra, és annak növekedésére nézve. A decemberi előrejelzések 2,4 százalékot vártak 2025-re, azonban azóta jelentősen mérséklődtek az energiaárak Európában.

Az európai gazdaság sokkal ellenállóbbnak bizonyult a magas energiaárakkal szemben, így akár az enyhe recessziót is elkerülheti. Az első negyedévben 0,2 százalékkal mérséklődhet a közgazdászok szerint az európai gazdaság, amit a második negyedévben 0,4 százalékos növekedés követhet majd. Az év egészében szintén 0,4 százalékos növekedés várható, azonban 2024-re 1,2 százalékot jósolnak az elemzők.