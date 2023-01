Ez a fordulat hozhatja el az élelmiszerárak csökkenését: már nem kell sokáig várni?

Az elmúlt napokban vezető hír volt a forint erősödése, így felmerülhet a kérdés, hogy lesz-e hatása az élelmiszerárakra. A tavalyi, egyre gyorsuló áremelkedés minden szektort érintett már, leginkább mégis az élelmiszeriparban mutatkozott meg. Hogyha tovább erősödik a forint, akkor várható-e árcsökkenés a boltok polcain? - teszi fel a kérdést az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

A friss elemzésükben azt írták, hogy az inflációra ható belső tényezők közül fontos kiemelni az MNB tájékoztatója alapján a csökkenő kiskereskedelmi forgalmat, amely módosíthatja az árak meghatározását, ezáltal visszafoghatja az áremelési törekvéseket.

Az élelmiszerek piacán több változás is tapasztalható, elsődlegesen a gabona árának alakulása hozhat tavasszal enyhülést a teljes ágazatban, mivel csökkent az export ár decemberben, a déli féltekén zajló kedvező betakarítási helyzet miatt. A jelenlegi árfolyamerősödés és a világpiaci árak egyes termékek esetében érzékelhető csökkenése most még nem tud hatni a magyar piac fogyasztói áraira, leghamarabb a tavaszi hónapokban várható, hogy stabilizálódó lesz a különbség - írták.

Ennek oka a dezinflációs hatások erősödése, amely részben a már részletezett gabonapiaci változásoknak is köszönhető. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is arról számolt be egy interjúban, hogy várakozásaik szerint az élelmiszerárak február-márciusban tetőznek, onnan drasztikusan csökkenhetnek - jegyezték meg.

A jelenleg is érzékelhető élelmiszerár-emelkedés a decemberi üzemanyag ársapka kivezetésének hatása, mivel a drágább üzemanyag a szállításon keresztül növeli az élelmiszerek árát. A KSH adatközlése szerint a fogyasztói árak 2022. decemberében 1,9%-kal nőttek az előző, november havihoz képest. Legfőképp az élelmiszerek ára emelkedett (2,1%-kal), ezen belül is magas volt az áremelkedés az egyes tejtermékek piacán. Csökkenő tendenciát mutat azonban a tojás és a margarin ára, ez részben a tojásra időközben bevezetett ársapka hatása is - részletezték.

Globális tekintetben az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) adott ki becslést arra vonatkozóan, hogy világszinten hogyan alakulnak az élelmiszerárak. Elemzésük szerint a decemberi átfogó árindex 132,4 pont lett, ami 2,6 pontos vagy 1,9%-os csökkenést jelez az előző havi adatokhoz képest. A FAO élelmiszerár-indexe kereskedelemmel súlyozott mutató, amelyben az 5 legfontosabbnak tekinthető élelmiszer-alapanyag – növényi olajok, gabonatermények, húsfélék, tejtermékek és cukor – nemzetközi piaci árát veszi alapul.

Hol a legolcsóbb bevásárolni Magyarországon?

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatást indít. A kutatás keretei között végső fogyasztókat kérdezünk meg, véleményük szerint mely élelmiszerlánc üzleteiben tudnak a legolcsóbban és mely lánc üzleteiben tudnak a legdrágábban bevásárolni. A kérdőív mindenki számára nyitott, bárki kitöltheti azt. Az űrlap kitöltése csupán néhány percet vesz igénybe, mindössze egy lényegi kérdést tartalmaz a demográfiai jellegű kérdések mellett. Kérjük, töltsd ki a kérdéssorunkat!