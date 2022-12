Drámai mélységben a magyar családok anyagi helyzete: a többség már az élelmiszeren spórol

Már a magyarok többsége rosszabbnak érzi anyagi helyzetét, ami miatt számos területen igyekeznek spórolni, legtöbben az élelmiszerek terén – egyebek között ez derül ki egy friss felmérésből. Miközben azonban minden második megkérdezett kevesebbet költ idén karácsonyi ajándékokra, a többség továbbra is fontosnak tartja a pénzügyi tervezést, és kétharmaduk elkötelezett hosszú távú megtakarításai fenntartása mellett.

Jelentősen romlott a hazai háztartások anyagi helyzete az egy évvel korábbihoz képest az NN Biztosító legújabb reprezentatív felmérése szerint. A 18-65 év közötti internetezők 29%-a sokkal, 38%-a pedig kicsit rosszabbnak értékeli pénzügyi helyzetének változását az elmúlt fél évben. A közeljövőt tekintve szintén pesszimista a többség: 30% szerint sokat, 32% szerint pedig kicsit fog romlani a helyzet a következő 6 hónapban.

A megkérdezettek többsége a válság hatására elsősorban az étkezésen próbál spórolni: 65% olcsóbb élelmiszert vásárol, 55% egyszerűbb és olcsóbb ételeket készít, de sokan (42%) – főként a 30-39 éves korosztály tagjai – inkább otthon főznek az étterem vagy a házhoz rendelés helyett. A fűtéssel és a villanyárammal a megkérdezettek 46-46% takarékoskodik. 42% kevesebbet költ kultúrára, 40% pedig nem, vagy csak ritkábban cseréli le elektronikai eszközeit. A legfiatalabbak átlag feletti arányban váltottak tömegközlekedésre, de az összes megkérdezettnek így is 17%-a választja már ezt az utazási módot az autó helyett.

Ami a közeljövőt illeti: a megkérdezettek többsége az idei karácsonyi ajándékra a tavalyinál kevesebbet tervez költeni (32% sokkal, 22% valamivel), 35% ugyanannyit, mint tavaly, míg 12 % nagyobb összegben gondolkodik. A válaszadók átlagosan 29.400 forintot szánnak karácsonyi ajándékokra.

A negatív kilátások ellenére – vagy épp a gazdasági környezet változása miatt – a hosszú távú tervezést szinte mindenki fontosnak tartja (95%), még a magas inflációval terhelt helyzetben is, de a többség (58%) nehéznek látja ezt kivitelezni. 35% mondta, hogy kevesebbet, 20% pedig, hogy egyáltalán nem fog tudni megtakarítani a közeljövőben, 15%-nak pedig már a meglévő megtakarításaihoz is hozzá kell nyúlni a jelentkező anyagi nehézségek miatt.

A gazdasági nehézségek minden háztartásban éreztetik a hatásukat, de pontosan az ilyen időszakok világítják meg mindennél jobban, milyen fontos előre felkészülnünk a jövő bizonytalanságaira. Ezért is pozitívum, hogy még a jelenlegi helyzetben is a megkérdezett emberek 64%-a tervez kitartani megtakarításai mellett, 22%-uk ugyanannyit, 7%-uk pedig még többet is tervez félretenni a jövőjére

– hangsúlyozta Holló Bence, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója.

A megtakarítók 64%-a továbbra is számol rendszeres megtakarítással, amihez elsősorban likvid formát (készpénz/folyószámla) választanak. Azonban sokan, minden tizedik megkérdezett gondolkodik életbiztosítás kötésében is, hogy így gondoskodjon hosszú távú anyagi biztonságáról. A kutatásból az is kiderül, hogy inkább a magasabb végzettségűekre jellemzőbb a hosszú távú tervezés.

Változatosak a vélemények arról is, mi a legmegfelelőbb öngondoskodási forma. Minden negyedik válaszadó (24%) a biztonságosabb, de alacsony hozamú konstrukciót választana, minden ötödik (20%) euróban takarítana meg, vagy ingatlanba fektetne (19%). A megkérdezettek 17%-a maradna a likvid megoldásoknál (a fiatalabbak 28%-a döntene így).

Megtakarítási, befektetési döntéseikhez a legtöbben a házastársuk, partnerük tanácsát kérik ki (44%). Több mint egyharmaduk az internetről gyűjt információkat, egynegyedük pedig pénzügyi tanácsadóhoz fordul. A barátok, kollégák és szülők szerepe hasonló súlyú, mint a szakembereké – olvasható az vállalat kutatásában.