Küszöbön a gázárcsökkenés Magyarországon? Meglepő számok érkeztek

Három hónapja nem volt olyan alacsony a gáz világpiaci ára, mint most – a kormány által „szankciós inflációnak” nevezett folyamat, valamint az energiacégek konspirálásának ellenére. Magyarországra is begyűrűzik az árcsökkenés, de erre még kicsit várni kell. Egyelőre azt a gázt használjuk, amit még korábban, drágábban szeretünk be – írta meg az RTL.

A földgáz piaci ára augusztusban tetőzött, ami akkor 320 dollár volt. Mostanra ennek mindössze a 30 százalékába, azaz körülbelül 100 dollárba kerül. Az viszont kérdéses továbbra is, hogy hol fog megállni az árcsökkenés, illetve mi is várható télen. Azaz, hogy a pénztárcánk mikor fogja megérezni ezt, ha egyáltalán megérzi. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Holoda Attila energetikai szakértő szerint a fogyasztói gázárban koránt sem várható akkora árcsökkenés, mint a piaciban. Ennek oka az, hogy a gáz, ami eljut hozzánk több forrásból származik: részben abból, amit még korábban, drágábban vettünk, így az árcsökkenés maximum 15-20 százalékos lehet, és ez sem az elkövetkezendő hónapokban fog bekövetkezni. Ahogy az ár emelkedése is másfél-két hónap után érte el a fogyasztókat, úgy a csökkenése is nagyjából ennyi idő alatt fogja – mondta el a szakértő, aki mindenkit emlékeztetett arra, hogy jelenleg egész Európában körülbelül 90 százalékosan fel vannak töltve a tározók, mivel senki se várta, hogy a gáz ára ilyen mértékben csökkenni fog. Ezért lehetséges, hogy bár a gáz ára egyre csökken, de mi mégis a magasabb árat fizetjük érte még mindig és fogjuk az egész tél folyamán. Te mit lépsz a rezsiemelés ellen? Egekbe emelkedtek az energiaárak egész Európában, ami a rezsiemelés júliusi bejelentését követően minket, magyarokat is húsbavágóan érint. És a fűtési szezon közeledtével ez egyre fájdalmasabb lesz. A Pénzcentrum és a Miskolci Egyetem egy közös felmérést indított, ebben többek között arról szeretnénk pontos képet kapni, hogy hogyan hat az energiaválság a magyar lakosságra, és milyen állapotú házakban, lakásokban várjuk a telet.

Címlapkép: Getty Images

