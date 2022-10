Ennyi gázra, villanyra lehet elég az MNB devizatartaléka: komolyan szűkülhet a mozgástér

Nagyjából havi 1 milliárd eurót költhet arra a jegybank, hogy fedezze az energiaimporthoz szükséges devizaigényeket. Így év végéig - ameddig jelen állás szerint fennáll az intézkedés - hozzávetóleg 2,5 milliárd euró fogyhat a tartalékból. Bár ez 2022 végén még így is meghaladhatná a rövid lejáratú külső adósság szintjét, de gyorsan szűkülhet a jegybank mozgástere.

Virág Barnabás MNB-alelnök a múlt héten jelentette be, hogy a jegybank az energiaimport fedezéséhez az év végéig jelentősebb devizalikviditást biztosít, hogy a szolgáltatóknak ne a devizapiacon kelljen forintot euróra váltani - így is elkerülve a forint korábbi gyengülését. A növekedés.hu most kiszomolta, mire lehet elég az MNB devizatartaléka.

Mint kiderült, 2022 szeptemberében az MNB nagyjából 37 milliárd euró devizatartalékkal rendelkezett, és közben Magyarország rövid lejáratú külső adóssága pedig megközelítette a 33 milliárd eurót. Úgyhogy az MNB jelenleg legfeljebb kb. 4 milliárd eurót költhet el biztonsággal az energiaimport devizaigényének fedezésére.

A portál úgy számolt, hogy az energiaárak miatti hiány havonta elérheti az 1 milliárd eurót is, de ez nagyban függ az árak alakulásától. Így pedig az év végéig az MNB nagyjából 2,5 milliárd eurót égethet el a devizatartalékból. Megjegyezték, így bár a devizatartalék szintje még 2022 végén is meghaladhatná a rövid lejáratú külső adósság szintjét, de gyorsan szűkülhet a jegybank mozgástere.