Ezekből a pofonokból nem kel fel a magyar deviza: ma is tovább zuhant az árfolyam

Egyhavi mélypontot ért ma el a forint: ugyan tegnap még vissza tudták húzni a zuhanó árfolyamot, ma mégis 408,5 forint külrök is járt az eruóárfolyam.

Az utóbbi pár hétben folyamatosan erősödött a forint, már-már 390 körül is járt az euró jegyzése, azonban múlt héten az S&P negatívra rontotta Magyarország adóskilátási besorolását, ennek pedig meglettek a tőzsdei következményei is. Hétfőn még 392 forint kellett adni egy euróért, innen kezdek meredek zuhanásba a valuta. Ugyan úgy tűnt, szerda-csütörtök körül vissza tud kapaszkodni a magyar pénznem, ma mégis tovább folytatódott a gyengülés: 407-408-as eurót, illetve 404-406-os dollárárfolyamot is láthattunk. Ezzel pedig megint csak a dollár-euró paritás felé haladunk, ami egyáltalán nem kedvező a forintnak.

