Borúlátó bejelentést tett az MNB alelnöke: jövő nyárig velünk maradhat a drágulás

Kedd délután három órától online háttérbeszélgetésen ismertette a mai kamatemelés hátterét Virág Barnabás. Mint ismert, a Monetáris Tanács 100 bázisponttal 10,75 százalékra emelte az alapkamatot, a döntés mögött pedig az MNB alelnökének közlése szerint a továbbra is fokozódó infláció áll. Virág Barnabás ezután arról beszélt, hogy az infláció tovább tarthat és magasabb szinten is tetőzhet.

Előzetesen az elemzők többsége 50 bázispontos kamatemelésre számított, az MNB testülete keddi ülésén mégis 100 bázisponttal 10,75 százalékra emelte kedden az alapkamatot a Monetáris Tanács.

Ezzel párhuzamosan pedig a kamatfolyosó két szélét is feljebb tolták. Így most az egynapos betét kamata 10,25 százalékra, az egynapos hitelé pedig 13,25 százalékra emelkedik. A mostaninál 2008 decembere óta nem volt magasabb alapkamat. A bejelentés után Virág Barnabás tartott sajtótájékoztatót.

Minden döntésünk mögött a legfontosabb horgony az infláció alakulása, júniusban tovább fokozódott az áremelkedés, a havi átárazások mértéke változatlanul a korábbi évekre jellemző szint többszöröse volt.

- ismertette a tájékoztató elején Virág Barnabás, aki szerint a rezsicsökkentésben végrehajtott változtatások miatt augusztustól még egy éven át emelkedni fog az infláció, ami a korábbi várakozások szerint az év vége felé tetőzhet, de magasabb szinten - emeli ki Virág.

A jegybank alelnöke ezután azt is ismertette, hogy bár míg a második negyedévben is erőteljes lehetett a GDP-növekedés, június második felében itt is megjelentek a lassulás jelei. Az inflációs várakozásokra visszatérve Virág ezután arról beszélt, hogy a jegybank számításai szerint az infláció júliusban is tovább emelkedett, 13-14 százalék körül lehetett. A rezsicsökkentés változásai a számításaik szerint 3 százalékponttal emeli majd az inflációt augusztustól. A legnagyobb drágulást továbbra is az élelmiszerek mutatják, ezt követik az iparcikkek.

Egyre több jel mutat afelé, hogy a világgazdaság recesszió küszöbén van, egy globális recesszió esélye növekszik

- folytatta a kilátások ismertetését az alelnök. A kamatemelési ciklus határozott folytatása szükséges, a monetáris politika elsődleges feladata pedig továbbra is az inflációs cél és a tovagyűrűző hatásokkal kapcsolatos fellépés. Az MNB ezért elmondása szerint mindaddig lép a kamatemeléssel, amíg nem körvonalazódik az infláció fordulata," jelenlegi meglátásunk szerint ez ősszel következhet be"- tette hozzá Virág.