Itt az újabb szankciós csomag: kivennék a listából az orosz gázt?

Az Európai Unió hetedik szankciós csomagját készíti elő Oroszország ellen, de már most világos, hogy az nem fog kiterjedni az orosz gáz importjának korlátozására, mert több EU-tagállam nem tudna ehhez időben alkalmazkodni - mondta szerdán Petr Fiala cseh miniszterelnök. Sikerült megállapodásra jutni az ukrán gabonaexport újraindításának kérdésében is.

A cseh kormányfő a Reuters globális hírügynökségnek adott interjújában közölte, hogy az újabb büntetőintézkedések, amelyeket most véglegesít az Európai Bizottság, a többi között megtiltanák az orosz arany behozatalát, illetve kiszélesítenék a kiviteli tilalom alá eső kettős felhasználású, azaz katonai és polgári célra is használható termékek listáját, valamint bővítenék a szankciók hatálya alá kerülő személyek névsorát is. Mint mondta, Brüsszel várhatóan már a következő napokban be fogja mutatni az új szankciókat, a tagállamok pedig ezt követően nyomban jóvá is tudják majd hagyni ezeket.

"Ami igazán problémás, az az energiahordozók felvétele a szankciós listára, mert figyelemmel kell lenni arra a szabályra, hogy a büntetőintézkedéseknek nagyobb hatással kell lenniük Oroszországra, mint az azokat kibocsájtó államokra" - húzta alá Fiala. Hangsúlyozta: szerinte kizárt, hogy az orosz gáz is szankciós listára kerüljön. "Úgy vélem, nem is szabadna ott szerepelnie, mert sok ország szorul orosz gázra" - mondta.

Csehország látja el az Európai Unió soros elnökségét július elsejével. Egyike azon országoknak, amelyek szinte teljes egészében Oroszországból fedezik gázszükségletüket. Fiala kiemelte, hogy a csehek mindent megtesznek annak érdekében, hogy enyhítsenek Oroszországtól való energiafüggőségükön, de - mint fogalmazott - "ez nem fog ezen a télen bekövetkezni".

EZ IS ÉRDEKELHET Ez fájni fog! Ennyit kell fizetnie augusztustól a gázért, áramért, aki kicsúszik a rezsicsökkentésből Komoly csekket kaphatnak azok, akik augusztustól túllépik a kormány által meghatározott "rezsikeretet", és az afölötti fogyasztást már a piaci áron kell rendezniük.

Megszületett a megállapodás: feloldják az ukrán gabonaexport orosz blokádját

Sikerült megállapodásra jutni az orosz, ukrán, török és ENSZ-tisztségviselők részvételével zajló megbeszéléseken koordinációs központ létrehozásáról, szavatolva ezzel az ukrán gabonaexport fekete-tengeri újraindításához szükséges biztonságos útvonalakat - közölte szerdán a török védelmi miniszter. Hulusi Akar szerint az egyezséget a felek jövő héten esedékes találkozóján fogják várhatóan aláírni. A tárcavezető közölte azt is, hogy sikerült megállapodni a gabonaszállítmányok közös ellenőrzésében is a kikötőkben.

António Guterres, az ENSZ főtitkára kijelentette, hogy a történtek bizonyítják, hogy Oroszország és Ukrajna képesek egymással tárgyalni, de "a békéig még hosszú az út". Mint azt New Yorkban újságíróknak elmondta, jelentős és érdemi lépést sikerült tenni a fekete-tengeri gabonaexport újraindítása érdekében. "A jövő héten remélhetőleg tető alá hozhatjuk a végleges megállapodást. Azonban továbbra is szükségünk van rengeteg jóindulatra és a felek kötelezettségvállalására" - tette hozzá.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a nap folyamán az El País spanyol lapnak nyilatkozva azt mondta, hogy az ukrán gabonaexport orosz blokádjának feloldásáról folyó tárgyalások már "végső fázisban" vannak.