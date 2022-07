Vége a dalnak: lehúzta a rolót a hazai kávézólánc, már árverezik a gépeket

Ezek voltak a legérdekesebb, legolvasottabb, legfontosabb hírek a Pénzcentrumon 2022 27. hetén.

Alább összegyűjtöttük neked a 27. hét legérdekesebb híreit a Pénzcentrumról, így könnydén bepótolhatod, amiről a napi hírzaj miatt esetleg lemaradtál. A teljes írás elolvasásához kattints az ajánlódobozokra vagy a címekre.

Kész, itt a vége: lehúzta a rolót a hazai kávézólánc, már árverezik a gépeket is



Még tavaly húzta le a rolót hazánkban a több országban rendkívül népszerű Costa Coffee kávézólánc. A működtető cég szerepel a 100 milliónál nagyobb adótartozást görgető cégek listáján is, a felszámolás pedig tavaly szeptemberben elindult

Magyarországon is megváltozik az internet: nagyon durva szabályozások jönnek



Július 5-én elfogadta az Európai Parlament azt a két rendeletet, amelyek elsődleges célja a nagy online platformok határozottabb szabályozása. Az új rendeletek kifejezetten figyelnek a gyerekekre, mivel az őket célzó reklámtevékenységet szélesebb körben tiltani fogják, de visszafogják az adatalapú marketinget, és határozottak lesznek a felhasználókat manipuláló, megtévesztő, pszichés befolyásoláson alapuló felületek létrehozásával szemben is. A digitális piacokról és szolgáltatásokról szóló jogszabályok a felhasználók és a vállalatok online életére is hatással lesznek, azonban nagy kérdés, hogy a gyakorlatban mindez mennyire lesz végrehajtható a BigTech cégekkel szemben.

Keményen beütött az infláció: az élelmes magyarok már így vásárolnak, minden megváltozott



Nagyon sok olcsóbb, saját márkás terméket veszünk, elindult a "lefele vásárlás". Mint lapunk is többször beszámolt róla, májusban 10,7 százalékkal nőttek a fogyaszói árak az előző év azonos időszakához képest. Ez újra megdobta az élelmiszerek árát, és már most is látható, hogy a magyarok elkezdtek lefelé vásárolni, vagyis a prémium termékek helyett egyre gyakrabban veszik le a polcról az olcsóbb, saját márkás élelmiszereket.

Bukhatja 1,9 milliárd forintját a Hatoslottó legújabb nyertese: még egyáltalán nem dőlhet hátra



Valaki vasárnap délután 1 milliárd 880 millió forint nyert a Hatoslottón. A nyertes azonban nem nyugodhat meg, hiszen a kifizetésig még hátravan az adminisztráció. Aminek nulladik lépése, hogy 90 napon belül kell jelentkezni kella Szerencsejáték Zrt.-nél, aztán kezdődhet a folyamat. Ha ez nem történik meg, akkor ugrik a pénz. És igen, volt már erre precedens, nem is olyan régen.

Jó hírt kaptak az idős magyarok: fejenként 52 ezer forinttal többet kapnak a nyugdíjasok

Átlagosan 52 ezer forint pluszpénzzel számolhatnak júliusban a nyugdíjasok; akik bankszámlára kérték az utalást, már július 12-én megkapják a július havi nyugdíjuk mellett a nyolc havi nyugdíj után járó emelést is - tájékoztatta az MTI-t Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Eddig tarthat a kíméletlen drágulás Magyarországon: az élet mindent felülírt, durva ami még jön

Két évtized óta nem volt ilyen magas az infláció, mint most. Ez pedig veszélyes, nem csak hogy minden egyre többe kerül, de a nehezen megkuporgatott hozamok is könnyen a semmivé lehetnek. Nem egyszerű most a helyzet, és a kilátások sem túl rózsásak. A drágulás mértéke ugyanis simán 15 százalék fölé is szaladhat.

