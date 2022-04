Újabb szankciókra készül az EU: terítéken lesz az orosz gáz és olaj is?

Továbbra sem szerepel az uniós szankciócsomagban az orosz olaj- és gázimport betiltása. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint jelenleg nincs elengendő támogatás a tagállamok részéről sem egy energiaembargó, sem a büntetőváom bevezetéséhez.

A következő uniós szankciócsomagban sem szerepel majd az orosz olaj- és gázimport betiltása – erről írt a Welt. A német lapnak az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrell nyilatkozott: szerinte most nincs elegendő támogatás a tagállamok részéről sem egy energiaembargó, sem büntetővámok bevezetéséhez.

Fontos lenne az olaj- és a gázimport leállítása, vagy büntetővámok kivetése ahhoz, hogy nyomást gyakoroljunk Putyinra, és a tárgyalóasztalhoz tudjuk kényszeríteni. De jelen pillanatban nincs a kérdésben közös uniós álláspont

– mondta Borrell. Igaz, a kérdés továbbra is napirenden marad, de a következő, május végére tervezett uniós csúcstalálkozóig nem várható erről döntés. A Welt arról írt, hogy nemcsak Magyarország, de Németország és Ausztria is ellenzi az orosz energiahordozókra vonatkozó embargót. Bár a berlini és a bécsi kormány is hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell az orosz importtól való függőséget, ez szerintük nem érintheti nehezebben az uniós tagállamokat Oroszországnál. Hasonló okokból figyelmeztet óvatosságra az Egyesült Államok kormánya is:

Teljesen egyértelmű, hogy középtávon csökkenteni kell Európa függőségét Oroszországtól az energia terén. De óvatosnak kell lennünk akkor, amikor például az olajra kivetendő teljes európai embargóról beszélünk

– mondta múlt csütörtökön Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter az IMF éves konferenciáján. Szerinte ugyanis egy európai olajstop az egész világon megemelné az olaj árát, ami komoly károkat okozhat. Mindenesetre a lap szerint valószínűbb, hogy először az olajra vethetnek ki egy embargót uniós szinten – ugyanis jóval könnyebb például hajókon keresztül olajat importálni a tagországokba alternatív forrásokból, mint kiváltani a vezetékeken keresztül érkező orosz gázt. Németország például már az év végére leállítaná az Oroszországból érkező olajimportot, annak ellenére, hogy az ország olajfelhasználásának harmada keletről érkezik.