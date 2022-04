Nem csak a brit miniszterelnök nem léphet Oroszországba: más képviselőket sem látnak szívesen

Oroszország a brit miniszterelnök mellett más uniós képviselőket is kitiltott Moszkvából. A hosszúhétvégén is folytatódnak a harcok Ukrajnában, a menekültek száma egyre nagyobb.

A hétvégén is érkeznek menekültek Ukrajnából, a harcok is tovább folytatódnak, csak úgy, mint a szankciók. Most Moszkva nem csak a brit miniszterelnököt, de több EU-s képviselőt tiltott ki.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az orosz-ukrán háború kitörése óta - 2022. április 16.adatok alapján - eddig 16 254 menedékeskénti elismerés iránti kérelmet regisztrált, ebből 8 654 fő 18 év alatti kérelmező. A kérelmet benyújtók döntő többsége család - édesanyák és gyermekeik. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a hosszú hétvégén is folyamatosan a menedékes kérelmet benyújtók rendelkezésére áll a Budapest, Harmat utca 131. szám alatt található ügyfélszolgálatunkon. A Főigazgatóság az orosz-ukrán háború kezdete óta minden segítséget megad a háború elől menekülők regisztrálásában, informálásában, koordinálásában és minden egyéb szükséges feladat ellátásban, szorosan együttműködve a társszervekkel. A rendvédelmi hatósági munkavégzés gördülékenyen zajlik. A budapesti BOK csarnokban nyitott humanitárius tranzitponton nagypénteken a munkatársak 598 menekülőnek segítettek, az éjszakát 105-en töltötték a létesítményben - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala szombaton az MTI-vel.

A mintegy 4400 négyzetméter alapterületű BOK csarnokban kulturált körülmények között várakozhatnak a menekülők. Az éjjel-nappal nyitva tartó tranzitponton ételt, italt, orvosi ellátást, tisztálkodási lehetőséget, utazásszervezést, gyereksarkot, internet elérhetőséget biztosít a kormány a karitatív szervezetekkel és önkéntesekkel együttműködve - tájékoztatott a kormányhivatal.

A MÁV kihelyezett nemzetközi jegypénztárat üzemeltet a tranzitponton, ahol a menekülők átvehetik szolidaritási jegyüket. A tranzitpontról továbbutazók számára a Keleti és a Nyugati pályaudvarokra, valamint a Liszt Ferenc repülőtérre különbuszokkal biztosítják az eljutást, a Magyarországon maradóknak pedig segítenek a szállás biztosításában

- áll a közleményben.

Őket tiltották ki Moszkvából

Az orosz külügyminisztérium szombaton közölte, hogy megtiltotta a belépést az országba Boris Johnson brit miniszterelnök, Liz Truss külügyminiszter, valamint Ben Wallace védelmi miniszter és tíz másik brit kormánytag és politikus számára. A lépésre "a brit kormány példátlanul ellenséges fellépése, különösen a magas rangú orosz tisztviselők elleni szankciók bevezetése miatt" került sor - áll a minisztérium közleményében. A tárca hozzátette, hogy a listát hamarosan kibővítik.

Az EU 18 képviselőjét utasította ki Moszkva az Európai Unió barátságtalan fellépésére válaszul. Oroszország, válaszul az Európai Unió mellett működő képviselete munkatársainak kiutasítására, nemkívánatos személynek nyilvánította az EU moszkvai missziójának 18 munkatársát - közölte pénteken az orosz külügyminisztérium.

Az Európai Unió barátságtalan fellépésére válaszul az EU oroszországi missziójának 18 alkalmazottját persona non grata státuszúvá nyilvánították, és a közeljövőben el kell hagyniuk az Oroszországi Föderáció területét. Az erről szóló jegyzéket átadták (a moszkvai uniós képviselet vezetőjének) Markus Ederernek

- közölte az orosz diplomáciai tárca. Oroszország tiltakozását fejezte ki az EU moszkvai nagyköveténél az Európai Unió és az Európai Atomenergia Közösség mellett működő orosz állandó képviselet 19 munkatársának általa indokolatlannak minősített kiutasítása miatt.