Már szabályosan irtózol a hírektől? Kiválogattuk neked a hét legfontosabbjait: így egyszerű dolgod lesz

Vasárnapra megérkezett a tavasz: március 20-ra esik ugyanis a nap-éj egyelőség, tehát jövő héttől már kezdetét veszi a csillagászati tavasz. Érdemes lesz a jövő héten előre pihenni, ugyanis a március 14-ére áthelyett pihenőnapot jövő hét szombaton, március 26-án kell ledolgozni. Március 27-én vasárnap pedig esedékes a tavaszi óraátállítás, ami csökkenheti az alvásidőt. Mi történt azonban ezen a héten? A Pénzcentrum készített egy összefoglalót azoknak, akik esetleg lemaradtak a hét legfontosabb híreiről és érdekességeiről.

A Pénzcentrum vlog sorozata, a CashTag ismét a Cápák között üzleti showműsor egyik nyertes vállalkozásával foglalkozott. A sorozat legújabb részében a WeR Mamba elektromos rollereire pattantunk és Lakatos István cápát, a Bravogroup Holding vezérigazgatóját kérdeztük, mit látott meg az ötletben, miért döntött úgy, hogy 5 millió forinttal beszáll.

A Pénzcentrum 11. heti hírösszefoglalójában témák szerint csoportosítottuk a cikkeket a könnyebb eligazodás érdekében. Kigyűjtöttük az autós híreket, az ingatlanárakról, -vásárlásról szóló elemzéseket, a boltok híreit és az inflációval foglalkozó cikkeket. Sokat foglalkoztunk a héten egészségügyi témákkal nem csak a járvány kapcsán, illetve a magyar dolgozókat valamint a szerencsevadászokat érintő hírekkel is. Az eheti háborús hírekért kattints ide.

Autós hírek, érdekességek

Nem volt hiány autópiaci hírekből a héten: kiderült milyen méregdrága luxusautók érkeztek az országba 2022-ben. Mindeközben úgy tűnik, hogy az autóhiány már Magyarországra is begyűrűzött: van olyan autókereskedő, aki a 400 forintos árfolyam láttán nem is átárazta autóit, hanem “átmenetileg” euró árakat írt inkább ki.

Így nem csoda, hogy rengetegen keresik meg a Becsületesneppert, hogy hozzon be nekik olcsóbb autókat Németországból. Kroneraff István elmagyarázta, hogy miért nem éri meg 2000-3000 eurós vételár alatti kocsikat behozni Magyarországra. Ezekkel a költségekkel a legtöbben nem számoltak!

A héten teszteltük Magyarország kedvenc autóját is, amely már nem a Vitara, hanem a Suzuki S-Cross! A tavaly év végén felfrissített közönségkedvenc külsőleg teljesen megújult ugyan, de a belseje már más tészta. Cikkünkből megtudhatod, hogyan lehet súlyos százezreket spórolni a magyarok új kedvenc autóján - úgy, hogy ez nem is nagyon megy az extrák rovására.

EZ IS ÉRDEKELHET Teszten a magyarok kedvenc autója: így spórolhatsz százezreket az új S-Crosson A tavaly év végén felfrissített közönségkedvenc külsőleg teljesen megújult ugyan, de a belseje már más tészta.

Ingatlanvásárlás, költözés, lakáshitel

Egy friss elemzésből kiderült, hogy megfordult egy lakásvásárlási tendencia: hamarabb elkelnek az eladásra kínált használt lakások. A fővárosi panellakások kétszer olyan gyorsan kelnek el, mint a téglaépítésűek. A Budapesten kívüli piacon a megyei jogú városok piaca is felgyorsult. Ezekben a városokban nagyon gyorsan lecsapnak a vezők a házakra, lakásokra.

A Pénzcentrum a héten megvizsgálta a Balaton partjához közel eső több mint 120 település lakosságszám-változását, így kiderült, melyek a legnépszerűbb falvak, városok a magyar tengernél, hol nőtt a leginkább az állandó lakosok száma:

EZ IS ÉRDEKELHET Tömegével költöznek ezekre az eldugott balatoni településekre a pestiek: mit tudhatnak? Nagyon népszerűek lettek az utóbbi időben a kisfalvak a Balaton mentén, a városok közül pedig leginkább Balatonalmádi és Kenese, valamint Zamárdi állandó lakossága nőtt jelentősen.

Friss elemzésünkben pedig összesítettük az elmúlt bő 4 év adatait a budapesti új építésű lakások piacáról. Kiderült, ahelyett hogy megállt vagy legalább lassult volna, konkrétan kilőtt az elmúlt negyedévben az árszínvonal emelkedése. A legdrágább fővárosi kerület, 2 millió 244 ezer forintos fajlagos árral a II. kerület, de a legolcsóbb XVIII. kerületben is már bő 812 ezer forintot kell kifizetni egyetlen négyzetméterért.

A szomszédunkban zajló háborús helyzet és az ebből fakadó gazdasági bizonytalanság újra előtérbe hozta a csökkenő ingatlanárak többek által hőn áhított várakozását. Egy friss elemzés viszont arra mutat rá, hogy nem érdemes várnia a lakásvásárlással a tervezgetőknek. A szakértők azt is megmondják, miért:

Bevásárlás, infláció, élelmiszerdrágulás

Új módszerrel igyekszik tenni az élelmiszerpazarlás ellen a Lidl: kísérleti jelleggel 5 kilós kiszerelésben zöldség-gyümölcs válogatás csomagokat fognak árulni fixen 3 euróért (~1126 forintért) Németországban. A dolog szépséghibája, hogy az úgynevezett "mentőcsomagok" fogyasztható, de esztétikailag nem tökéletes árut tartalmaznak majd.

Vigyázat! Egy üveges tormakészítményt és egy alma ízű italport hívtak vissza és vontak ki a forgalomból a héten. A Mineral & Energry Drink márkanevű T7712-251120/1 tételszámú, 800 grammos kiszerelésű, alma ízű italpor jód tartalma meghaladja az ajánlott napi beviteli értéket - írták. A másik termék a Spar Magyarország Kft. által forgalmazott S-BUDGET asztali torma 200g.

Brutális élelmiszerár-emelkedést hozhat Európában az orosz–ukrán háború, a világ más részein pedig akár éhínség is lehet. Elemzők világméretű élelmiszer-válságot jósolnak, ha a harcok megakadályozzák a tavaszi mezőgazdasági munkákat, a nyári betakarítást, vagy a megtermelt alapanyagok szállítását:

EZ IS ÉRDEKELHET Küszöbön az újabb világválság: élelmiszerkrízist hozhat az elhúzódó az orosz-ukrán háború Ha a harcok akadályozzák a tavaszi mezőgazdasági munkákat, a nyári betakarítást, vagy a megtermelt alapanyagok szállítását, annak Európára nézve is súlyos következményei lesznek.

A héten közölte az Agroinform, hogy húsvétra 55 forint körül alakulhat a tojás fogyasztói átlagára, a hazai termelők képesek kielégíteni az ilyenkor megnövekvő igényeket is. A takarmány-, energia- és munkaerőköltségek megugrása miatt már rövidebb távon, a ketreces technológia esetleges tiltása miatt hosszabb távon is további jelentősebb áremelkedésre lehet számítani.

Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a Fogyasztóvédelmi világnapon arra hívta fel a figyelmet, hogy a kettős minőség 2022. május 28-ától tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatként lesz szankcionálható. A kifejezés azt a káros jelenséget takarja, amikor két uniós tagállamban megegyező márkanévvel, csomagolásban, ám jelentősen eltérő összetétellel vagy egyéb jellemzőkkel árusítanak egy terméket. Májustól nem tehetik meg a boltláncok, hogy nyugatra a jó minőségű, hazánkba a silányabb termékeiket hozzák.

Mivel a válságok idején mindig megnövekszik a készpénz iránti kereslet, és a bankok szerint az utóbbi hetekben nagyon sokan döntöttek úgy, hogy a bankok helyett inkább saját otthonukban szeretnék tartani a megtakarításaikat, érdemes elgondolkodni ennek kockázatain. Elemzők válaszolták meg, van-t értelme a mostani helyzetben párnacihába költöztetni a bankbetéteket:

Egészség, járványügy

Az aggasztó hírek miatt fellendült a jódtabletták iránti kereslet a magyar patikákban, mivel sokan a fukushimai katasztrófa utáni tanácsok miatt hiszik, hogy ezeket kell szedni sugárveszély esetén. Azonban a lapunk által megkérdezett szakértő óva int a jódkészítmények ésszerűtlen szedésétől.

Nemcsak a fizikai, a mentális egészségre is érdemes jobban vigyázni a szomszédban dúló háború miatt. Hiszen szinte véget sem ért az egyik krízis, a világjárvány, máris egy újabb válság kellős közepén találtuk magunkat. A pandémia elhúzódása és a rengeteg bizonytalansági összetevője miatt nagyon kimerítette az embereket, és most a járvány alatt átélt szorongásokra egy újabb szorongásforrás jelent meg, a szomszédos országban zajló háború - mondta el a Pénzcentrumnak Dr. V. Komlósi Annamária. Lapunknak adott interjúban a szakember kitért arra, hogyan kezeljük a háború okozta stresszt, szorongást a mindennapokban:

EZ IS ÉRDEKELHET A pandémia után egyből háborús válságban találtuk magunkat: hogy lehet ép ésszel kibírni ezt? Még szinte véget sem ért az egyik krízis, a világjárvány, máris egy újabb válság kellős közepén találtuk magunkat.

Allergiások figyelem! Sajnos rossz híreink vannak: bár a hétvégén még maradt az átlagosnál hűvösebb idő és az alacsonyabb pollenterhelés, a következő hét elején azonban melegedés kezdődik, melynek következtében az allergén fák pollenszórása is várhatóan felerősödik. A ciprus- és tiszafafélék pollenkoncentrációja jellemzően közepes, esetenként elérheti a magas szintet. Az éger és a mogyoró pollenszórása fokozatosan csökken, bár az égeré még országszerte közepes és a mogyoróé is elérheti helyenként a tüneteket okozó közepes koncentrációt. Aki még nem készült fel az allergia szezonra, a következő hetekben fog patikába menni allergiagyógyszerért, szem- illetve orrcseppért.

Bár most a legtöbb figyelem a háborúra irányul, a járványügyi szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy a pandémiának még nincs vége. Az MNB vizsgálata szerint 2022. januári eredmények alapján Magyarország a 8. helyen áll az európai uniós országok között a járványkezelés sikerességében.

A Pénzcentrum friss elemzéséből pedig az derült ki, hogy 2021-ben több mint 26 millió napot töltöttek az alkalmazásban állók táppénzen. Vagyis hiába volt már kezelhetőbb a járvány, volt kiszámíthatóbb az élet, kezdődött meg az oltási kampány, vált elérhetővé széles körben a koronavírus-gyógyszer, lazultak a karanténszabályok, ennek ellenére 105 ezer nappal így is többet töltöttek a dolgozók táppénzen, mint 2020-ban. Ez pedig nem csak a munkahelyeken jelent kiesést, hanem kevesebb pénz marad a dolgozóknál is. Az pedig, ha betegen dolgozik valaki, a munkáltatónak és a munkavállalónak is hátrányos hosszú távon.

Friss hír volt, hogy március közepe óta ismét több fertőzöttet regisztrálnak Csehországban, melynek hátterében az állhat, hogy újabb lendülettel kezdett terjedni az omikron már ismert alvariánsa, melyet BA.2-nek neveznek. A "lopakodó" BA.1 variáns után a BA.2 is okot adhat aggodalomra. Jan Konvalinka cseh vírusszakértőtő szerint ez a variáns annyira eltér az eddigiektől, hogy akár saját görög betűs elnevezést is kaphatna.

Hiába tart azonban két éve a világjárvány, vannak olyanok, akik csodával határos módon egyszer sem kapták el a koronavírus fertőzést. A szakértők előálltak pár elmélettel, hogy mi állhat annak a hátterében, ha valakit teljesen elkerült a vírus.

Még mindig nagyon keveset tudunk a koronavírus mellékhatásairól, de azt már az eleje óta lehet tudni, hogy az agyunk működésére is komoly hatásai lehetnek. Sokaknál a tompultság, a memóriazavarok pár hét alatt elmúlnak, de vannak olyanok is, akik évekkel később is küzdenek vele. Mutatjuk, hogy mi okozhatja és mit tehetünk ellene.

EZ IS ÉRDEKELHET Rettegett COVID-mellékhatás tarolhat hazánkban is: ezért alakult ki, így tehetsz ellene Az agyköd az egyik legsúlyosabb maradandó tünete a koronavírusnak. De vajon mi is ez pontosan és hogyan alakul ki, mit tehetünk ellene? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

Mindeközben a WHO idén is kiadta a potenciális világjárványokról szóló jelentését, amelyen jelenleg 8 tétel szerepel. Ennek kapcsán beszélgettünk Jakab Ferenc, virológus professzorral, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetőjével többek között arról is, hogy kell-e tartanunk további vírusoktól.

Lottó, szerencsejáték

A szerencsejátékok terén is több változás történt a héten. Múlt héten elvitte valaki az ötöslottó főnyereményét, azonban a nyertes még nem dőlhet hátra: a tennivalói nem értek véget azzal, hogy beikszelte a helyes számokat. Az is kiderült, hogy a gyenge forint árfolyam miatt emelkedik az euróalapú játék, az Eurojackpot ára. Ugyanakkor a játék megújulását is bejelentette a Szerencsejáték Zrt., ezzel viszont a nyerési esélyek csökkennek. Ezen a héten is kihúzták a Skandináv, az Ötös- és a Hatoslottó, valamint az Eurojackpot nyerőszámait.

Munka, fizetések

Ismét frissítette foglalkozás szintű keresetstatisztikáját a KSH, így a héten megtudhattuk, mennyi volt az egyes szakmákban dolgozók átlagkeresete három egymást követő évben, 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben. Vannak szakmák, amelyekre egyre kevesebb az igény a modern gazdaságokban, sok közülük semmiféle képzettséget nem igényel, ők azok, akiknek a fizetése kétségbeejtően kevés.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezek a legrosszabbul fizetett szakmák most Magyarországon: ki képes ennyiből megélni? Nemrég ismét frissítette a KSH a táblázatait, így megtudhattuk, mennyi volt az egyes szakmákban dolgozók átlagkeresete 2021-ben.

Bár a háború kitörése óta sokat beszélnek arról, hogy a hazai munkaerőhiány csökkentésében milyen szerepe lehet az ukrán menekülteknek, úgy tűnik, tömegek nem tervezik a letelepedést hazánkban. Egy magyar vállalatnak arra építeni, hogy az ukrán menekültek által oldja meg a munkaerőhiány miatt felmerülő problémáit, egyszerűen felelőtlenség - mondta el lapunknak a szakértő.

Az is kiderült, hogy nem a magyarok a leghűségesebb munkavállalók Európában, a statisztikák alapján ugyanis elég keveset maradunk egy munkahelyen, azonban még mindig nem mi vagyunk a leghűtlenebbek. A dánok, litvánok és izlandiak ugyanis még tőlünk is kevesebbet maradnak egy-egy munkahelyen.

Egyéb hírek és érdekességek

Továbbra is terjed lenyúlós csalás a Magyar Posta nevében: csalók most például az MPL-re hivatkozva akarnak kényes adatokhoz és pénzhez jutni. Mutatjuk, miből lehet egyből felismerni, ha csalók környékezik meg az embert e-mailben vagy telefonon:

Március 20-án vasárnap kezdődik a csillagászati tavasz. Ha eddig úgy tudtad, március 21-re esik a nap-éj egyenlőség, nem is tévedtél - viszont az évek során fokozatosan eltolódott a dátum. Jövő héten jó lesz sok időt szánni a pihenésre, mivel szombaton sokaknak dolgozniuk kell, cserébe azért, hogy március 14-én pihenhettek. Ráadásul vasárnap pedig jön a tavaszi óraátállítás. Vajon mikor törlik el végre?

EZ IS ÉRDEKELHET Tavaszi óraátállítás Magyarországon 2022-ben: mutatjuk, mikor kezdődik a nyári időszámítás 2022. március 27-én, vasárnap hajnalban 2:00 órakor 3:00 órára kell előreállítani az órát. Jövő hétvégén kezdődik a nyári időszámítás, ismét kevesebbet alhatunk egy órával.

Idén két év után először lazítottak az érettségi vizsgák járványügyi szabályain, törölték például azt az előírást, amely alapján maximum tíz diák írásbelizhet egy teremben. Továbbá idén már a maszkviselést sem tehetik kötelezővé az iskolaigazgatók az érettségizők vagy a felügyelő tanárok számára, és szóbeli vizsgák is lesznek.

Március 15-e alkalmából kiosztották a Kossuth és Széchenyi-díjakat. Íme a kitüntetettek névsora.

Folyamatosan érkeznek a hírek a turizmus berkeiből is, a gyenge forint, a szomszédban zajló háború mind befolyással lesz az idei nyaralásokra. Az utazási irodák bizakodóak, viszont még semmi konkrétumot nem látnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog a háború és az infláció hatni a nyaralásokra. Egyes szakértők szerint megeshet, hogy sokan a belföldi nyaralás mellett fognak dönteni, annak ellenére is, hogy a gyenge forint bizony a hazai árakat is felhajtja. A drága euró sokakat elriaszthat idén is a külföldi nyaralástól. Itt vannak a szakértők tanácsai, mire lehet készülni az idei szezonban:

Hírek az orosz-ukrán háborúról

Az Egyesült Államok és Norvégia azt jelezte szerdán, hogy az eddigieknél kissé még több gázt tud küldeni Európába az orosz gázszállítások helyettesítése érdekében, Olaszország pedig azt jelezte, hogy legalább három év kell nekik, mire teljesen ki tudják váltani az orosz gázfelhasználást. Franciaországban április közepétől megszüntetik a gázkazánok telepítésének támogatását, és megnövelik az alternatív fűtési módok támogatását, hogy a gázfüggőséget ezen a módon is igyekezzenek leépíteni és 2027-re teljesen felhagyjanak az orosz olaj- és gázimporttal:

EZ IS ÉRDEKELHET Elindult az EU-s leválás az orosz gázról: egyre csak érkeznek a bejelentések Az Egyesült Államok és Norvégia azt jelezte, hogy az eddigieknél valamivel több gázt tud küldeni Európába az orosz gázszállítások helyettesítése érdekében.

