Nagy vállalást jelentett be a Lidl: jönnek a filléres zöldség-gyümölcs csomagok májustól a német üzletekben

Új módszerrel igyekszik tenni az élelmiszerpazarlás ellen a Lidl: kísérleti jelleggel 5 kilós kiszerelésben zöldség-gyümölcs válogatás csomagokat fognak árulni fixen 3 euróért (~1126 forintért) Németországban. A dolog szépséghibája, hogy az úgynevezett "mentőcsomagok" fogyasztható, de esztétikailag nem tökéletes árut tartalmaznak majd. Viszont a 225 Ft/kg-os egységár sok vásárló számára vonzó lehet, ez még magyar pénztárcához mérve is olcsónak számít.

Európa-szerte egyre fontosabb téma az élelmiszerpazarlás visszaszorítása. A Lidl új módszerrel kísérletezik az ügy érdekében: májustól kezdik árulni Németországban a „mentőcsomagnak” nevezett zöldség-gyümölcs válogatásokat - számolt be a G7. Ezek olyan előre összekészített papírtasakok lesznek, amelyekbe körülbelül 5 kilogramm árut raknak, csupa olyat, amely esztétikailag nem tökéletes, de természetesen ehető állapotban van.

Az 5 kilós mentőcsomagoknak van némi zsákbamacska jellege: nem a vásárló határozza meg, hogy mit kap, ami fix, az a 3 eurós ár. (Ez jelenleg nagyjából 1126 forint.) Lehetséges, hogy az áru egy része így is kidobásra kerül majd, hiszen sokan megvesznek valamit pusztán azért, mert olcsó. Viszont még így is sok zöldség, gyümölcs menekülhet meg a kidobástól azáltal, hogy így nem maradnak ott a szépséghibás termékek a boltok polcain.

Nemcsak zöldség-gyümölcs mentőcsomagok érkeznek hamarosan a német Lidlbe: a közelgő lejárati idejű termékeket is össze fogják csomagolni egy dobozba, amelyeket féláron lehet majd megvenni. A másik, hasonló kezdeményezés a hamarosan lejáró élelmiszerek összecsomagolása lesz, ezeket a dobozokat fél áron lehet majd megvásárolni.

Arról még nincs tudomásunk, máshol is tervezik-e ezeknek a pazarlást csökkentő újításoknak a bevezetését, például Magyarországon. Lehetséges, ha a németországi teszt sikeres lesz, akkor máshol is bevezetésre kerül az új gyakorlat, de biztosat még nem lehet tudni.

Ebben a döntésben közrejátszhat, hogy egy tavaly decemberben elfogadott jogszabály szerint a 100 milliárd forint feletti éves nettó árbevétellel rendelkező magyar élelmiszer-áruházaknak (vagyis gyakorlatilag a Lidl, a Spar, a Tesco, az Auchan a Penny Market és az Aldi boltoknak) februártól kötelező felajánlaniuk az élelmiszert minőségmegőrzési időtartamuk lejárta előtt legalább 48 órával az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft.-nek. Az érintett üzletek azonban az élelmiszert karitatív szervezeteknek is felajánlhatják, és a legtöbbjük ezt már évek óta a törvény nélkül is megtette. Ebben a témában még januárban megkerestük a boltokat, hogyan érintheti ez a döntés a vásárlókat. Erről itt írtunk részletesen.

Sok a pazarló vásárló, legyél te a kivétel

Arra a Pénzcentrum 2020 őszén végzett élelmiszerpazarlással kapcsolatos felmérése is rámutatott, hogy nagy mértékben jellemző a magyar vásárlókra, hogyha kevésbé szép gyümölcsöt/zöldséget találnak csak a boltban, már nem veszik meg. A válaszadók 72,9 százalékának számít az esztétikum.

A boltok is rájöttek erre, és többféleképpen próbálják menteni a menthetőt, illetve a Nébih is kampányba kezdett a nem tökéletes termékek népszerűsítésére. Közlésük szerint mintegy 6 kg zöldséget és gyümölcsöt dobunk ki fejenként, ennek egy részét pusztán azért, mert az étel „nem tökéletes”, alakhibás, vagy a szállításból, esetleg a tárolásból fakadóan esztétikai hibás. A 2019-ben elindult „Vegyél számba!” kampány, amely edukációs anyagaival igyekszik népszerűsíteni a szépséghibás gyümölcsök, zöldségek fogyasztását. Emellett számos hasznos tájékoztató anyagot ad közre arról, hogyan dönthető el, ehető-e az adott áru, mire kell figyelni.

Annak ellenére, hogy Magyarországon a lakosság fejenként 65 kg élelmiszerhulladékot termel évente, sokan az élelmiszerboltokat, kifőzdéket, éttermeket teszik elsősorban felelőssé a sok elpazarolt élelmiszerért. Valójában az üzletláncoknak már régen kidolgozott rendszerük van arra, hogyan kezeljék az élelmiszerhulladékot, és folyamatosan törekszenek rá, hogy még kevesebb árut kelljen kidobni. Erről a vásárlók jó része viszont mit sem tud! A Pénzcentrum felméréséből kiderült az is, hogy bár a válaszadóink nagy része (56,5%-a) számára nagyon fontos, hogy a bolt(lánc), ahol vásárol tegyen az élelmiszerpazarlás ellen, viszont közülük is csak 32,5 százaléknak van tudomása is róla, hogy ez megtörténik valamilyen formában: