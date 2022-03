Méregdrága Ferrarik, 100 milliós Rolls-Royce: meg sem érzik a válságot a leggazdagabb magyarok

Nem lassítanak a leggazdagabb magyarok: 2022-ben is rengeteg méregdrága luxusautó érkezett az országba. Az óriási terepjárók mellett nem ritkák a 2-3 pesti panellakás árába kerülő sportautók sem. A Datahouse autói alapján megnéztük, milyen autókat hoztak be az országba a módos autóvásárlók.

2022-ben sem pihennek a leggazdagabb magyarok: rengeteg luxusautó állt forgalomba hazánkban: a Datahouse legfrissebb adatai szerint a sport-kategóriában az év első két hónapjában 89 autó állt forgalomba, és majdnem ugyanannyi méregdrága kocsit regisztráltak a luxus-kategóriában is. Most végigvesszük a legdrágább, legkülönlegesebb modelleket, amelyek magyar renszaámot kaptak 2022 első két hónapjában.

Méregdrága Ferrariból eddig 6 darab kapott magyar rendszámot: érkezett két darab SF90-es, Roma-ból, 812 GTS-ből 1-1 darabot honosítottak, ahogyan az F8-as Tributo és Spider változatából is. Az SF90-es a Ferrari első hibridautója, alapára kb. 160-170 millió forinttól kezdődik, a Roma valamivel olcsóbb, "csak" 90 millió körül indul, a 812-es alapára valahol 120 millió forint körül van, az F8 Tributo ára is 100 millió felett kezdődik, a Spider változat pedig még ennél is pár tízmillióval drágább. 40+ milliós Porsche 911-esből február végéig 10 darab kapott magyar rendszámot, a szintén 40 millió feletti Audi e-Tron GT-ből pedig 7 érkezett Magyarországra. De akad még a listán 3 darab méregdrága 8-as BMW is, illetve

Mint az a Datahouse adataiból kiderült, a magyarok kedvenc sportautója a 17,8 millió forintos indulóárú Ford Mustang lett, amiből 29 darab kapott magyar rendszámot.

De érkeznek a méregdrága brit luxusautók is szép számmal: például beregisztráltak egy alaphangon 160 milliós Rolls-Royce Phantomot. Aston Martinból pedig két hónap alatt 3-ra is magyar rendszámot tettek: érkezett egy legkevesebb 55 milliós Vantage, egy kb. 100 milliós DBS, és a legkevesebb 80 milliós DBX terepjáróból is érkezett egy. Emellett szintén a brit vonalat erősíti a két darab, legalább 55 milliós Bentley Bentayga is, a kb. 70 milliós alapárú Continentalból szintén kettő kapott 2022-ben magyar rendszámot.

A luxuskategóriában a Mercedes vitte a pálmát, az új, legkevesebb 36 milliós S-osztályból 2 hónap alatt 58 darab állt forgalomba, a mégextrásabb, legkevesebb 65 milliós Maybach-változatból pedig 7 darab kapott magyar rendszámot. Ezen felül érkezett még 6 darab az alsó hangon 40 milliós, elektromos EQS-ből, és 4 az AMG-s sportváltozatból - aminek alapára több mint 60 millió forint. Emellett 16 állt forgalomba az alapáron 40 milliós AMG GT-ből. A toplistán az első "nem Mercedes" a negyedik helyzetett, 30 millió fölötti alapárú 7-es BMW, amiből 5 darab állt itthon forgalimba, a legkevesebb 34 milliós Audi A8-asból pedig mindössze 1 érkezett.

Az óriási luxusterepjáróknál a 22,3 millióról induló Audi Q7-es vitte a prímet (35 darab) - ebből érkezett még 5 darab a 33 milliós sportváltozatból is -, de szépen fogyott a 34 millióról induló Mercedes GLS is (20 db), valamint a 45,6 milliós alapáryú G-osztályból is érkezett 11 darab, míg a drágább, majdnem 70 milliós AMG-kivitel még ennél is kelendőbb volt (19 db). Ezen felül a drágább darabok közé tartozik az a 3 darab GLS Maybach, amelyek árcédulája 65 millióról indul, de jött két AMG-s változat is, ami legkevesebb 59 millióba kerül. Érkezett még 7 darab BMW X7-es, aminek alapára majdnem 40 millió forint.