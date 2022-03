Óriási változás élesedik május végén a magyar boltokban: erre érdemes előre készülni

„A jótállás-szavatosság szabályozásának tavaly januári teljes megújítása óta a legjelentősebb előrelépés a magyar fogyasztók jogainak erősítésében, hogy hátrányos megkülönböztetésüket hamarosan akár félmilliárdos bírsággal szankcionálhatja majd a hatóság. A május utolsó napjaiban élesedő törvényi előírás a visegrádi országok közös kezdeményezésére megalkotott uniós irányelven alapul. A hazai vásárlóknak nyártól senki nem kínálhat büntetlenül a másutt azonos néven forgalmazottnál gyatrább árucikkeket” – hívta fel a figyelmet Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a Fogyasztóvédelmi világnapon.

A kettős minőség 2022. május 28-ától tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatként lesz szankcionálható. A kifejezés azt a káros jelenséget takarja, amikor két uniós tagállamban megegyező márkanévvel, csomagolásban, ám jelentősen eltérő összetétellel vagy egyéb jellemzőkkel árusítanak egy terméket.

Magyarország 2017-ben elsőként kezdeményezett határozott fellépést e visszás gyakorlattal szemben. A visegrádi országokkal összehangolt erőfeszítések eredményeként megszületett uniós irányelvet az Országgyűlés ellenszavazat nélkül emelte át a nemzeti szabályozásba 2020-ban.

A május végétől kiszabható bírság a gyártó árbevételének öt százalékát is elérheti, multicégek esetében legfeljebb 500 millió forintos tétel lehet. A szabályozás elismeri, hogy előfordulhatnak objektív tényezőkkel indokolható, jogszerű különbségek.

Az ilyen eltérések az élelmiszerekre inkább jellemzőek (pl. a szezonális és helyi összetevők miatt), azokról a vásárlót tájékoztatni kell. Az ITM és a fogyasztóvédelmi hatóság az élelmiszernek nem minősülő termékek kettős minőségét ellenőrzi. Az élelmiszerek esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal járhat el.

Az ITM akkreditált vegyipari laboratóriuma 120 féle háztartási-vegyipari és tisztálkodási-kozmetikai szert hasonlított össze tavaly az olasz, osztrák, német üzletekben kapható termékpárjaikkal. A 420 különböző mintát egyebek mellett mosó- és mosogatószerekből, folttisztítókból, fehérítőkből, öblítőkből, samponokból, tusfürdőkből és folyékony szappanokból vették. A bevizsgált termékpárok mintegy harmada, negyvenegy árucikk esetében állapítottak meg kettős minőséget, a leggyakrabban hatóanyagból volt több a külföldi szerben.

A fogyasztók hiteles tájékoztatása érdekében május végétől szintén uniós előírás alapján módosulnak az árfeltüntetés szabályai. A kereskedelmi engedmények bejelentésekor minden esetben jelezni kell a korábbi árat, amely kizárólag a megelőző legalább harminc napon belüli legalacsonyabb ár lehet. Az ügyeskedő üzletek, webshopok tehát nem kerekíthetik mutatósabbra kedvezményeiket úgy, hogy az akció előtt rövid időre mesterségesen feltornázzák áraikat.

Az uniós tagállamok közül 2016 óta a második legnagyobb mértékben Magyarországon nőtt a világhálót vásárlásra is használók aránya az Eurostat adatai szerint. Míg hat éve a netezők kevesebb mint fele, tavaly már közel háromnegyedük rendelt webáruházból. Májusban az online fogyasztók biztonságát szolgáló rendelkezések is hatályba lépnek, amelyek többek között a keresési paraméterek feltüntetésére köteleznek, és tiltják a fiktív kommenteket. A szakminisztérium a hatósági eszköztár bővítése mellett állandó jelenléttel, rendszeres ellenőrzésekkel védi a vásárlókat. A fogyasztóvédelem 2022-ben új területekre terjeszti ki vizsgálati programját, egyebek mellett a gyorséttermekre, esküvői ruhaszalonokra és használtautó-kereskedésekre. A kollégák gondoskodnak az élelmiszerárstop betartásának folyamatos ellenőrzéséről is, a tapasztalatok szerint a boltok túlnyomó többsége csökkentette árait, az előírt mennyiséget tartja készleten az érintett termékekből

– tette hozzá Cseresnyés Péter.