Rengeteg dolgozó mondhat le fizetése egy részéről 2022-ben: nem keveset kockáztatnak

Két év telt el azóta, hogy Magyarországon beazonosították az első koronavírusos esetet, a járvány pedig azóta meghatározza a mindennapokat. 2020 márciusa éles határvonalat jelent, mely megjelenik a táppénzen lévők számában is. 2020-ban 7,7 százalékkal több napot töltöttek a magyar dolgozók táppénzen, mint 2019-ben, ez a többlet pedig 2021-ben sem csökkent, hanem még 0,4 százalékkal emelkedett is az előző évi adathoz képest. Ez nem csak azt jelenti, hogy sokkal többen estek ki napokra a munkából, mint a pandémia előtti években, hanem azt is, hogy sokkal többen voltak a betegek, karanténban lévők, akik a fizetésüknek csak 70, vagy 50-60 százalékát kapták kézhez egy időszakban. A járványos időszak pedig nem ért véget tavaly decemberben: a negyedik és ötödik hullám, valamint az influenza járvány idén is sokakat kényszerített, és fog betegszabadságra és táppénzre kényszeríteni. Ez pedig anyagilag is rengeteg dolgozót érint.

