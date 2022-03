Kitálalt az RTL Klub cápája: ezért fektetett be valójában a műsorban milliókat

A Pénzcentrum vlog sorozata, a CashTag ismét a Cápák között üzleti showműsor egyik nyertes vállalkozását vizsgálta meg. A videóban maguk a vállalkozók mondják el mi történt velük a műsor óta, milyen az együttműködés a cápákkal, hogy áll a közös üzlet. A cápák pedig megosztják velünk, hogy miért találták ígéretesnek az adott ötletet, hogyan történik a kiválasztás a kulisszák mögött és mik az elvárásaik a frissen szerzett cégekkel és azoknak vezetőivel szemben.

A három részes Cápák között sorozat első része a Vegi Pont zöldség snack termékeivel foglalkozott, itt Tomán Szabina és Balogh Levente segítségével vizsgáltuk meg a kis kiszerelésű fermentált savanyúságok lehetőségeit. A második részben jött a digitális névjegykártya, az Urilcard, ahol pedig Balogh Péter volt a vendégünk. A sorozat legújabb részében a WeR Mamba elektromos rollereire pattantunk és Lakatos István cápát, a Bravogroup Holding vezérigazgatóját kérdeztük, mit látott meg az ötletben, miért döntött úgy, hogy 5 millió forinttal beszáll.

A mikromobilitás jelentősége az elmúlt években jelentősen felértékelődött a nagyvárosokban, ahol az állandó dugók nehezítik a a közlekedők mindennapjait. Ez egy meglehetősen összetett fogalom ami az egyre népszerűbb könnyű járművek használatához kapcsolódik, ilyen minden közlekedési jármű aminek súlya legfeljebb 350 kg és amelynek sebessége nem haladja meg a 45 km/h értéket. A mikromobilitás magában foglalja a kizárólag emberi hajtású járművek, például kerékpárok, korcsolyák, gördeszkák és rollerek használatát is.

Budapesten a legnépszerűbb könnyű jármű a kerékpár mellett ma már egyértelműen az elektromos roller, ami gyors, egyszerű, praktikus közlekedési alternatíva és utazás közben a környezetet sem szennyezzük vele. A rollereket a fővárosban már több cégtől is bérelhetjük úgy, hogy az adott cég parkolási zónáján belül bárhol leparkolhatjuk azokat. A bérlés a mobil applikációkkal egyszerű és biztonságos, a parkolási zónák pedig egyre nagyobbak.

A bérlés helyett egyre többen döntenek a saját e-roller vásárlás mellett, a Pénzcentrum már tavaly nyáron írt arról, hogy többen vásárolnak e-rollert mint biciklit. Ezzel egyidőben megjelentek a magyar gyártók és forgalmazók is, köztük a WeR Mamba csapata is azaz Nagy Zsombor és Varga Martin.

Elektromos rollerek bérgyártatásával foglalkozunk, amit végfelhasználóknak adunk el országszerte webshopon illetve viszonteladói partnerekkel dolgozunk. Országos szervizhálózatot építünk éppen és viszonteladói kört

- mutatta be a vállalkozást Martin. A fiúk a műsorban meggyőző előadásmódjukkal két befektetőt is szereztek. Moldován András és Lakatos István 5-5 millió forinttal szálltak be, ezért cserébe 12,5%-12,5% tulajdonrészt kaptak a vállalkozásból.

"Magabiztos volt a fellépésük ez szimpatikus volt. Látszott az is, hogy az a termék amit kiválasztottak ahhoz értenek és kedvvel csinálják. Számomra az mindig fontos, hogy az embernek a munkája és a hobbija az lehetőleg essen egybe" - mondta Lakatos István az első találkozásról. A WeR Mamba azokívül, hogy nagyon minőségi anyagokat és modern technikát alkalmaz a rollerek gyártásához, országos szervizgaranciával és 0-24 órás ügyfélszolgálattal áll az ügyfelei rendelkezésére amivel valóban egyedül állóak a piacon. Az összes megyeszékhely közelében terveznek garanciaszervizeket ahova betolhatják a tulajdonosok a rollereket probléma esetén.

Az országos szerviz és partner hálózat felépítése nem lesz könnyű feladat, amit a srácok és István is elmondtak, hogy biztosan növelni kell majd a dolgozók létszámát mert most például a fiúk látják el az ügyfélszolgálati teendőket ami a sok egyéb feladat mellett nem fenntartható. Viszont a növekedés nem mehet az ügyfélorientált működés rovására, ezt Martin is kikötötte:

"Én mindenképpen abban látom a mi előnyünket a többi versenytárssal szemben, hogy vásárló orientáltan tevékenykedünk és a hazai márka előnye, hogy az az alkatrész utánpótlás és a szervizelés sokkal megoldottabb." A cégméret kialakításában és a menedzsmentben a két befektető cápa óriási segítség lesz, persze ez plusz feladatokkal is jár még a cápákra nézve is amit Lakatos István egyáltalán nem zavarja, sőt:

Én nem azért fektetek be valahova, hogy de jó ha majd 3 év múlva megtérül mekkora hozamom lesz. Én azért fektetek be különböző tevékenységekbe mert abba hiszek, hogy az adott tevékenység lesz piacvezető a saját területén és akkor abból én is fogok tudni profitálni. De első körben nekem kell hozzátennem, hogy tényleg piacvezető legyen.

További kulisszatitkokat és Lakatos István teljes interjúját az alábbi videóban találjátok:

Címlapkép: RTL Magyarország