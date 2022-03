Ezeket a lakásokat most úgy viszik, mint a cukrot: rengetegen hozták előre a költözést - mit tudhatnak?

Újabb változás történt a lakáspiacon: hamarabb elkelnek az eladásra kínált használt lakások. A fővárosi panellakásokra az idén átlagosan 51 nap alatt érkezett vevő, a téglaépítésű társaikat pedig 102 nap alatt lehet eladni, szemben az egy évvel korábbi 85 és 113 nappal. A Budapesten kívüli piacon a megyei jogú városok piaca is felgyorsult, a házak, valamint panel- és téglalakások ebben az évben 56-95 nap alatt gazdára talált, ez jelentős változás a múlt év azonos időszakában 86-144 napos időszakkal.

A gazdasági környezet, így a gyorsuló infláció, az Ukrajnában zajló háború miatt bizonytalanabbá váltak a gazdasági kilátások, ez pedig a lakáspiacra is hatást gyakorolt. Ahogyan arra számítani lehetett lakásvásárlók egy része rákapcsolt, jelentősen csökkent ugyanis az eladási idő, mind a fővárosban, mind a Budapesten kívüli piacon - ismerteti az egyik új lakáspiaci változást az ingatlan.com elemzése, amely több mint 15 ezer eladott ingatlan adatai alapján vizsgálta meg, hogy mennyi idő alatt érkeztek vevők az eladásra kínált házakra, valamint panel- és téglaépítésű lakásokra.

Sokan hozták előre a költözést

Az év eleji gyorsulás már korábban is számítottunk. A gyorsulás annak köszönhető, hogy sokan tartanak a lakások további drágulásától, ezért minél hamarabb szeretnének lépni. Többen azért is előrehozták az adásvételeket, mert az infláció ellenszereként alkalmazott kamatemelések miatt drágulás látható és várható a lakáshitelek terén is

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: “A befektetési célú vásárlók viszonyulása a helyzethez még kérdéses, mivel már számos olyan befektetés elérhető, ami az ingatlanoknál magasabb hozamot biztosít.” A szakértő kiemelte, hogy a vevők aktivitása várhatóan lecseng az első félév végére, ami őszre új helyzetet eredményezhet az ingatlanpiacon.

Hány nap kell az eladáshoz Budapesten?

Az elemzésből kiderül, hogy Budapesten továbbra is a panellakások kelnek el a leggyorsabban. Balogh László a lakótelepi lakások sikere nem meglepő, hiszen olcsóbbak a téglaépítésű társaiknál és a családi házaknál. Idén a fővárosi panelek már 51 nap alatt gazdára találtak a tavalyi első negyedév 85 napjával szemben. A téglaépítésű fővárosi lakások értékesítési ideje az idén 102 napra csökkent. Ugyanez tavaly átlagosan 113 napig tartott.

A fővárosi családi házak esetében az idén átlagosan 144 napot kellett várni egy-egy vevőre. “Ez a tavalyi 121 napos eladási időshöz képest növekedést jelent. Az idei adatok alapján március első két hetében a házak nagyon gyorsan, 65 nap alatt elkeltek, míg januárban és februárban jóval több idő volt szükséges az eladáshoz.” - fogalmazott Balogh László.

Mennyi időre van szükség a nagyvárosokban, községekben található lakásokra?

A Budapesten kívüli piacon is jól látszik a gyorsulás. Ebben az évben a megyei jogú városokban lévő lakások eladása 61 nap alatt megtörtént, miközben 2021-ben ehhez több mint egy hónappal több időre, 102 napra volt szükség átlagosan. A megyei jogú városokban lévő házakra is hamar bejelentkeztek a vásárlók: az idén 95 nap alatt elkeltek, míg a múlt évben viszont 144 nap volt a jellemző.

A kisebb városokban található lakásoknál a tavalyi 110 napról 82 napra csökkent az eladási idő, a családi házaknál pedig 162 napról 123 napra. A községek adatai nézve pedig kiderül, hogy az ottani házak 128 nap alatt elkeltek az idei adatok szerint, míg ugyanez 2021-ben több mint 166 nap alatt történhetett meg.