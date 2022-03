Tiszta vizet öntött a pohárba a Becsületesnepper: ennyibe kerül behozni egy kocsit Németországból

Rengetegen keresik meg a Becsületesnepeprt, hogy hozzon be nekik olcsóbb autókat Németországból. Kroneraff István elmagyarázta, hogy miért nem éri meg 2000-3000 eurós vételár alatti kocsikat behozni Magyarországra. Ezekkel a költségekkel a legtöbben nem számoltak!

Újabb videóval jelentkezett a Becsületesnepper néven ismert autókereskedő, Kroneraff István: a YouTube-csatornájára feltöltött videóblogban most azt fejtette ki hosszasan, mire kell figyelni, ha valaki külföldről hozna be használt autót.

Mint kiderült, sokan nincsenek tisztában azzal, hogy valójában milyen költségekkel jár ez a procedúra: a nepper elmesélte, hogy sokan keresik meg azzal, hogy hozzon be nekik 500-1000 euróba kerülő autókat, de elmondása szerint még a 2000-3000 eurós kocsikat sem feltétlenül éri meg Németországból behozni.

Kifejtette, sokan csak ránéznek a külföldi hirdetésre, meg a regadó kalkulátorra, és abből kalkulálnak egy összeget, hogy mennyi hivatalos költség kerül még rá a vételárra - plusz ehhez hozzáadnak még egy kisebb összeget, amiből hazahoznák a kocsit. Ám ez messze nem fedi a valóságot a Becsületesnepper szerint.

Kimész a kocsihoz, az ugye egy autó. Megveszed a kocsit, de vitorlát nem szúrhatsz a tetejébe, hogy hazaszörfözöl vele...

- mondta, majd pedig részletezte, milyen költségei vannak, ha valaki Németországból hozna be egy autót. Alapul egy hétliteres fogyasztású, benzines autót vett, és a kalkuláció egyszerűsége miatt a kint megvásárolt, hazahozandó kocsi is ennyit fogyaszt. Nem a 480-as benzinárral kalkulált, hiszen kint kb. 700 forintba kerül az üzemanyag, és Magyarországon is jó eséllyel kerülhet ennyibe a benzin az árstop kivezetése után - úgyhogy 700 forint per literrel számolta a költségeket.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiakadt a Becsületesnepper: Magyarország szégyene, ahogy az autóhonosítást intézik Szuper, hogy a Magyar Autóklubhoz is lehet menni autót honosíttatni, de ettől még nem oldódtak meg a problémák - mondta a Pénzcentrumnak Kroneraff István.

Így jött ki, hogy 1000 kilométert kb. 50 ezer forintból lehet megtenni kifelé, plusz a magyar, osztrák pályamatrica, ami 7500 forintba kerül összesen. Visszafelé már 2 autóval jönnénk: ekkor már 100 ezret kell eltankolni, és a megvett kocsira is meg kell venni a matricát.

És ez még nem minden! A kint megvett kocsira kell ideiglenes, úgynevezett "zoll" rendszám, aminek az ra tartományonként változik, általában kb. 330 eurót, azaz nagyjából 130 ezer forintot kell érte fizetni és egy hónapig érvényes. Ugyan van 5 napos rendszám is, ami feleennyibe kerül, de annak a biztosítása csak Németországban érvényes. Ezzel nem érvényes trükközni, mert akit elkapnak, azt megbüntetik, és egy baleset esetén az ember gatyája is rámegy a kárra.

Tehát összességében egy ilyen kaland legalább 300 ezer forintba kerül, és akkor az ember még nem evett, nem aludt. És ez volt az eset, amikor minden rendben van, ha nincs szerencséje az embernek, akkor egy nap alatt el sem lehet intézni mindent, a kint töltött napok pedig pénzbe kerülnek. Valamint olyan is előfordulhat, hogy az első kinézett autó nem is megfelelő, tovább kell keresgélni, ami tovább dobhatja az üzemanyagköltségeket. Állapotfelmérésre is érdemes elmenni, amiért szintén fizetni kell.

Ha itthon a kocsi, első körben le kell vizsgáztatni, a honosítás 8000 forintba kerül, ha egyéni forgalomba helyezési engedély kell, az 39 ezerbe kerül - utóbbira akkor van szükség, ha nincsenek meg az autó vizsgapapírjai. Ugyanis hiába van benne a külföldi forgalmiban a műszaki érvényessége, azt itthon nem fogadja el az NKH, a hivatalos papírok kellenek. Ráadásul a várakozási idő kb. két hónap.

Ezt követően a regisztrációs adót is be kell fizetni, ami minden autóra más. Ha ez megvan, kell csináltatni eredetvizsgálatot, ami 17 és 20 ezer forint közötti összegbe kerül, és biztosítást is kell kötni, ami szintén minden kocsira más. És itt még nincs vége: a mindezek el vannak intézve, lehet menni az okmányirodába, ahol a következő összegeket kell még befizetni: a forgalmi és a törzskönyv 12 ezerbe kerül, a rendszám 8500 forint, és a vagyonszerzési illetéket is ki kell csengetni, ami minden autónál más-más összeg.

Összességében akár 650 ezer forintba is kerülhetnek a hivatalos költségek Magyarországon.