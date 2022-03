Pont került az ügy végére: ezért nem oldhatják meg a menekültek a hazai munkaerőhiányt

Már több mint 200 ezer Ukrajnából menekült civil érkezett Magyarország területére, akik ígéretet kaptak, hogy a magyar állam gondoskodni fog róluk, a hosszabb távra tervezőket pedig munka várja. Ám úgy tűnik, tömegek nem tervezik a letelepedést hazánkban, és nem is szerencsés összekeverni a már meglévő vagy potenciális ukrán munkaerőt az ukrán menekültekkel, hiszen főként nők és kisgyermekek tudják elhagyni az országot, közülük sokan pedig azonnal hazamennének, amint véget ér a háború. Egy magyar vállalatnak arra építeni, hogy az ukrán menekültek által oldja meg a munkaerőhiány miatt felmerülő problémáit, egyszerűen felelőtlenség.

Az orosz-ukrán háború elől eddig 200 ezer menekült érkezett hazánkba, és feltehetően ez a szám még tovább fog növekedni. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt héten az Országgyűlés ülésén napirend előtti felszólalásában arról számolt be, hogy a magyar állam intézményei felkészültek arra, hogy minden menekültről gondoskodjanak, a hosszabb ideig maradók számára munka lesz biztosítva.

Már a menekülthullám legelső pillanatában több munkaerőkölcsönző cég is közleményt adott ki, mely szerint szívesen segít elhelyezkedni.

EZ IS ÉRDEKELHET Az ukrán menekültek oldhatják meg a magyar munkaerőhiányt? 40 ezer állást kellene betölteniük Már több mint 200 ezer ukrán menekült érkezett hazánkba, több szervezet már munkát is ajánlottak nekik.

A csak ukrán állampolgároknak azonban eddig engedélyköteles volt a foglalkoztatás itthon, de most rájuk vonatkozik egy különleges szabályozás, miszerint ha kértek menedékes státuszt, akkor a hiányszakmákban külön engedély nélkül foglalkoztathatóak. Ez nagy könnyítés, ugyanis a munkavállalási engedély megszerzése egy hosszadalmas és bonyolult folyamat.

Nagy tévedéseinkben

A hazai munkaerőhiányos gazdaság problémáira azonban megoldást nem fognak nyújtani a menekültek: „Úgy gondoljuk, nem szerencsés összekeverni a már meglévő vagy potenciális ukrán munkaerőt az ukrán menekültekkel, több okból sem” – mondta el a Pénzcentrumnak Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója majd tovább részletezi:

Az elmúlt hetekben a magyar-ukrán határt átlépők jelentős része nem tölt néhány napnál hosszabb időt Magyarországon, hanem tovább utazik Nyugat-Európa vagy szláv nyelvű országok felé. Az érkezők jelentős része nő, gyerek és idős ember. A nők foglalkoztathatóságát is jelentősen korlátozhatják szociális körülményeik: jellemzően férfi családtag nélkül, sokan több gyermekkel érkeztek az országba. A hadi helyzettől függően igen gyorsan változhatnak a körülmények: a háború eszkalációja akár meg is többszörözheti a hozzánk érkező menekültek számát, ugyanakkor a helyzet rendeződése esetén a tartósabban nálunk maradók körében hamar elindulhat egy visszaáramlás Ukrajnába. Néhányan egyébként már most is visszafordulnak különféle okokból.

A szakember szerint szemben a korábban érkező munkaerővel, a menekültek munkavállalás szempontjából nem estek át előszűréseken, készségfelméréseken, amelyek nélkül nem képzelhető el hatékony, számukra és a munkaadó számára egyaránt megfelelő elhelyezés. Ebben a helyzetben egy vállalatnak arra építeni, hogy az ukrán menekültek által oldja meg a munkaerőhiány miatt felmerülő problémáit, felelőtlenség. Aki időszakos nyereség reményében akár a jelenlegi munkavállalóinak rovására töltené fel állományát, súlyosan csalódhat.

Fentiek miatt pedig makroszinten is felesleges arra számítani, hogy a menekültek jelentik a munkaerőhiány okozta gondok megoldásának kulcsát.

A Trenkwalder kereskedelmi igazgatója megerősített, hogy természetesen fontos, hogy a tartósan nálunk maradó, munkavállalásra alkalmas menekülteknek segítsünk abban is, hogy dolgozhassanak, így teremtve anyagi bázist is maguknak. De a kulcs a megfelelő megközelítés: az ukrajnai menekültekben elsősorban ne a munkaerőpiaci tartalékot lássuk, hanem a segítségre szoruló embereket.