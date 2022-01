Itt a friss jelentés: tovább csökkentek a magyarok inflációs várakozásai

A tavaly év végi pesszimizmus után januárban javultak az üzleti és fogyasztói várakozások is; a GKI konjunktúraindexe a tavaly utolsó kéthavi csökkenés után januárban ismét elérte a tavaly novemberi szintjét - közölte a GKI Gazdaságkutató az MTI-vel.

Az év első hónapjában az üzleti várakozások érezhetően elmaradnak, a fogyasztói várakozások azonban jóval kedvezőbbek tavaly novemberi szintjüknél. Ugyanakkor a járvány előttihez viszonyítva az üzleti bizalmi index magasabban, a fogyasztói alacsonyabban áll - jegyezték meg.

A GKI-nak az EU támogatásával készített felmérése szerint a GKI konjunktúraindex értéke az előző havi mínusz 1,8 pontról januárban 0,1 pontra javult. Az üzleti bizalmi index értéke 4,4 pontról 6,4 pontra emelkedett januárban, a fogyasztói bizalmi index a decemberben mért mínusz 19,4 pontról mínusz 17,8 pontra javult.

Az üzleti szférán belül januárban a szolgáltató cégek kivételével minden ágazat derűlátóbbá vált.Az ipari bizalmi index a decemberi átmeneti visszaesés után januárban ismét emelkedett. Ez a rendelésállomány kedvezőbb megítélésnek és a javuló termelési várakozásoknak volt a köszönhető, az exportlehetőségekről és a készletekről alkotott vélemény azonban romlott.

Az építőipari termelők hangulata januárban hibahatáron belül javult, de ezen belül a mélyépítőké romlott. Az előző háromhavi termelés és főleg a rendelésállomány értékelése érezhetően kedvezőbb lett.

A kereskedelmi bizalmi index a decemberi jelentős csökkenést követően kisebb mértékben, de emelkedett. Az eladási pozíció megítélése jelentős mértékben javult, a rendeléseké pedig kissé pozitívabb lett. A szolgáltatói bizalmi index januárban valamelyest csökkent, romlott az általános üzletmenet és a várható forgalom megítélése.

Az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága harmadik hónapja enyhén csökken, bár januárban már csak hibahatáron belüli mértékben. Azonban továbbra is minden ágazatban több a létszám növelésére, mint csökkentésére számító cég, leginkább az iparban. A foglalkoztatási szándék főleg az építőiparban mérséklődött.

Ugyanakkor a GKI szerint a lakosság munkanélküliségtől való félelme december után januárban is csökkent, bár még messze van a járvány előttitől. A cégek áremelési törekvése az építőipar kivételével - ahol a decemberi történelmi csúcshoz képest némi fékeződés történt - minden ágazatban tovább erősödött. A kereskedelmi cégek körében a decemberi kétharmadról háromnegyedre nőtt az áremelésre készülők aránya. A szolgáltató szektorban ez az arány bő 50 százalékos.

A fogyasztók inflációs várakozása viszont több hónapos erősödés után második hónapja gyengül.

A magyar gazdaság jövőbeli helyzetét a vállalatok továbbra is pesszimistán látják - különösen a kereskedelmi és szolgáltató szektorban -, de ennek mértéke januárban enyhült. A lakosság véleménye is kedvezőbb lett - írták. A GKI fogyasztói bizalmi index a novemberi jelentős csökkenése után decemberben és januárban is emelkedett, tavaly nyári szintjére tért vissza. A lakosság saját januári pénzügyi helyzetét a decemberinél kissé kedvezőbbnek látta, közel azonosnak a járvány előttivel. A megtakarítási képesség megítélése ugyancsak kedvezőbb lett. A lakosság a nagyértékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét a decemberinél sokkal rosszabbnak érezte.