Az MKB Bank kapta az idei Zöld Bank Díjat (x)

A Magyar Bankholding tagbankja, az MKB Bank nyerte el a Magyar Nemzeti Bank 2021-es Zöld Bank Díját. A bankcsoport és a tagbankok kiemelten támogatják a környezettudatos megoldásokat és célkitűzéseket.

A pénzügyi fenntarthatóság ösztönzésének érdekében alapította a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Zöld Pénzügyek Díjakat 2019-ben. Az elismerésekkel a jegybank azokat az hitelintézeti, befektetési és biztosítási intézményeket jutalmazza minden évben, akik az adott évben a legtöbbet tették az ökológiai lábnyom csökkentése érdekében.

Idén rendhagyó keretek között, a Planet Budapest Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó részeként adták át a legjobbaknak járó elismeréseket. A Zöld Bank Díj odaítélésekor az MNB vizsgálta, hogy milyen mértékben helyezett ki zöld hiteleket a pénzintézet, hogy milyen zöldkötvény-portfóliót birtokolnak, valamint, hogy mennyire van kitéve a klímaváltozás kockázatainak. Ezek alapján a Zöld Bank Díjat idén a Magyar Bankholding tagbankja, az MKB Bank nyerte el.

Puskás András, a Magyar Bankholding kiemelt ügyekért, kormányzati kapcsolatokért, kommunikációért és ESG-fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese szerint a környezetvédelmi felelősségvállalásban és a fenntartható szemlélet erősítésében a pénzügyi piac szereplőinek példaértékűen kell eljárnia. Ennek szellemében a Magyar Bankholding kiemelten kívánja ösztönözni és támogatni a környezettudatos megoldásokat és célkitűzéseket.

A bankcsoport kiemelt stratégiai célját képezi olyan, a lakossági és a vállalati ügyfeleket célzó termék és szolgáltatási paletta kialakítása, amely hozzásegíti őket saját fenntarthatósági és klímacéljaik megvalósításához, egyúttal hozzájárul Magyarország és az Európai Unió fenntarthatósági és klímacéljaihoz is.

Ennek érdekében a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport olyan államilag támogatott, kedvezményes hiteleket biztosít az ügyfelek számára, mint az NHP Zöld Otthon Program terméke. A Bankholding tagbankjai emellett igyekeznek saját működésüket is minél inkább környezetbaráttá tenni, elsősorban piacvezető digitális megoldások bevezetésével.

A méhekért is tesznek

A Magyar Bankholding tagbankjainak elkötelezettségét kiválóan mutatja a csoport másik tagja, a Takarékbank Tehetsz méh többet! fenntarthatósági kampánya is. A felhívás a CSR Hungary 2021 „Legjobb környezeti felelősségvállalásáért” járó díj és a Trade Magazin fenntarthatósági különdíja mellett a CSR DoingGood 2021 Special Mention különdíjat is kiérdemelte. A hazai kitüntetéseken túl a kezdeményezés a Nemzetközi PR Szövetség (IPRA) regionális versenyének az éghajlatváltozás és hatásai elleni sürgős fellépés támogatása kategóriában meghirdetett díját is elhozta.

A kampány az egyik legfontosabb, mégis kevéssé ismert globális problémára, az élelmiszer-termelésben pótolhatatlan szerepet betöltő méhek fenyegető kipusztulására irányította a figyelmet. A program célja emellett, hogy javítsa a mintegy húszezer család megélhetését biztosító méhészeti ágazat versenyképességét, illetve ösztönözze a hazai mézfogyasztást, és ezáltal segítse az emberek egészségének védelmét.

A CSR DoingGood 2021 díjátadón a Takarékbank fenntarthatósági kampánya mellett a Budapest Bank WWF Magyarországgal közösen indított Zöld Programja szintén elismerésben részesült.

(x)