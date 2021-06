Egekben az infláció, de mennyi lesz az euró nyáron?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Várhatóan májusban érhetjük el az inflációs csúcsot az éven belül, ebben a hónapban akár 5,5 százalékos is lehet az árdrágulás mértéke. A megugró infláció a valutaárfolyamra és a hitelkamatokra is hatást gyakorol a banki szakértő szerint, 350 alatti euróra ne rendezkedjünk be hosszú távra.

A gazdaság berobbanását jelzi, hogy elindult a drágulás, áprilisban rögtön a várakozások feletti mértékben ugrottak meg az árak: 5,1 százalék volt a pénzromlás mértéke az elmúlt hónapban. Horváth István, a Sberbank treasury vezetője többek között ezzel és a világszerte általános áremelkedéssel indokolja az előző hónapokhoz és a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva kiugróan magas értéket. Egész éves viszonylatban azonban ennél alacsonyabb, de még a kormányzati célértéket bőven meghaladó, 4,1 százalékos átlagos inflációra számít a szakértő, köszönhetően a várható őszi természetes lassulásnak, majd az év végi vásárlási hajrának. Egy újabb járványhullám mindazonáltal drasztikus hatást gyakorolna az értékekre, így az elmúlt évhez hasonlóan óriási bizonytalanság övezi ezeket a számokat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mennyi lesz az euró nyáron? Az infláció a valuta- és forintárfolyamokra is hatással lesz, ami az export-importban érdekelt vállalkozások számára jelentős. Az árfolyam általában lefelé rugalmatlan, így tartósan 350 forint alatti euróra nem számít a jövőben a szakértő. Az erős forint a folyó fizetési mérlegnek - a megugró importon keresztül – szintén nem tenne jót hosszabb távon, bár a deviza államadósság mértékén javítana. Ennek ellenére nem érezhető monetáris politikai szándék a forint erősítése mögött, mondja Horváth István. Ami a belengetett jegybanki kamatemelést illeti, az MNB már eddig is mindent megtett, hogy alacsonyan tartsa az árdrágulást. Még módszertant is váltott a számításban, amivel az adminisztratív áremelések hatását megpróbálják kiszűrni. A jegybanki nyilatkozatok alapján szinte tényként számolhatunk a június végi kamatemeléssel, Horváth István szerint 15-25 századpontos mértékűvel. A Sberbank szakértője arra következtet, ez megdrágítja majd a hitelezést a vállalkozások számára a jövőben, így érdemes a vállalkozásoknak még most mérlegelniük a hitelfelvételt. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 39 550 forintos törlesztővel a Sberbank nyújtja (THM 7,11%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 39 604 forintos törlesztőt (THM 7,17%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK