Stethoscope and Electrocardiogram ecg heart
Egészség

Megszólalt a leendő egészségügyi miniszter az életmentő gyógyszerek támogatásáról: ennek fele se tréfa

Pénzcentrum
2026. április 25. 14:54

A közösségi médiában szólalt meg a leendő egészségügyi miniszter az életmentő gyógyszerek támogatása kapcsán. Dr. Hegedűs Zsolt azokra a hírekre reagált, melyek szerint a Batthyány–Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért működése körül több kérdés is felmerült.

Batthyány-Strattmann László Alapítvány A Gyógyításért a Magyarországon orvosszakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök árához biztosít egyedi méltányossági támogatást. Az alapítvány 2025-re 45 milliárd, 2026-ra 47,2 milliárd forintot kapott működésére a költségvetésből. A 444 korábbi cikke feltárta, hogy az utóbbi időben késtek a méltányossági döntések és a betegek, valamint a kezelőorvosok is arra panaszkodnak, hogy nem tudják elérni az alapítványt.

Az alapítvány reagált a cikkre, nyilatkozatuk szerint zavartalanul működnek, a döntéshozó testület is minden héten 250–300 kérelmet bírál el. Az Alapítvány működését a kormányváltás és az átadás átvétel folyamata nem befolyásolja - írták. Az Alapítványhoz 2026-ban "összesen 4093 db egyedi támogatási kérelem érkezett be, ezek közül 1824 ügy elbírálása megtörtént. A kérelmek száma folyamatosan nő, 2026. márciusban 1283 db, ennyi kérelem még soha nem érkezett be egy adott hónapban. Az előző év végére sikerült ledolgoznunk a korábbi lemaradást, és jelenleg nincs jelentős számban olyan kérelem, amely 60 napnál régebben benyújtva várna döntésre" - közölték a lap kérdésére.

A kérelmek elutasításának aránya 2026-ban eddig 7,6 százalék körül alakult. Az új támogatások odaítélése során körültekintőnek kell lennie az alapítványnak a közlése szerint, mivel a forrásaik tervezését "jelentősen nehezíti, hogy az előző években kiadott, az ellátók által még el nem számolt támogatási döntések után járó összegek kifizetése az Alapítvány kötelezettsége marad", miközben a tavalyi évre allokált költségvetési forrás már nem áll rendelkezésükre. 

A leendő egészségügyi miniszter szerint nem csak politikai vita zajlik, valós problémák vannak

Dr. Hegedűs Zsolt a közösségi médiában reagált a hírekre a a Batthyány–Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért működése kapcsán. Szerinte "[n]em csak politikai vita zajlik, hanem nagyon is valós problémák" vannak. Ezeket a problémákat sorolja fel:

  • nem teljesen átlátható, milyen szempontok alapján születnek a döntések
  • felmerülnek késések és torlódások az egyedi gyógyszerkérelmeknél
  • nem egyértelmű, ki viseli a végső felelősséget
  • egy esetleges politikai átmenet tovább növelheti a bizonytalanságot

"Mindez különösen súlyos, mert nem adminisztratív ügyekről van szó, hanem sokszor életmentő kezelésekről" - szögezi le a leendő egészségügyi miniszter.

Az életmentő gyógyszerekről szóló döntések nem lehetnek „fekete dobozban”. Magyarországon egyre többször merül fel a kérdés: hogyan dől el, ki jut hozzá egy-egy drága, sokszor életmentő kezeléshez? Ez nemcsak finanszírozási ügy, hanem szakmai, etikai és bizalmi kérdés is

- olvasható a posztban, melyben bemutatja a jó nemzetközi gyakorlatokat. 

Hozzáteszi: Magyarországon nem érdemes túl nagy rendszert építeni, inkább egy "mini-hibrid-modell" formájában képzeli el a működőképes magyar verzió. Ez egy olyan döntéshozó testület lenne, ahol jelen van:

  • orvos,
  • egészségügyi közgazdász,
  • bioetikus,
  • betegképviselő.

Továbbá kötelező lenne nyilvános összefoglalókat közzétenni minden döntésről, és világos etikai alapelvek segítenék a munkát. "Az etikai keretrendszer kulcskérdés" - hangsúlyozza a leendő egészségügyi miniszter.

Magyarországon kisebbek a források és jelenleg alacsonyabb az intézményi bizalom. Ezért nem gigantikus új rendszert kellene építeni, hanem egy kisebb, de tisztább, követhetőbb és számonkérhetőbb modellt. Kormányalakítás után kiemelten foglalkozunk az alapítvány strukturális átalakításával, valamint a szakmai és etikai döntéshozatal megnyugtató alapokra helyezésével – a nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásával

- ígérte Dr. Hegedűs Zsolt.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kormány #gyógyszer #egészségügy #költségvetés #alapítvány #gyógyszerek #állami támogatás #betegellátás #2025 #2026

