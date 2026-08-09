Nem is sejtik a gyanútlan vásárlók, mi jut a szervezetükbe: elképesztő dolog derült ki az elviteles dobozokról

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Az egyszer használatos műanyag ételdobozokból nagyságrendekkel több mikroműanyag kerülhet az ételekbe, mint a többször használható tárolóedényekből – erre jutott egy dél-koreai kutatás. A vizsgálat szerint egyetlen elviteles étkezés során akár több tucat mikroműanyag-részecske is kioldódhat a csomagolásból, ami rendszeres ételrendelés mellett évente több ezer részecskének való kitettséget jelenthet.
A dél-koreai Seoul National University, a Korea Consumer Agency és a The Catholic University of Korea kutatói 16 különböző, ételkiszállításhoz használt csomagolást vizsgáltak, köztük leveses dobozokat, ételes edényeket, szószos tégelyeket és papírpoharakat. A Journal of Food Science and Technology folyóiratban megjelent kutatás szerint az egyszer használatos műanyag csomagolásokból nagyságrendekkel több mikroműanyag oldódik ki, mint a többször használható edényekből - derült ki a Körkörös cikkéből.
A laboratóriumi vizsgálatok során a kutatók forró vagy hideg vizet töltöttek a különböző csomagolásokba, majd elemezték a kioldódó részecskéket. A legtöbb mikroműanyagot egy egyszer használatos polipropilén leveses dobozból mutatták ki: átlagosan közel 30 részecske került a folyadékba, míg az újrahasználható edényeknél jellemzően csak egy-két részecskét mértek. A kutatók szerint nemcsak az anyag típusa, hanem az is befolyásolja a kibocsátást, hogy milyen vastag, mekkora és mennyire kopott a műanyag felület.
A kioldódó részecskék többsége PET-ből (polietilén-tereftalát), polipropilénből és polietilénből állt, méretük pedig jellemzően 300 mikrométernél is kisebb volt. A vizsgálat arra is rámutatott, hogy a műanyag bevonatú papírpoharak sem tekinthetők műanyagmentesnek. A belső bevonatból és a műanyag fedelekből is mikroműanyag-részecskéket azonosítottak, vagyis a „papír” megnevezés önmagában nem jelenti azt, hogy az ital vagy az étel nem érintkezik műanyaggal.
A kutatók becslése szerint egy átlagos elviteles étkezés csomagolása mintegy 42 mikroműanyag-részecskének teheti ki a fogyasztót. Heti rendszerességű ételrendelés mellett ez évente több mint 3400 részecskét jelenthet. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a mikro- és nanoműanyagok egészségügyi hatásairól még nincs egyértelmű tudományos konszenzus.
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A többször használható edények a vizsgálat alapján lényegesen kevesebb mikroműanyagot bocsátottak ki, de ezek sem jelentenek teljes megoldást, mivel a műanyag felületből idővel – különösen hőhatás, mosogatás és kopás következtében – szintén válhatnak le részecskék. A kutatók szerint hosszabb távon a műanyagmentes, például fémből készült, visszaváltható ételtárolók jelenthetik a legkedvezőbb megoldást, ehhez azonban jól működő visszagyűjtési és tisztítási rendszerre is szükség van.
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