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Veszélyes játékhamisítványok terjednek: ha vettél ilyet, nézd meg, minden rendben van-e vele!
A közösségi médiában hódító, stresszoldó Squishy Dumpling játékok óriási népszerűsége miatt elárasztották a piacot az olcsó és rendkívül veszélyes hamisítványok. A mérgező anyagokat tartalmazó, könnyen szakadó és erős vegyszerszagú utánzatok miatt már nemcsak a magyar fogyasztóvédelem vizsgálódik, hanem nemzetközi szinten is fellépnek a hatóságok, többek között az Egyesült Királyságban rendeltek el termékvisszahívásokat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a gyermekek biztonsága érdekében a vásárláskor a megfelelő jelölések és az anyagminőség ellenőrzése kulcsfontosságú.
A közösségi médiában hódító, stresszoldó Squishy Dumpling játékok óriási népszerűsége miatt elárasztották a piacot az olcsó és rendkívül veszélyes hamisítványok. - erre figyelmeztet legújabb közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
Mint írják: a puha, ázsiai gőzgombócot formázó játék eredetileg az RMS International nevű gyártó terméke, amely a TikTokon és az Instagramon terjedő ASMR-videók révén vált pillanatok alatt rendkívül népszerűvé. A bambuszkosarat idéző, meglepetés-csomagolású eredeti változatok sikerét azonban hamar meglovagolták az ellenőrizetlen gyártók.
Fontos hangsúlyozni, hogy a panaszok és az egészségügyi kockázatok jellemzően nem az eredeti termékekhez, hanem az olcsó másolatokhoz köthetők, amelyeket sokszor csak a hiányos dokumentáció és a silány anyagösszetétel különböztet meg a márkás daraboktól.
Ezek a hamisítványok azonban több komoly veszélyforrást is rejtenek. A legszembetűnőbb az erős, hígítóra vagy benzinre emlékeztető vegyszerszag. A kispórolt gyártási technológia miatt a poliuretánhabból készült termékekben visszamaradó oldószerek a levegőbe jutva zárt térben akár bódultságot is okozhatnak. Emellett a silány anyagból készült gombócok fala könnyen elvékonyodik és kiszakad, a belőlük kifolyó zselé pedig a gyermekek bőrére vagy szemébe kerülve irritációt és vegyi égéshez hasonló tüneteket válthat ki.
Szintén egészségügyi kockázatot jelent a játék felületét borító, mikroműanyag-jellegű por, amely a púderes tapintást biztosítja. Ezt belélegezve a gyermekeknél torokirritáció vagy köhögés léphet fel, ami az asztmások számára különösen veszélyes. A fizikai és kémiai kockázatokat tovább növeli egy káros közösségimédia-trend, amely a játékok mikrohullámú sütőben való melegítésére ösztönöz, ez ugyanis a belső gél felforrásához, a termék szétrobbanásához és súlyos égési sérülésekhez vezethet.
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A hazai kormányhivatalok a vásárlói panaszok nyomán már elkezdték a piacfelügyeleti ellenőrzéseket, kiemelten vizsgálva a kötelező gyártási dokumentációt és a jelölések meglétét. A probléma azonban globális. Érdemes felidézni, hogy a brit piacfelügyelet nemrég, 2026. június végén kötelező visszahívást rendelt el, miután a laboratóriumi vizsgálatok a megengedett határérték négyszeresét kitevő benzolt mutattak ki a hamisítványokban. Az összehangolt akció során több ezer játékot foglaltak le a boltokban és a határokon, miközben Hollandiában, Németországban és Észtországban is folyamatosak a hasonló vizsgálatok.
A szakemberek azt tanácsolják, hogy vásárláskor mindenképpen ellenőrizzük a CE-jelölést, a korosztályi ajánlást, valamint a gyártó vagy az európai importőr feltüntetett adatait. Ha ezek hiányoznak, a csomagolás gyanús, vagy a kibontás után a termék azonnal erős vegyszerszágot áraszt, semmiképp ne adjuk a gyermek kezébe. Ilyen esetekben javasolt a játék visszavitele a kereskedőhöz, a nyugta megőrzése, valamint a probléma azonnali jelzése az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság felé, hiszen a hivatalos fellépés és a veszélyes termékek kiszűrése gyakran éppen az egyedi vásárlói bejelentések alapján indul el.
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