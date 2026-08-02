Fontos figyelmeztetést adott ki a miniszter: ezeket a hibákat most semmiképp ne kövesse el senki

A tartós hőség egészségügyi kockázataira hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Közösségi oldalán összefoglalta, milyen óvintézkedésekkel lehet csökkenteni a kánikula veszélyeit. Kiemelte a megfelelő folyadékpótlás, a déli órák kerülése és a veszélyeztetett csoportok fokozott védelmének fontosságát. Arra is figyelmeztetett, hogy súlyos rosszullét esetén azonnal segítséget kell hívni.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán ismertette a legfontosabb tanácsokat a tartós hőség idejére. Emlékeztetett arra, hogy az ország egész területén augusztus 4. éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a következő napokban pedig helyenként a 40 Celsius-fokot is megközelítheti a hőmérséklet.

A miniszter szerint ilyenkor kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, valamint az, hogy 11 és 15 óra között lehetőség szerint senki ne tartózkodjon a tűző napon. Azt is javasolja, hogy ebben az időszakban kerüljük a megerőltető fizikai munkát és a sportolást.

Tanácsai között szerepel az otthonok árnyékolása, a hajnali és éjszakai szellőztetés, valamint az, hogy napközben lehetőség szerint hűvös vagy légkondicionált helyen tartózkodjunk. Külön figyelmet kér az idősekre, a kisgyermekekre, a várandós nőkre, a krónikus betegekre és az egyedül élő emberekre.

A miniszter arra is figyelmeztetett, hogy gyermeket vagy háziállatot még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni. Hozzátette: ha valakinél szédülés, ájulás, zavartság vagy más súlyos rosszullét jelentkezik, az érintettet azonnal hűvös helyre kell vinni, meg kell kezdeni a test hűtését, szükség esetén pedig értesíteni kell a 112-es segélyhívót.

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Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA