Mennyibe kerül egy szauna? Egy szauna ára, minden költsége 2025-ben

Mennyibe kerül egy szauna 2025-ben? A kérdésre nem egyszerű egyetlen számmal válaszolni, hiszen a szaunakályha teljesítménye, a választott típus – legyen szó finn szaunáról, infraszaunáról vagy kültéri szaunáról – és az, hogy új vagy akár használt szaunát keresünk, mind befolyásolja az árat. A finn szauna ár és az infra szauna árak között jelentős különbség lehet, ahogy a kültéri szauna ár is más szempontokat vet fel, például a szigetelés vagy az időjárásállóság kérdését. Mivel egyre többen érdeklődnek a szauna építés iránt, ráadásul a szauna építés házilag is lehetséges, így cikkünkben ezt a témát is körbejártuk.

Az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a szaunák Magyarországon, legyen szó otthoni wellnessről, kertben felállított kültéri kabinokról vagy szállodák, fürdők szolgáltatásairól. A kereslet növekedésével együtt a hazai szaunagyártók és forgalmazók kínálata is bővült, ugyanakkor a telepítés és üzemeltetés során szigorú jogszabályi előírásokat kell figyelembe venni.

2025-ben egy szauna ára széles skálán mozog: az egyszerű infraszauna már 300 ezer forinttól elérhető, míg egy prémium kültéri kabin ára a több millió forintos tartományban mozog. A vásárlás előtt érdemes felmérni, hogy milyen célra és milyen gyakorisággal használnánk, mekkora hely áll rendelkezésre, és belefér-e a költségvetésbe a telepítés, a villanyszerelés és a fenntartás is. A szauna tehát komoly befektetés, de ha jól választunk, hosszú évekre otthonunk egyik legkedveltebb wellness-pontja lehet. Milyen típusú szaunák léteznek? Mennyibe kerülnek? Mire kell figyelni a telepítés során? Cikkünkben most ennek jártunk utána.

Milyen típusú szaunát válasszunk?

A választás attól is függ, mire használjuk leginkább a szaunát:

Infraszauna: gyorsan bemelegszik, kisebb az energiafogyasztása, és kíméletesebb a szervezetre. Akik rövidebb, lazító alkalmakra vágynak, gyakran ezt választják.

Finn szauna: magas hőmérsékletet biztosít, erősebb izzasztó hatással. Klasszikus élményt ad, de nagyobb az energiaigénye.

Bio szauna: a bioszauna a finn szauna és a gőzkabin közötti átmenetnek tekinthető. Hőmérséklete alacsonyabb (kb. 45–60 °C), mint a finn szaunáé, viszont páratartalma magasabb (40–60%, sőt akár 70–80% is lehet). Ez a lágyabb klíma kíméletesebb a szervezet számára, ezért a bioszauna különösen ajánlott azoknak, akik a hagyományos finn szauna forróságát túl megterhelőnek érzik, vagy egészségügyi okokból nem bírják a magas hőt.

Kombi szauna: mindkét élményt kínálja, így rugalmasabb megoldás, de drágább is.

Kültéri szauna: a kert dísze lehet, nagyobb befektetés lehet, ha a kültéri szauna ár általános összegét nézzük, viszont különleges hangulatot nyújt.

Mennyibe kerül egy szauna?

Az infraszauna árak viszonylag elérhető árkategóriát képviselnek: egy kisebb, egyszemélyes kabin ára 300 ezer forinttól indul, a nagyobb és minőségibb modellekért viszont akár 1,5–1,7 millió forintot is elkérnek.

A finn szauna ára valamivel magasabb: egy egyszerűbb, családi méretű kabin ára 480 ezer forint körül kezdődik, a komolyabb kivitelek pedig elérhetik a 2 millió forintos árszintet.

A kombi szaunák – amelyekben egyszerre található infra- és finn technológia – jellemzően 1,9–2,1 millió forintba kerülnek.

Aki pedig igazán egyedi, luxusmegoldást keres, annak mélyebben a zsebébe kell nyúlnia: az egyedi tervezésű, prémium faanyagból, üvegfelületekkel, LED-világítással és extrákkal ellátott kabinok ára 4–5 millió forintnál is kezdődhet.

Szauna építés házilag

A szauna építés vagyis az épített szauna minden szempontból más kategóriát képvisel, mint egy készen vásárolt termék. Ahogy Lévay Bendegúz, a iSauna Design Home nemzetközi értékesítési vezetője fogalmaz, a szaunák világában az ár, a funkcionalitás és a design ugyanúgy skálázható, mint az autóknál: a piacon találunk megfizethető, de teljes mértékben célnak megfelelő megoldásokat, ugyanakkor léteznek prémium kategóriás, egyedi tervezésű luxus szaunák is.

Ahogy a szakember kiemelte, a szaunázás nem csupán izzadást jelent, hanem életstílust, egészséget és kikapcsolódást, amit generációkra terveznek. Ennek érdekében minden projektjük egy alapos igényfelméréssel kezdődik: milyen típusú szaunát szeretne az ügyfél, milyen célközönségnek, és milyen környezetbe kerül a szauna – családi használatra, alkalmi kikapcsolódásra vagy akár üzleti portfólió bővítésére. Ezután fontos lépés, hogy tisztában legyünk azzal, mire lenne igényünk. Ehhez meg kell ismernünk a szaunatípusokat is. A finn szauna, a klasszikus szauna, 80–90 °C-on, alacsony páratartalommal működik. Intenzív izzasztó hatása van, méregtelenít és felfrissít. Nem ajánlott kisgyermekeknek, időseknek vagy friss műtéten, protézisen átesett embereknek, mert a magas hő megterhelő lehet. Az infraszauna alacsonyabb hőfokon (40–60 °C) működik, infravörös sugarakkal melegíti át a testet. Kíméletesebb, de hatékony mélyreható hőterápiát ad, különösen jó ízületi panaszokra és izomlazításra. Az izzadás itt lassabban kezdődik, de több méreganyag távozik, mint a finn szaunában. A bioszauna egy "lágyabb” szauna, 50–60 °C hőmérséklettel, magas páratartalommal (akár 70–80%). Gyakran egészítik ki aromaterápiával vagy fényterápiával. Kíméletesebb, ezért gyerekek és műtéten átesett emberek is használhatják.

Szaunázási szokásokat tekintve a finn szaunában általában 15 percet töltünk bent, majd hidegzuhany következik. Ezt 2–3 alkalommal ismételjük, így körülbelül egy órát tart a teljes szeánsz. Az infraszaunában nincs váltott hideg-meleg fürdő, ott folyamatosan 45–60 percet töltünk el.

- emelte ki Lévay Bendegúz.

Szauna építés: a minőség és biztonság kiemelt szerepe

A szaunák építési helye és kialakítása kritikus tényező. Beltéri szaunák esetén fontos a megfelelő fűtés és légtechnika biztosítása, kültéri egységek esetén pedig a pára lecsapódás és hőhidak elkerülése. Ahogy Lévay Bendegú mondja, a nyílászárók kiválasztásánál a biztonság az elsődleges, cégüknél is kiemelt szerepet kap, hogy edzett, hőszigetelt biztonsági üvegekkel dolgozzanak. Minden üvegajtót legalább három pánttal rögzítenek, hogy a lehető legkisebb balesetek is elkerülhetők legyenek.

Persze extra funkciók is járhatnak a teljesen luxus élményért. A prémium szaunákban ma már nem csupán a meleg számít: himalájai sófal, hangulatvilágítás, csillagos égbolt világítás, valamint fény- és hangterápia is hozzájárul az élményhez és az egészségmegőrzéshez. A himalájai sófal antibakteriális hatású, jótékonyan hat a légutakra, míg a fényterápiás rendszerek a bőr regenerálódását és az immunrendszer erősítését támogatják. A panoráma üvegezés, a színes üvegfelületek és az esztétikus belső világítás mind a luxus élményt szolgálják.

Beltérnél fontos a szellőzés és a légtechnika kialakítása, hogy mindig legyen friss oxigén, és elkerüljük a fejfájást. Kültéri szaunáknál kiemelt szempont a pára- és hőhídvédelem, valamint az időjárásállóság. A megfelelő üvegezés biztonságot és szigetelést nyújt – például edzett, hőszigetelt biztonsági üvegek, amelyek nem okoznak sérülést törés esetén. A szaunák többféle módon kombinálhatók: léteznek finn–infra, finn–bio vagy akár háromfunkciós szaunák is. A kialakítás mindig az igényekhez, a helyszínhez és a felhasználási célhoz igazodik.

Szauna építés és jogszabályok

Minden országban és településen megvannak a jogszabályok, amelyek meghatározzák, hogy bizonyos feladatokat csak engedéllyel rendelkező szakemberek végezhetnek el. Ez alól a szaunák telepítése sem kivétel. Ilyen például a kémény kialakítása és bekötése, ami a kéményseprő hatáskörébe tartozik. Ugyanígy szükség van villanyszerelőre, ha a szauna például távolabb helyezkedik el a háztól, hiszen ilyenkor külön villámvédelmi relét és megfelelő elektromos kiépítést kell biztosítani. Ezeket jogilag kizárólag a helyi, engedéllyel rendelkező szakember végezheti el, mi csak előkészíteni tudjuk a munkát.

Hasonló a helyzet a vízszereléssel is: a hideg- és melegvíz bekötése, illetve a szennyvízcsatlakozás kiépítése a csőszerelő feladata. De ugyanígy ide tartoznak a biztonságtechnikai eszközök – például füstérzékelők, mozgásérzékelők, kamerák vagy riasztórendszerek – telepítése is.

Mi minden esetben elvégezzük az előkészítést: a kábelek a helyükön vannak, a szervizdobozban kialakítjuk a szükséges helyeket, így a szakembernek a kijelölt napon már csak az eszköz felszerelése és bekötése marad. Ez a gyakorlatban általában néhány órás munka, hiszen minden elő van készítve számára

- emelte ki Lévay Bendegúz.

Hozzátette, minden szaunatípusnak más a felhasználási területe, és ennek megfelelően eltérő építési jogszabályok és előírások vonatkoznak rájuk. Például, ha családi használatra építünk szaunát, jóval egyszerűbb a helyzet: nincs jelentős bejelentési kötelezettség, és kevésbé szigorú szabályok vonatkoznak rá. Ugyanez a szauna azonban egy közfürdőben már teljesen más megítélés alá esik, hiszen ott napi 24 órában, folyamatosan használják, ezért sokkal szigorúbb előírásokat kell betartani a biztonság és a fenntartható működés érdekében.

Szaunakályha és fogyasztás

Ahogy a szakember mondja, a szauna fogyasztása és fenntarthatósága alapvetően attól függ, mekkora méretű szaunáról beszélünk. Erre létezik egy számítási módszer: figyelembe kell venni a befűtendő légköbmétert, az üvegfelületek arányát, a szigetelés nélküli felületek nagyságát, valamint a nyílászárók típusát (például üvegajtó vagy faajtó). Ezek alapján határozható meg, hogy mekkora teljesítményű szaunakályha szükséges.

Szaunakályha teljesítmények példákban:

Egy kisebb szaunába általában elegendő egy 6–9 kW-os kályha.

Nagyobb szaunák esetében előfordul, hogy akár 22 kW-os berendezésre van szükség.

A leggyakrabban használt kályhák 13 és 19 kW közötti teljesítményűek.

Ezek a kályhák jellemzően 16–32 amper közötti, 3 fázisú erősáramot igényelnek.

A tényleges fogyasztást befolyásolja a használat gyakorisága és a szauna karbantartottsága is.

Miért fontos a megfelelő teljesítmény? Ha a szaunakályha túl kicsi, a felfűtési idő jelentősen megnő. A nem megfelelő kályha túlterhelheti a hálózatot. A szaunakövek állapota is befolyásolja a hatékonyságot: a lávakövek elhasználódása miatt időnként cserére van szükség, mert a rossz állapotú kövek lassítják a felfűtést. A cél minden esetben az, hogy a szauna egy órán belül felmelegedjen a kívánt hőfokra, és a használat közben ne terhelje túl a háztartási áramhálózatot

Mennyibe kerül egy szauna, ha épített?

A szaunák ára rendkívül változó: a kis családi egységek 1–6 millió forint között mozognak, a prémium kültéri kombinációk esetén pedig az ettől jóval magasabb és a határ a csillagos ég. Egyedileg tervezett, minden igényt kielégítő szaunák esetén a beruházás hosszú távra szól, generációkon átívelő élményt nyújtva az egész családnak. Mindemellett azt sem szabad elfelejteni, hogy az egyedi gyártású szauna építés során prémium minőségű anyagokból válogathatunk és mindent a saját elképzelésünk, igényünk szerint alkotnak meg.

Ilyenkor merül fel sokakbab a kérdés, hogy megéri-e a használt szauna. Illetve az olcsóbb megoldás célravezet vagy zsákbamacska? Akinek szűkösebb a költségvetése, az használt szaunát is kereshet a Jófogás vagy a Vatera oldalain. Bár gyakrabban bukkannak fel kiegészítők (pl. homokóra, hőmérő), időnként komplett kabinokat is hirdetnek. Ezek ára a gyártási évtől, állapottól és a szállítási feltételektől függően változik. Fontos azonban, hogy a garancia általában hiányzik, és az elektromos biztonság ellenőrzését mindenképp szakemberrel érdemes elvégeztetni.