Hihetetlen vagyont halmoztak fel az élelmes magyarok: ebben tartják most a pénzt, de vajon jól teszik?

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A részvények aránya átlépte a 3 százalékot a teljes pénzügyi vagyonon belül, ami a lakossági megtakarítási szokások átalakulását, valamint a hosszú távú befektetések iránti növekvő nyitottságot jelzi.
Hat év alatt több mint négyszeresére nőtt, és 2026 elejére megközelítette a 4000 milliárd forintot a magyar háztartások közvetlen tőzsdei részvényvagyona. A K&H Értékpapír elemzése szerint a magyar háztartások teljes bruttó pénzügyi vagyona az elmúlt években látványosan bővült, hiszen a 2019 végén mért 63 ezer milliárd forintról 2026 első negyedévének végére 124 ezer milliárd forint fölé emelkedett. A részvényállomány növekedését az új megtakarítások beáramlása és a nemzetközi részvénypiacok jó teljesítménye egyaránt hajtotta. Ennek köszönhetően a korábban tartósan 1,5–2 százalék körül stagnáló részvényarány mostanra 3 százalék fölé ugrott.
Az elemzés megjegyzi, hogy az aránynövekedés kedvező fordulatot jelent. A lakosság pénzügyi ismereteinek bővülésével és a befektetések könnyebb elérhetőségével egyre inkább teret nyer a tudatos, hosszú távú vagyonépítési szemlélet, ami a jövőben tovább ösztönözheti ezt a folyamatot.
Bár a hazai megtakarítási szerkezet fokozatosan közelít a fejlettebb piacok trendjeihez, európai összehasonlításban még bőven van tér a felzárkózásra. Az Európai Unióban a háztartások pénzügyi vagyonán belül a közvetlen részvények aránya átlagosan 5 százalék körül alakul, amitől a magyar mutató egyelőre elmarad.
A hazai portfóliók ráadásul továbbra is jelentős kiaknázatlan tartalékokat rejtenek. A magyarok jelenleg mintegy 26 ezer milliárd forintot tartanak készpénzben és bankbetétekben. Bár ennek egy része a mindennapi kiadások biztonságos fedezetéhez elengedhetetlen, a lakossági vagyon hatékonyabb gyarapítását jelentősen segítené, ha ezek a források nagyobb arányban mozdulnának el a hozamot termelő, hosszabb távú befektetések irányába.
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