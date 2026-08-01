2026. augusztus 1. szombat Boglárka
30 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A szennyezett levegő hosszú távon komoly egészségügyi következményekkel jár.
Egészség

Riasztó előrejelzés érkezett: egészségre veszélyes lehet a levegő több magyar városban

Pénzcentrum
2026. augusztus 1. 17:08

A HungaroMet előrejelzése szerint szombat délután és este több nagyvárosban is az egészségügyi határérték fölé emelkedhet a talajközeli ózon koncentrációja. A jelenséget a tartós napsütés és a nyugodt időjárás erősíti. A magas ózonszint különösen a légzőszervi problémákkal élők számára jelenthet kockázatot, de a hőstresszt is fokozhatja. A szakemberek szerint a nyári hőhullámok miatt egyre gyakrabban fordulhat elő hasonló helyzet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az egészségügyi határérték felett alakulhat az ózon koncentrációja a szombat délutáni, esti órákban a nagyobb városokban a HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A következő napokban alapvetően napos, nyugodt időjárás várható, az intenzív besugárzás hatására a nagyobb városokban az egészségügyi határérték felett alakulhat az ózonkoncentráció a délutáni és esti órákban - írta a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a HungaroMet Zrt.

A tájékoztatás kitér arra, hogy nyári időszak egyik fő levegőminőségi kockázata, kiemelten káros az emberi egészségre és az ökoszisztémákra, a tartósan magas koncentráció többnyire a légzőrendszerrel, tüdőgyulladással összefüggésben fokozza a hőstresszt.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ózon úgynevezett másodlagos szennyezőanyag, ami kémiai reakciók során ott keletkezik. Ehhez szükség van napsugárzásra, nitrogén-oxidokra, illékony szerves vegyületekre és metánra. A nitrogén-oxidok a tüzelő- vagy üzemanyagok elégetése során kerülnek a légkörbe, az illékony szerves vegyületekért az ipar, a háztartási tisztítószerek vagy a vegetáció a felelős, a metánt pedig a mezőgazdaság, a hulladék, a hulladéklerakók és az energiaszektor juttatja a légkörbe.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az északi féltekén jellemzően júniustól szeptemberig fordul elő, hogy a talajközeli ózon koncentrációja több napon át meghaladja az egészségügyi határértéket, ugyanis nyáron a megnövekedett napsugárzás beindítja és felgyorsítja a kémiai reakciót, amihez a hosszabb nappalok pedig több időt biztosítanak. A változó éghajlat miatt a hőhullámok intenzívebbé és gyakoribbá válnak, ezért a talajközeli ózon koncentrációjának megemelkedése is gyakoribbá és intenzívebbé válik. A talajközeli ózon a kialakulása után a nyári meleg, szélcsendes időben napokig vagy hetekig a légkörben maradhat.

Magyarországon az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat jelenleg több mint 50 automata mérőállomásának adatai adnak tájékoztatást az ózon-szennyezettségről. A friss mérési eredmények a https://legszennyezettseg.met.hu/ weboldalon érhetők el, ahol arról is tájékoztatást adnak, hogyan alakul a szennyezettség a következő napokban.
Címlapkép: Getty Images
#riasztás #egészség #időjárás #figyelmeztetés #levegő #klímaváltozás #szennyezés #levegőminőség #ózon #hőhullám

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
2 órája
Ha ma ilyen, milyen lesz holnap vagy holnapután?
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:03
19:42
19:17
18:34
18:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 1.
Tovább gyűrűzik a lakhatási katasztrófa: erre még rámehet az idős magyarok háza, lakása is
2026. július 31.
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
2026. augusztus 1.
Tényleg már zöld nagyhatalomnak számít Magyarország? Kiderült az igazság - nem ilyen egyszerű a helyzet
2026. augusztus 1.
Ezek legtisztább vízű európai tengerpartok és tavak: itt nyugodtan fürödhetsz, de sok helyet jobb messzire elkerülni külföldön is
2026. július 31.
Felejtsd el a naftalint: működik az egyszerű házi trükk, amivel kiirthatod a lakásból a molylepkét
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 1. szombat
Boglárka
31. hét
Augusztus 1.
Az anyatejes táplálás világnapja és a szoptatás világhete
Augusztus 1.
A forint születésnapja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
2
3 hete
Mindenkit érintő szigorítás lépett életbe Magyarországon: örökre búcsút inthetünk ezeknek a népszerű termékeknek
3
3 napja
Riasztó eredmények Debrecennél: határérték feletti mangánkoncentrációt mértek a kutak vizében
4
4 hete
Veszélyes járvány terjed Európában: rengeteg fiatal került kórházba ettől a tésztától - Magyarországon is kapható a termék
5
2 napja
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 1. 19:17
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 31. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 1. 18:02
Kvíz: Itt a forint születésnapja! Te mennyit tudsz a magyar fizetőeszközről?
Agrárszektor  |  2026. augusztus 1. 19:29
Kiderült a hazai húsóriások titka: nagy dolgok történnek a háttérben