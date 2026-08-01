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Riasztó előrejelzés érkezett: egészségre veszélyes lehet a levegő több magyar városban
A HungaroMet előrejelzése szerint szombat délután és este több nagyvárosban is az egészségügyi határérték fölé emelkedhet a talajközeli ózon koncentrációja. A jelenséget a tartós napsütés és a nyugodt időjárás erősíti. A magas ózonszint különösen a légzőszervi problémákkal élők számára jelenthet kockázatot, de a hőstresszt is fokozhatja. A szakemberek szerint a nyári hőhullámok miatt egyre gyakrabban fordulhat elő hasonló helyzet.
Az egészségügyi határérték felett alakulhat az ózon koncentrációja a szombat délutáni, esti órákban a nagyobb városokban a HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint.
A következő napokban alapvetően napos, nyugodt időjárás várható, az intenzív besugárzás hatására a nagyobb városokban az egészségügyi határérték felett alakulhat az ózonkoncentráció a délutáni és esti órákban - írta a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a HungaroMet Zrt.
A tájékoztatás kitér arra, hogy nyári időszak egyik fő levegőminőségi kockázata, kiemelten káros az emberi egészségre és az ökoszisztémákra, a tartósan magas koncentráció többnyire a légzőrendszerrel, tüdőgyulladással összefüggésben fokozza a hőstresszt.
Az ózon úgynevezett másodlagos szennyezőanyag, ami kémiai reakciók során ott keletkezik. Ehhez szükség van napsugárzásra, nitrogén-oxidokra, illékony szerves vegyületekre és metánra. A nitrogén-oxidok a tüzelő- vagy üzemanyagok elégetése során kerülnek a légkörbe, az illékony szerves vegyületekért az ipar, a háztartási tisztítószerek vagy a vegetáció a felelős, a metánt pedig a mezőgazdaság, a hulladék, a hulladéklerakók és az energiaszektor juttatja a légkörbe.
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Az északi féltekén jellemzően júniustól szeptemberig fordul elő, hogy a talajközeli ózon koncentrációja több napon át meghaladja az egészségügyi határértéket, ugyanis nyáron a megnövekedett napsugárzás beindítja és felgyorsítja a kémiai reakciót, amihez a hosszabb nappalok pedig több időt biztosítanak. A változó éghajlat miatt a hőhullámok intenzívebbé és gyakoribbá válnak, ezért a talajközeli ózon koncentrációjának megemelkedése is gyakoribbá és intenzívebbé válik. A talajközeli ózon a kialakulása után a nyári meleg, szélcsendes időben napokig vagy hetekig a légkörben maradhat.
Magyarországon az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat jelenleg több mint 50 automata mérőállomásának adatai adnak tájékoztatást az ózon-szennyezettségről. A friss mérési eredmények a https://legszennyezettseg.met.hu/ weboldalon érhetők el, ahol arról is tájékoztatást adnak, hogyan alakul a szennyezettség a következő napokban.
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