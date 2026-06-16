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Szórakozás

Most érkezett! Lefújták a legendás magyar zenei fesztivált: betett az infláció a szervezőknek

Pénzcentrum
2026. június 16. 20:42

A Kolorádó szervezői a nagyon gyorsan megugró költségekkel, valamint más gondokkal is egyszerre indokolták, miért döntöttek az elhalasztás mellett. A jegytulajdonosok előtt viszont több út is van.

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Elmarad az idei Kolorádó Fesztivál, a szervezők a megemelkedett költségek és az új helyszín infrastrukturális kihívásai miatt a jövő évre halasztották a rendezvényt. A megváltott jegyek automatikusan érvényesek lesznek a jövő évi eseményre - erről a szervezők tájékoztatták a közönséget a közösségi oldalaikon.

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A döntés hátterében többek között az áll, hogy a fesztivál korábbi nagykovácsi otthonának elvesztése után a szervezők Kálozon találtak új helyszínt. Bár az előkészületek elindultak, a terület infrastruktúrájának fejlesztése során folyamatosan újabb akadályokba ütköztek.

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Mint a szervezők írják: a helyszín kialakításának váratlanul megugró költségei, valamint a teljes fesztiválpiacot érintő gazdasági nehézségek miatt idén csak komoly kompromisszumok árán lehetett volna megtartani az eseményt. Mivel a szervezők nem szerettek volna a korábbi évekhez méltatlan, alacsonyabb színvonalú szolgáltatást nyújtani a közönségnek, az utolsó pillanatig tartó küzdelem ellenére végül a halasztás mellett döntöttek.

A már megvásárolt belépők automatikusan érvényesek maradnak a jövő évi rendezvényre, a jegyek megtartásával pedig a látogatók a fesztivál jövőjét is támogatják. Azok a jegytulajdonosok, akik nem kérik vissza a pénzüket, a Sziget Fesztivál szervezőinek felajánlása révén egy ajándék csütörtöki Sziget-napijegyet kapnak kárpótlásul. A visszaváltás pontos menetéről és a további részletekről a szervezők a jövő hét végéig e-mailben tájékoztatják az összes jegyvásárlót.
Címlapkép: Getty Images
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