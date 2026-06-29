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Egészség

Sok gazdi nem is sejti: alattomos parazita tarol Magyarországon, egyes helyeken már minden harmadik kutya érintett

Pénzcentrum
2026. június 29. 15:19

Magyarországon egyre nagyobb problémát jelent a szív- és tüdőférgesség, amelyet szúnyogok terjesztenek a kutyák között. Egyes országrészekben már a kutyák 30–40 százaléka is érintett lehet. A szakemberek szerint a rendszeres szűrés és az egész éves megelőzés életmentő lehet, írja a Femina.

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A szúnyogok által terjesztett szív- és tüdőférgesség egyre komolyabb veszélyt jelent a magyarországi kutyákra. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a fertőzés gyakran csak előrehaladott állapotban derül ki.

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Professzor dr. Vörös Károly egyetemi tanár szerint a szívféreg (Dirofilaria immitis) a tüdő ereiben telepszik meg, és ott okoz súlyos károsodást. A szívbe csak akkor jut el, amikor a fertőzés már jelentősen előrehaladt.

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A hazai kutyaállomány átlagosan mintegy 12 százaléka fertőzött, azonban a klímaváltozás és az állatok utaztatása miatt az ország déli régióiban, valamint a nagyvárosok környékén helyenként már 30–40 százalékos fertőzöttségi arányt is mértek.

A Budatétényi Állatkórház diagnosztikai központjának szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy a megelőző kezelést kizárólag negatív vérvizsgálati eredmény birtokában szabad elkezdeni. A kutyák szűrését legalább évente egyszer javasolják elvégezni. Az előzetes vizsgálat elmaradása ritka esetben súlyos, akár életveszélyes anafilaxiás sokkot is kiválthat azoknál az állatoknál, amelyek már fertőzöttek, de még csak lárvákat hordoznak.

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Mivel a kifejlett szívférgek elpusztítása hosszadalmas és költséges kezelést igényel, a szakemberek szerint az enyhe telek miatt ma már egész évben folyamatos védekezésre van szükség. A rendszeres állatorvosi ellenőrzés, az időben elvégzett szűrés és a megfelelő megelőző készítmények alkalmazása jelentheti a leghatékonyabb védelmet a kutyák számára.
Címlapkép: Getty Images
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