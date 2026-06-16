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Egészség

Nem várt feladatot kaphatnak a nyakukba ezek magyar szülők: mutatjuk, mi változhat szeptember 1-jétől

Pénzcentrum
2026. június 16. 12:32

Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet értelmében szeptember 1-jétől módosulhat a titkosan örökbefogadott gyermekek egészségügyi adatainak kezelése. A tervezett szabályozás célja, hogy a vér szerinti szülők anonimitásának szigorú védelme mellett a gyermekek korábbi betegségelőzményei és leletei hiánytalanul bekerüljenek az új családhoz kerülő kiskorúak Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) vezetett profiljába - írja a 24.hu.

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Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter javaslata alapján a titkos örökbefogadások esetében nem jöhet létre automatikus adatkapcsolat a gyermek születési TAJ-számához tartozó korábbi EESZT-adatai és az örökbefogadást követően létrehozott új profilja között.

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Az eljárás során a területi gyermekvédelmi szakszolgálat egy teljesen anonimizált, a gyermek korábbi nevét és a vér szerinti szülők adatait nem tartalmazó dokumentációt ad át az örökbefogadó szülőknek. Ezt az iratot az új családnak kell eljuttatnia a gyermek házi gyermekorvosához, akinek a feladata lesz az alapvető információk rögzítése a rendszerben. A részletesebb, speciális leleteket pedig az a szakorvos tölti majd fel az EESZT-be, aki a gyermek aktuális ellátását végzi.

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A jogszabálytervezet indoklása hangsúlyozza, hogy az egészségügyi profil megfelelő vezetése elengedhetetlen a gyermek megfelelő orvosi ellátásához. Az örökbefogadott kiskorúak kórelőzményeinek, ismert betegségeinek, allergiáinak és a korábban megkapott kötelező oltásainak rögzítése garantálja a betegellátás folytonosságát.

A témához kapcsolódó aktualitásként Hegedűs Zsolt a napokban arról is beszámolt, hogy az április 30-i adatok alapján 325 csecsemőt és kisgyermeket hagytak a kórházakban, ám közülük jogilag mindössze 69 gyermek adható azonnal örökbe.
Címlapkép: Getty Images
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