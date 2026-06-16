Horvátországban egészségbiztosítási kártyával sem ingyenes az egészségügyi ellátás, így az utasbiztosítási védelem már a közeli úti célok esetén is egyre fontosabb.
Nem várt feladatot kaphatnak a nyakukba ezek magyar szülők: mutatjuk, mi változhat szeptember 1-jétől
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet értelmében szeptember 1-jétől módosulhat a titkosan örökbefogadott gyermekek egészségügyi adatainak kezelése. A tervezett szabályozás célja, hogy a vér szerinti szülők anonimitásának szigorú védelme mellett a gyermekek korábbi betegségelőzményei és leletei hiánytalanul bekerüljenek az új családhoz kerülő kiskorúak Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) vezetett profiljába - írja a 24.hu.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter javaslata alapján a titkos örökbefogadások esetében nem jöhet létre automatikus adatkapcsolat a gyermek születési TAJ-számához tartozó korábbi EESZT-adatai és az örökbefogadást követően létrehozott új profilja között.
Az eljárás során a területi gyermekvédelmi szakszolgálat egy teljesen anonimizált, a gyermek korábbi nevét és a vér szerinti szülők adatait nem tartalmazó dokumentációt ad át az örökbefogadó szülőknek. Ezt az iratot az új családnak kell eljuttatnia a gyermek házi gyermekorvosához, akinek a feladata lesz az alapvető információk rögzítése a rendszerben. A részletesebb, speciális leleteket pedig az a szakorvos tölti majd fel az EESZT-be, aki a gyermek aktuális ellátását végzi.
A jogszabálytervezet indoklása hangsúlyozza, hogy az egészségügyi profil megfelelő vezetése elengedhetetlen a gyermek megfelelő orvosi ellátásához. Az örökbefogadott kiskorúak kórelőzményeinek, ismert betegségeinek, allergiáinak és a korábban megkapott kötelező oltásainak rögzítése garantálja a betegellátás folytonosságát.
A témához kapcsolódó aktualitásként Hegedűs Zsolt a napokban arról is beszámolt, hogy az április 30-i adatok alapján 325 csecsemőt és kisgyermeket hagytak a kórházakban, ám közülük jogilag mindössze 69 gyermek adható azonnal örökbe.
Förtelmes kórokozók állnak lesben ezeken a magyar strandokon: most közölték róluk, kockázatos a fürdőzés
A kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségét az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok rendszeresen vizsgálják.
Napjainkban is komoly közegészségügyi veszélyt jelent, ráadásul a fertőzés egyre több újszülöttet is érint.
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható szúnyogriasztókról: ezt mindenkinek tudnia kell a leggyakoribb hatóanyagokról
A nyári szúnyogszezonban sokan automatikusan nyúlnak a polcon található első rovarriasztó után, pedig nem mindegy, milyen hatóanyagú készítményt választunk.
Hazánkban a daganatos halálozások közel tíz százalékáért a fej-nyaki rákos megbetegedések felelősek a férfiaknál, de a nők érintettsége is folyamatosan növekszik.
Komoly problémára derült fény a kórházakban: ilyen állapotban vannak a klímák, több milliárd forint kell a javításukra
Több mint hárommilliárd forintos rendkívüli támogatást nyújt a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására.
Mérföldkő az öregedéskutatásban: megkezdődött a sejteket visszafiatalító génterápia első emberi kísérlete
A Nature beszámolója szerint a bostoni biotechnológiai vállalat olyan eljárást vizsgál, amelynek célja a károsodott sejtek fiatalosabb állapotba történő visszaállítása.
Sokan komoly hibát követnek el a gyógyszerek beszedésekor: ezek a népszerű italok lenullázhatják a kezelés hatását
Egyes lúgos ásvány- és gyógyvizek már néhány perc alatt meggyengíthetik a gyomornedv-ellenálló gyógyszerek védőbevonatát, ezért a készítmények így kevésbé hatékonyak lehetnek.
Az emberiség történetében egyedülálló módon 2030-ra a dél-koreai nők születéskor várható élettartama átlépheti a 90 éves határt.
Kiderült, mi áll a borzasztó alvási problémák hátterében: ezért riadnak fel sokan az éjszaka közepén - mutatjuk hogyan előzheted meg!
Amennyiben az alvásprobléma három hónapnál tovább áll fenn, haladéktalanul háziorvoshoz kell fordulni.
Ólomszennyezést mutattak ki a Budapesti Corvinus Egyetem Fővám téri főépületének ivóvizében, ezért a csapvíz fogyasztása jelenleg nem ajánlott.
Az országos fogyasztóvédelmi akció során összesen 413 mozgó vendéglátó egység, büfékocsi és food truck vizsgálatára került sor.
A kontaktlencse ma már több százezer magyar számára a mindennapok része, azonban a viselése nyáron nagyobb odafigyelést igényel.
Az új szóvivő 2018-ban, az első női mentőápolók egyikeként csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz.
Az AstraZeneca kísérleti, elhízás elleni tablettájával a betegek 26 hét alatt átlagosan 10,5 százalékos testtömegcsökkenést értek el.
Sokan természetesnek hiszik, pedig súlyos betegséget jelezhet: rengeteg magyar nem is foglalkozik ezzel a fájdalommal
Sok nő számára a menstruációs fájdalom, a rendszertelen ciklus vagy a hormonális panaszok a mindennapok részét jelentik.
Elképesztő, milyen vakcinát fejlesztett ki a Moderna: itt az áttörés, erre nagyon rég várt az emberiség!
A klinikai vizsgálat első fázisában a kutatók az immunválaszt, az optimális dózist, valamint a vakcina biztonságosságát elemzik.
Komoly kihívással néz szembe az új egészségügyi miniszter: így lépne fel a dohányzással és alkohollal szemben
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közelmúltban határozott fellépést ígért a dohányzás ellen.
Vádat emeltek a mentősök ellen Gálvölgyi János rosszullétének ügyében: eltiltást kér rájuk az ügyészség
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt vádat emelt az ügyészség az Országos Mentőszolgálat négy munkatársa ellen.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.