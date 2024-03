Tényleg a méret a lényeg? Hatalmas tabu dőlt meg: ezt a legtöbb férfi rosszul tudja

Az embert, főként a fiatalokat nem hagyja nyugodni az örök kérdés: Tényleg a méret a lényeg? A téma leginkább a párválasztás kapcsán kerül elő és általában az idősebbek véleménye, hogy a méret nem számít. Vannak azonban, akiknek ezzel ellentétes a meggyőződésük, sokan a sikertelenségüket a méreteikben látják. Hogy el tudjuk dönteni ezt a kérdést, megvizsgáltuk milyen eredményt hoztak a témával kapcsolatos tanulmányok, illetve azt is, hogy a magyar férfiak méretei mennyire lógnak ki a sorból, vagy tekinthetők átlagosnak.

A World Population Review friss statisztikái közül több is foglalkozik az átlagos méretekkel országonként. Az egyik adatsor a testmagasságot vizsgálja, melynek az egyik meghatározónak tartott méret a párválasztásban. A globális átlag férfiak esetében 171,38 cm, nőknél 159,16 cm. Az átlagmagasság Hollandiában a legnagyobb, 183,78 cm a 19 éves férfiak körében. A top öt közé jutott Montenegró, Észtország, Bosznia-Hercegovina és Izland. A csehek, dánok, lettek, szlovákok, ukránok átlagos testmagassága is 180 centi felett van. Ezek szerint Európában világviszonylatban is nagy az átlagmagasság.

A magyar férfiak átlagosan 176,59 cm magasak, míg a nők átlagmagassága 162,55 cm 19 évesen. A magyar férfiak magassága leginkább átlagosan a török és orosz férfiakéhoz hasonló, a magyar nők magassága pedig Európán belül leginkább az albán és máltai átlag között helyezkedik el.

Európán belül egyértelműen a ciprusi férfiak a legalacsonyabbak, az átlagos 172,75 centijükkel, de Albániában (174,07 cm), és Bulgáriában (174,17 cm), Portugáliában (174,37 cm) vagy Máltán (174,38 cm) se nőnek túl magasra a férfiak.

Egy másik fontosnak gondolt méret a testmagasságon túl a pénisz hossza, mellyel kapcsolatban talán a legtöbb tévhit kering. Közkeletű tévedés például, hogy a testmagasság és a péniszméret között lenne összefüggés - akár az a feltételezés, hogy a magas embereknek nagyobb a péniszük, vagy a magyarok körében kedvelt „kis ember nagy bottal jár” mondás. A World Population Review által idézett tanulmányok rendre cáfolták a feltételezett összefüggéseket a testmagassággal, cipőmérettel, kézujjak hosszával és a pénisz méretével. A kutatások kimutatták ugyanakkor, hogy a férfiak, ha méretek megállapításáról van szó, saját péniszük méretét túlbecsülik a valós méretéhez képest. Ugyanakkor a saját méretüket alábecsülik az átlagos mérethez képest.

A kutatások azt is kimutatták, hogy a nőket kevésbé érdekli a péniszméret, mint a férfiakat. A hosszúság mellett, ami a legtöbbször elő szokott kerülni témaként, a pénisz kerülete vagy körfogata a nőknek hasonlóan fontos szempont, tehát nem egyedül a hossz a „döntő”, mi az ideális. Egy ideális méreteket vizsgáló kutatásban a nők átlagosan a 16 cm hosszú, 12,2 cm kerületű péniszt választották.

Azt szintén cáfolták már különféle tanulmányok, hogy akkora különbség lenne átlagosan a rasszok - fehérek, feketék, ázsiaiak, amerikai őslakosok (indiánok, stb. - méretei között, mint ahogy azt a közvélekedés tartja. A különbség kevesebb, mint 2,5 centi volt maximum. A kutatások szerint a péniszméretet sokkal inkább meghatározzák a környezeti és hormonális hatások. A helytelen táplálkozás, endokrin zavarok negatívan hatnak a péniszméretre, ahogy bizonyos kémiai anyagoknak vagyok kitettség is (mint a poliklórozott bifenilek (PCB-k), peszticidek, vagy lágyító tartalmú szerek, termékenységet segítő gyógyszerek, stb.).

A magyar férfiak péniszének átlagos hossza 14,68 cm erektált állapotban, kerülete 11,81 cm és térfogata 162,9 cm3. A világátlag ehhez képest hosszra 13,38 cm, kerületre 11,68 cm és térfogatra 146,9 cm3.

Tehát az átlag alapján a magyaroknak nincs miért aggódniuk. A világon leghosszabb péniszük átlagosan a szudáni, kongói, ecuadori, ghánai és nigériai férfiaknak van, 17 cm vagy afelett. A legkisebb átlagos mérettel a thai férfiak rendelkeznek, ez 9,43 cm. Európán belül ebben is elsők a hollandok 15,6 centivel, őket a lenyelek (15,41 cm) és svédek (15,36 cm) követik a listában. Akárcsak magasságban, péniszméretben is Ciprus a sereghajtó (12,17 cm), nem sokkal a görögök (12,18 cm) és olaszok (12,5 cm) mögött.

Van egy méret, ami mégis sokat számít

Természetesen még számos méret van, ami valaki számára fontos lehet, de nagy átlagban lényegtelennek látszik, kinek mekkora a cipőmérete, kis vagy nagy keze van, mekkora a melle, stb. A témával foglalkozó tanulmányok végkövetkeztetése általában az, hogy a magasság is meghatározó lehet az első benyomásnál, de a később kialakuló vonzalomban már kevesebb szerepe van. A férfiak általában náluk alacsonyabb, a nők náluk magasabb partner keresnek, de a kapcsolat hosszú távú sikerességére már nincs különösebb hatással a magasságkülönbség.

Viszont a párválasztásban egy másik méret is fontos faktor lehet, amiről ritkábban esik szó, mégpedig a testsúly. Legfőképpen fiatal korban számít a túlsúly, elhízás sokat, amely nagy visszatartó erő a randizásban. Az elhízott kamaszoknak feleannyi esélye van randizni, mint normál testsúlyú társaiknak egy tanulmány szerint.

Éppen a napokban hívta fel a figyelmet a WHO arra a tanulmányra, amely szerint a világon már több mint egymilliárd ember küzd elhízással, ez már egy globális méretű probléma. A felnőttek körében 1990 és 2022 között az elhízottak aránya több mint kétszeresére nőtt, míg az 5-19 éves korosztályban ez az arány több mint négyszeresére emelkedett.

Magyarországon is óriási gondot jelent az elhízás, amelyben nem látunk javuló tendenciát, a pandémia csak rontott a helyzeten. A Magyar Elhízástudományi társaság friss adatai szerint A megelőző évek átlagaihoz képest jelentősen emelkedő előfordulás tapasztalható, különösen a fiatal felnőtt korcsoportokban a 2020-2022 közötti időszakban. A megugrás a 15-25 éveseknél a legerőteljesebb. Az elhízás előfordulása a COVID-19 megbetegedéssel és halálozással szoros összefüggést mutat hazai adatok szerint is, különösen a 18-45 éves korosztályban - írták.

A Covid fertőzésben elhunytak között a súlyos fokú elhízás diagnózisa jelentős arányban jelen van, lényegesen meghaladva a lakossági adatokban észlelt BMI 35 kg/m 2 feletti gyakoriságát. Ez az elhízással összefüggő krónikus betegségekkel is kapcsolatban állhat. Természetesen amellett, hogy a túlsúly a párválasztásban is hátrányokkal jár, sokkal fontosabb, hogy az elhízás több krónikus betegség okozója, és egyre több adat van arra vonatkozóan, hogy az elhízás a daganatos betegségek kialakulásában is szerepet játszik.

2019 óta nem készült átfogó tanulmány, amely megmutatná, hogyan állunk a környező országokhoz képest. Viszont a 2019-es egészségfelmérés óta, amelyen Magyarország az egyik legrosszabb eredményt hozta, a magyar adatok azóta csak romlottak. Tehát feltételezhetjük, hogy hasonlóan rossz helyet foglalunk el a rangsorban.

Visszatérve arra, hogy a méret lényeges-e vagy sem, azt a kérdést is érdemes feltenni, hogy az egészség lényeges-e vagy sem. A magasság, vagy a péniszméret adott, és mint a tanulmányok jelzik, csak ritkán vízválasztó egy hosszú távú kapcsolat esetén, semmilyen egészségügyi következménnyel nem jár a kisebb pénisz vagy alacsonyság. Az elhízás azonban nemcsak csökkenti a fiatalok randizási esélyeit, hanem komoly egészségügyi panaszokhoz is vezethet. Bár az egészség kérdése csak ritkán kerül elő a párválasztási szokásokat kutató tanulmányokban - általában külső jegyekre kérdeznek rá, vagy a személyiségre, humorra -, egy hosszútávú kapcsolatban igenis fontos lehet.

A testsúly tehát éppen egy olyan méret, ami igenis lényeges, és lehet rajta változtatni.

Rengeteg esetben viszont hiába is tartunk fontosnak valamit - jelen esetben az egészséget -, tenni már kevésbé vagyunk hajlandók érte. Pedig ha valaki a "méret" miatt aggódik, akkor legjobb olyan területre koncentrálni, ami felett van is kontrollja. Hogyha párválasztásban akar sikeresebb lenni, vagy a párkapcsolat minőségén javítani, a testsúllyal és egészséggel érdemes leginkább foglalkozni.

Címlapkép: Fortepan / Nagy Gyula