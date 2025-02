Sokkoló, ami jön! Nemsoká 2 millió magyar tűnik el a semmibe: 10 milliós országból 7 milliós leszünk

Biró Attila Link a vágólapra másolva

2100-ra Magyarország lakossága 2,2 millió fővel csökkenhet, így a jelenlegi 9,6 milliós népesség 7,4 millióra apadhat – derül ki az ENSZ friss népesség-előrejelzéseiből. Bár a régióban még így is viszonylag jól állunk, hiszen Szlovákia, Románia vagy éppen Szerbia is nagyobb arányú veszteséget szenvedhet el, a drasztikus csökkenés súlyos gazdasági és társadalmi kihívásokkal járhat itthon is. Eközben Nyugat-Európa néhány országa, például az Egyesült Királyság és Franciaország éppenséggel növekedést könyvelhet el, részben a migrációs hullámoknak köszönhetően.

Az elmúlt évtizedekben Európában a születési arányszámok tartósan a reprodukciós ráta alá csökkentek (ez az a szint, amely fenntartaná a jelenlegi népességszámot), és ez a tendencia a jövőben még inkább felgyorsulhat. Ennek következtében a legtöbb európai országban csökkenhet a népességszám 2100-ig. Természetesen a kontinens legnépesebb országai esetében várhatóak a legjelentősebb változások, például Németországban (-13,8 millió fő), Lengyelországban (-18,8 millió fő) és Olaszországban (-23,8 millió fő) - mutatják friss adatok. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Régiós szinten Kelet-Európa népessége már az 1990-es évek óta csökken, és ez a folyamat a 21. század folyamán még tovább gyorsulhat. Oroszország és Ukrajna együttvéve például 40 millió fővel lehet kisebb 2100-ra. Ugyanakkor a migráció (mind a kontinensen belüli, mind azon kívülről érkező bevándorlás) képes lehet növelni a népességszámot. Az Egyesült Királyság esetében (+4,8 millió fő) és Franciaországban (+1,8 millió fő) például a bevándorlás miatt népességnövekedésre lehet számítani a csökkenés helyett. Ez azonban csak néhány országra igaz: az ENSZ előrejelzése szerint mindössze hét európai ország népessége lesz nagyobb 2100-ban, mint 2025-ben. Érdemes persze kiemelni, hogy ezek csupán becslések, és forrásonként eltérhetnek. Az EU hivatalos statisztikai hivatala, az Eurostat például több ország esetében számol növekedéssel, bár az ő becsléseik még 2022-ben készültek, amiknél az ENSZ jóslatai jelen pillanatban frissebbek. Mi lesz Magyarországgal? Ahogy az adatokból látjuk, Magyarország sem fogja megúszni a brutális népességvesztést. Ez lőrejelzések szerint 2100-ra 2,2 millió magyar tűnhet el, ami azt is jelenti, hogy a jelenlegi közel 9,6 milliós népességünk 7,4 millióra csökkenne. Ezzel az arányszámmal egyébként a régióba még viszonylag jól is álllunk. Százalékosan ugyanis Szlovénia, Szlovákia, Románia, Horvátország és Szerbia is több embert fog veszíteni, mint mi. Szerbiában például a lakosság várhatóan 45 százaléka fog eltűnni, de Romániából is eltűnhet 8,1 millió ember, ami összességében 43 százalékos népességcsökkenés lenne a vizsgált időszakban. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Persze a számok alapján Auszria is közel van hozzánk, ott a népesség 19 százaléka veszhet oda, ami 1,7 millió ember. Ezzel szemben a legnagyobb népességnövekedésen, legalábbis arányaiban áteső ország Monakó lehet, ott a lakosság 24 százalékkal is növekedhet, igaz ez mindössze 91 ezer embert jelentene. Mit jelent mindez Európa számára? A népességcsökkenés komoly kihívást jelenthet a legtöbb gazdaság számára. Kevesebb ember kisebb fogyasztói keresletet jelent, amely kulcsfontosságú a gazdasági növekedés szempontjából. Emellett csökken a társadalombiztosítási rendszereket fenntartó adóbevétel is, amelyekről Európa világszerte ismert. Az elmúlt évtizedekben Ázsiából és a Közel-Keletről érkező bevándorlás tartotta fenn Európa növekvő népességét. Azonban a nemzetközi migráció növekedésére építő „boost-hatás” hamarosan csökkenhet, méghozzá hamarabb, mint sokan várnák. Az Eurostat előrejelzései szerint 2026 lesz az az év, amikor Európa népessége tetőzik, ezt követően pedig fokozatos csökkenés kezdődhet.

