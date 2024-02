Ezzel az új trükkel verik most át a magyarokat a társkereső oldalakon: sok pénzzel húznák le őket

Az online társkeresés mára az egész világot meghódította, ugyanakkor sok csaló is megjelent ezeken a felületeken, akik a felhasználók romantikus érzelmeit használják ki a megtévesztésre, és csalnak ki tőlük tetemes összegeket. Előfordul az is, hogy kriptovalutát használnak bűnös tevékenységeik során. Mutatjuk, hogy védje meg a szívét és a pénztárját a csalóktól Valentin Napon (és az év minden napján)!

Az iparág vezető platformjai, mint a Binance is, szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be ezek megfékezésére, miközben a saját felhasználóikat igyekeznek tájékoztatni a rájuk leselkedő veszélyekről. A pénzügyi platform a való életből vett példákon keresztül mutatja be a leggyakoribb csalási formákat, amelyeknek különösen a szerelmüket kereső emberek vannak kitéve.

A közelgő Valentin Nap a szerelem ünnepe. A csalók mégsem a felhasználók szívét szeretnék elrabolni, hanem a pénzünket - írja a közlemény. A digitális világban új formái alakultak ki a társkeresésnek. Milliók veszik igénybe világszerte a társkereső alkalmazások szolgáltatásait, amelyek valóban számos sikertörténetet tudnak felmutatni – mindazonáltal platformot biztosítanak a csalók számára is.

Honnan lehet felismerni a romantikus csalást, és miként működnek ezek?

Az online társaskeresésre szakosodott csalások esetében, amelyekre romantikus csalásként is szokás hivatkozni, a bűnözők úgy állítják be magukat, mintha romantikus érzelmeket táplálnának a kiszemelt áldozatuk iránt. Kifinomult módszereket alkalmaznak a behálózásra, kihasználva a társkereső érzelmi kiszolgáltatottságát, sérülékenységeit.

Tigran Gambaryan, a platfrom pénzügyi bűncselekmények felderítéséért felelős vezetője így írja le a csalók módszereit: „Képzeljünk el valakit, aki mélyen meg van győződve arról, hogy egy társkereső alkalmazásban, vagy a közösségi médiában rátalált élete szerelmére. A csalók hátborzongató pontossággal tudják, mit várnak el ilyen esetekben az emberek, ezzel tüzelve az érzelmeiket és bátorítva őket a cselekvésre. Úgy képesek alakítani a beszélgetések menetét, hogy magukat a felhasználó ideális párjaként tüntethessék fel. Épp azokért a dolgokért fognak lelkesedni, mint amikért a reményeikben megerősített áldozatok. Ha megosztják a gondolataikat arról, milyen kapcsolatban hisznek, milyen közös jövőt tudnának elképzelni kettejük számára, a csalók ezeket is minden további nélkül visszahangozni fogják, és elkötelezettnek fognak mutatkozni egy tartós kapcsolat iránt. Hihetetlen precizitással képesek olvasni az áldozatuk gondolataiban, ismerik a vágyaikat. Saját tapasztalataim mondatják velem, hogy a módszereik sok tekintetben nagyon hasonlóak. Ezek lényegében ugyanazok a manipulatív módszerek, amelyekkel a csalók más esetekben is a felhasználó pénzére szeretnék rátenni a kezüket. A taktikájuk lényegében mindig ugyanaz: előbb bizalmat, érzelmi kapcsolatot építenek ki az áldozatukkal, majd ezt kihasználva érik el a céljaikat.”

Az elbűvölő megjelenésű és lebilincselő modorú beszélgetőtárs valójában egy hamis profil, amely egy csalót takar. Az ilyen csalók mesterei a megtévesztésnek és fokozatosan építik ki a bizalmat az áldozatukkal, a legvégén azonban mindig a pénz vagy az érzékeny információ megszerzése a céljuk.

Hogy jönnek a képbe kriptovaluták?

A romantikus csalások száma a világon mindenhol ugrásszerűen megnövekedett: a 2023. évi Norton Cyber Safety Insight Reportban közzétett felmérésben négy felnőtt közül egy számolt be arról, hogy áldozatává vált efféle csalásoknak. Csak az Egyesült Államokban, és csak 2016-ban az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (The US Federal Trade Commission) 11 235 romantikus csalással kapcsolatos panaszt regisztrált. 2020-ra ez a szám 52 593-ra emelkedett, ami 368%-os növekedésnek felelt meg négy éven belül. 2022-re a helyzet még ennél is súlyosabbá vált, amikor egy éven belül 30%-kal nőtt tovább a bejelentések száma. Közel 70 000 személy számolt be arról, hogy romantikus csalás áldozata lett, amelynek következtében a teljes csalási érték elérte az 1,3 milliárd dollárt.

Habár nem a kriptovalutát használják a leggyakrabban fizetési eszközként az ilyen csalások esetében, ezek így is a bejelentett csalások 34%-nál fordulnak elő, ahogy erről az FTC jelentés is számot ad. Fontos azonban aláhúzni, hogy tévhit, miszerint a kriptovaluták amolyan menedékül szolgálnak a csalók számára. Épp az ellenkezője az igaz: a kriptopiacon a bűnözői tevékenység a tranzakcióknak csak egy töredékét érinti, és még ezek száma is folyamatosan csökken. A Chainalysis legutóbbi 2024 Crypto Crime Report-ja szerint a kriptovalutákkal elkövetett bűnesetek száma a 2022-ben mért 0,42%-ról, 2023-ra 0,34%-ra esett vissza.

A pénzügyi portál 2023-as adatai szerint a romantikus csalások az összes csalás mintegy 2%-át tették ki. Ez az arány alacsonynak tűnhet, a csalással okozott kár azonban így is dollár tízmilliókra tehető, az egy áldozatra eső veszteséget pedig mintegy 14 000 dollárra becsülik. Ezekből az adatokból jól látszik, hogy a romantikus csalások az átverések egyik legnagyobb anyagi veszteséggel járó fajtái, ami csak aláhúzza a velük kapcsolatos tájékoztatás, és megelőzésük fontosságát a kriptotérben.

Így csalják lépre áldozataikat a romantikus csalók – példák a való életből

Erin Fracolli, a Binance hírszerzésért és nyomozásokért felelős globális vezetője, a leggyakoribb forgatókönyveket így írta le: „A csalók általában a társkereső oldalakon, vagy az applikációkon belül lépnek kapcsolatba áldozataikkal, ahol megkezdik a bizalom felépítését. Olyan befektetésekről mesélnek, amelyek hatalmas hozammal járnak – ezekről természetesen utóbb kiderül, hogy valótlanok. Az áldozatok kezdetben kis összegeket fektetnek be, és akár hozzá is juthatnak némi „nyereséghez” a befektetéseik után, ami azt hivatott alátámasztani, hogy valós befektetési lehetőségről van szó. A végén mégsem fognak tudni hozzáférni nagyobb összegű betétekhez vagy a „befektetéseikhez”. A csalók emellett adókra, egyéb díjakra és frissítésekre hivatkozva is felszámolnak költségeket, amivel, mintegy még utoljára, pénzt igyekeznek kicsikarni áldozatukból. Az áldozatok rendszerint már csak ezen a ponton veszik észre, hogy becsapták őket, vagy miután utána néztek az adott platform eredetiségének.”

Ezt a fajta befektetési csalást hívják „disznóvágásnak”. A csalók tehát kezdetben nyereséget juttatnak az áldozataiknak és ezzel veszik rá őket arra, hogy még nagyobb összegeket fektessenek az adott eszközbe. Miután már elég pénzt csaltak ki tőlük, a csalók egyszerűen felszívódnak, az áldozatok pedig képtelenek hozzáférni a pénzükhöz. Ez a fajta megtévesztés nemcsak a kriptopiacon van jelen, hanem az elmúlt években számos más területen is nagyszámban előfordult.

A pénzügyi portál – a neveket megváltoztatva – a való életből vett eseteket is ismertet.

John a Liddy nevű csalóval a Tinderen ismerkedett meg. Liddy úgy mutatta be magát, mint egy ázsiai ruhaszalon fiatal tulajdonosa, a beszélgetésüket pedig gyorsan a WhatsAppra terelte. Itt, Johnt arra vette rá, hogy egy magas megtérülést ígérő platformon fektesse be a pénzét. Kezdetben John elővigyázatos volt, és csak kis összeget fektetett be, követve Liddy tanácsait. Ez szerény nyereséget hozott, amit John ki is tudott venni a befektetéséből. Az ilyen esetek növelték John Liddy iránti bizalmát és elaltatták az éberségét. Azonban, egy alkalommal, mikor John egy nagyobb összeget kísérelt meg felvenni, az applikáció blokkolta a tranzakciót és 30%-os adó megfizetését követelte 72 órán belül, azzal fenyegetődzve, hogy ellenkező esetben John számláját befagyasztják. John végül megfizette a teljes összeget, az applikáció ügyfélszolgálata mégsem méltatta válaszra többé, Liddy pedig eltűnt. John két hónap alatt 100 000 dollárnyi befektetést veszített el.

Egy másik áldozat, Michael, egy Rose nevű nővel vette fel a kapcsolatot a közösségi médiában, aki azt állította magáról, hogy kriptovalutákkal kereskedik. Rose romantikus érdeklődést mutatott Michael iránt és az online térben, illetve a telefonhívásaik során a kapcsolatuk kezdett szárba szökni. Hogy bizonyítsa valódiságát, Rose még egy hamis vezetői engedélyt is megosztott Michael-el. Ahogy telt az idő, Michael egyre jobban érezte magát ebben a kapcsolatban, és Rose-ra bízta a befektetései ügyei intézését.

Tigran Gambaryan így folytatja a történetet: “Idővel, az áldozat, aki egyre jobban bízott a nagy megtérülésben, végül több mint 500 000 dollárnak megfelelő kriptovalutát utal át. Csak jóval később jött rá arra, hogy az egész egy átverés volt. Addigra már nem egyszerűen a befektetéseit veszítette el, hanem az otthonát is – hiszen azt hitte, a szerelmével együtt fog házat venni. Felvettük a kapcsolatot a hatóságokkal és ennek köszönhetően az áldozat 200 000 dollárját sikerült visszaszerezni, bár még az ilyen részeredmény is meglehetősen ritka.”

Bármilyen módszerről legyen is szó, azok közös jellemzője az, hogy a csalók végül pénzt kérnek áldozataiktól a legkülönbözőbb indokokra hivatkozva. Az ilyen indokoknak se szeri se száma: előfordul, hogy sürgős operációhoz, kezelésekhez kell a pénz, máskor veszélyes bűnözők követelnek váltságdíjat elrabolt emberekért, vagy egyszerűen repülőjegyre kérnek pénzt, hogy a szerelmesek végül személyesen is találkozhassanak egymással. Erin Fracolli ezzel kapcsolatban megjegyzi: „Az esetek többségében az áldozatok nem találkoznak vélt szerelmükkel személyesen, csak az online térben, vagy telefonon tartják velük a kapcsolatot”. Hozzátette: „a csalók néha videó hívásokat is kezdeményeznek, ám ezek rendszerint nagyon rövid ideig tartanak, a képminőség pedig rendkívül gyatra.”

Egy másik áldozat, egy nő, egy George nevű férfival ismerkedett meg a Facebook Dating-en. A kapcsolatuk hamar romantikusra fordult, már a közös életüket tervezgették. George azonban egy alkalommal azzal állt elő, hogy a bankja befagyasztott a számláját, ezért kétségbeejtő anyagi helyzetbe került és képtelen eltartani a két gyerekét. George azt állította, hogy Cipruson ragadt és nem tud hazatérni Nagy-Britanniába, ezért a nőtől kért pénzügyi segítséget. A nő, mivel bízott a férfiban és gyengéd érzelmeket táplált iránta, tetemes összeget, több mint 20 000 dollárt utalt át, George pedig ígértet tett arra, hogy a pénzt visszafizeti, mihelyt megérkezik Nagy-Britanniába. Amikor nő gyanakodni kezdett és már nem utalt több pénzt, George egyszerűen eltűnt, és természetesen semmit nem fizetett vissza abból a pénzből, amit kapott.

Ezek a történeket azt mutatják, hogy bárki válhat áldozattá. Fontos, hogy minél több felhasználó legyen tisztában ezekkel a csalási sémákkal, és legyen nagyon óvatos, amikor kapcsolatba kezd valakivel az online térben.

Miből lehet sejteni, hogy romantikus csalással van dolgunk?

Az alábbiakban a pénzügyi platform összefoglalja azokat a jeleket, amelyek romantikus csalásra utalhatnak és kriptoműveleteket is magukba foglalhatnak: