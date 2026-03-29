Debrecen, 2017. január 5.Deményi Zsolt háziorvos vizsgál egy hajléktalan nõt az otthontalanokat segítõ Refomix Nonprofit Kft. Dobozi utcai nappali melegedõ és éjjeli menedékhelyén lévõ orvosi rendelõben, Debrecenben 2017. január 5-én
Egészség

Sokan gyanútlanul beszedik, amit a háziorvos felír: valójában ez szabadítja ránk a kivédhetetlen szuperbaktériumokat

Pénzcentrum
2026. március 29. 13:28

Ha nem változtatunk a jelenlegi antibiotikum-használati szokásainkon, 2050-re évente akár tízmillió ember halálát is okozhatják a multirezisztens kórokozók. A probléma legfőbb forrása ma már nem az állattenyésztés, hanem a helytelen orvosi gyakorlat, különösen a széles spektrumú antibiotikumok túlzott felírása. A felelőtlen gyógyszerhasználat ráadásul a természetes vizeinket és a városi vadvilágot is súlyosan szennyezi, a kialakuló szuperbaktériumok pedig közvetlenül veszélyeztetik az emberi egészséget - jelentette a Telex.

Az antibiotikumok felfedezése egykor csodaszernek számított. A folyamatos túlhasználat miatt azonban olyan baktériumtörzsek szelektálódtak ki, amelyek ellenállnak az eddig ismert kezeléseknek. Kardos Gábor, a Debreceni Egyetem kutatója szerint a multirezisztens kórokozók elsősorban nem az alapvetően egészséges, enyhébb fertőzéssel küzdő embereket fenyegetik. Sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a kórházi ápolásra szorulókra, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegekre.

A romló statisztikák mögött elsősorban a mindennapi orvosi gyakorlat áll. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint az esetek legalább 60 százalékában szűk spektrumú antibiotikumokat kellene alkalmazni. Ezzel szemben Magyarországon a járóbeteg-ellátásban siralmas a helyzet, mivel a háziorvosok szinte azonnal a széles spektrumú készítményeket írják fel.

Kapcsolódó cikkeink:

Ez egy rendkívül veszélyes rezisztenciaspirált indít be. Amikor egy gyógyszer hatékonyságába vetett bizalom megrendül, az orvosok még erősebb szerhez nyúlnak. Ez újabb rezisztenciát szül, míg végül a legerősebb antibiotikumok is hatástalanná válnak. Ezt a hazai folyamatot felgyorsítja, hogy a háziorvosok nehezen férnek hozzá a pontos mikrobiológiai diagnosztikához. Emellett a szűk spektrumú gyógyszerek jelentős része a korábbi kereslethiány miatt ma már be sem szerezhető a patikákban.

A probléma azonban már rég túlmutat a rendelők falain, hiszen a gyógyszermaradványok a szennyvízen keresztül folyamatosan kijutnak a természetbe. Ma már kijelenthető: ahol ember és víz találkozik, ott a víz antibiotikummal szennyezett. Egy extrém indiai példa szerint egy folyóban olyan magas volt a hatóanyag-koncentráció, hogy a benne való fürdőzést akár gyógyszeres kezelésként is felírhatták volna. Ezek a környezetbe jutó ökotoxinok felborítják a talaj egészséges működését. Károsítják az állatok és a növények fejlődését, ami a táplálékláncon keresztül hamar visszagyűrűzik az emberhez.

A szennyezés miatt a városi környezetben és a hulladéklerakókon táplálkozó állatok, például a varjak és a sirályok is a szuperbaktériumok hordozóivá váltak. A hazai dankasirályok körében az elmúlt években drasztikusan, mintegy 70 százalékra nőtt a multirezisztens kórokozók aránya. Sőt, már olyan baktériumok is megjelentek náluk, amelyek a legszélesebb spektrumú antibiotikumokat is hatástalanítják. Ezek a kórokozók a vadvilág és az emberek között folyamatosan cserélik a rezisztenciagéneket.

Bár a köztudatban gyakran az állattenyésztést okolják a kialakult helyzetért, ez az állítás ma már inkább csak Észak-Amerikára és Ázsiára igaz. Magyarországon a szigorításoknak köszönhetően az elmúlt öt évben a felére csökkent az agráriumban felhasznált antibiotikumok mennyisége. A valódi veszélyforrást a humánegészségügyi gyakorlat jelenti. Ennek az átfogó, minden ágazatot bevonó megreformálása a jövőben elkerülhetetlen lesz.

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 29.
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
2026. március 28.
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. március 29.
Meglátogattuk a magyar Robinsont: egyedül él az erdő közepén, devizahitele elől költözött kunyhóba
2026. március 28.
Mindenkit megtéveszt a rettegett olajhatalom: lerántották a leplet Irán gyengepontjáról, ez döntheti el a háborút?
2026. március 28.
35 milliós számlát hagyott maga után a titokzatos magángép: ki urizál a magyar reptéren?
Erről ne maradj le!
1
4 napja
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2
3 hete
Kiderült a palackozott vizek sötét titka: literszám vedelik, de ezzel sokan nem számolnak
3
3 hete
Meghalt Kiss László
4
4 hete
Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint
5
2 hónapja
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 29. 14:46
Félelmetes csapdába léptek a nyugati nagyhatalmak: egyetlen ázsiai ország tartja markában a jövő technológiáját
Pénzcentrum  |  2026. március 29. 13:03
Meglátogattuk a magyar Robinsont: egyedül él az erdő közepén, devizahitele elől költözött kunyhóba
Agrárszektor  |  2026. március 29. 14:01
Óriási átverés vagy csodaszer? Végre pontot tesznek a mítosz végére