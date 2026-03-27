Két tudósnő ül a számítógép képernyője előtt a koronavírus modelljével és a DNS-hélixszel. Oltási tanulmányok. Férfi tudós a háttérben
Egészség

Friss hírek jöttek a koronavírus terjedéséről: ezt közölte az NNGYK az örökítőanyagról

MTI
2026. március 27. 16:29

Országosan stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, miközben tovább csökken az influenza jelenléte a hazai szennyvizekben. A hivatalos adatok alapján a közeljövőben nem kell tartani a koronavírus-fertőzések megugrásától, az influenzás megbetegedések száma pedig várhatóan tovább csökken.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb mérései szerint az év tizenkettedik hetében tizenkilenc vizsgált helyszínen maradt változatlan a koronavírus-koncentráció. Emelkedést egyik településen sem tapasztaltak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Békéscsabán, Salgótarjánban és Szegeden ráadásul tovább csökkentek a mért értékek. A vírus örökítőanyagának jelenléte Észak-Budapesten, a fővárosi agglomerációban, valamint Debrecenben, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szegeden, Szekszárdon és Tatabányán éri el a mérsékelt szintet. Az ország többi részén a koncentráció kifejezetten alacsony.

Ezzel párhuzamosan az influenza A vírus örökítőanyagának mennyisége is egyre kedvezőbb képet mutat. Az országos átlag folyamatosan csökken. A legutóbbi vizsgálatok során már csak egyetlen településen, Székesfehérváron haladta meg a kimutatási határt.
#vizsgálat #egészség #influenza #szennyvíz #fertőzés #egészségügy #koronavírus #covid-19 #járványhelyzet #vírusfertőzés #nngyk

