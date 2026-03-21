Megugrott a meningococcus-fertőzések száma Nagy-Britanniában, a járványvédelem az európai lakosságot érintő kockázatokról is megszólalt

2026. március 21. 13:34

Nagy-Britanniában tovább terjed a meningococcus baktérium okozta agyhártyagyulladás-járvány, amely már két fiatal életét követelte. A helyi hatóságok szerint a fertőzés másodlagos terjedésének kockázata miatt továbbra sem lehet megnyugtatóan kezelni a helyzetet, miközben országos oltási készlethiány alakult ki, írja a Sky News.

Harmincnégyre nőtt az agyhártyagyulladásos esetek száma Nagy-Britanniában, ahol a járvány eddig két fiatal életét követelte. A helyi hatóságok kiemelik, hogy a továbbterjedés veszélye még nem múlt el, és a fokozott lakossági érdeklődés miatt országos vakcinahiány alakult ki.

Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) adatai szerint a járvány gócpontjában, Kent megyében egy nap alatt hét új esetet regisztráltak. A fertőzés eddig négy helyi iskola diákjait érintette, de már Londonban is találtak beteget.

A két eddigi áldozat egy favershami tinédzser és a Kenti Egyetem huszonegy éves hallgatója volt. Anjan Ghosh, Kent megye közegészségügyi igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a másodlagos fertőzések kockázata miatt egyelőre nem lehet kijelenteni a járvány megfékezését. Összehasonlításképpen: egy átlagos évben Nagy-Britanniában körülbelül 350 agyhártyagyulladásos esetet regisztrálnak.

A kialakult helyzet miatt ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a B csoportú meningococcus elleni védőoltás iránt. A Boots gyógyszertárlánc tájékoztatása szerint a példátlan kereslet országos készlethiányhoz vezetett.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az európai lakosságot tekintve a fertőzés kockázata továbbra is nagyon alacsony, így kontinens-szinten nincs ok az aggodalomra.
