Ki nem találod, mi a világ leghalálosabb állata: itthon is őshonos, rettenetes kórokat terjeszt

Amikor halálos állatokról beszélünk, a legtöbben cápákra, kígyókra vagy nagyragadozókra gondolnak. A statisztikák azonban egészen mást mutatnak: a világ leghalálosabb állata nem félelmetes, hanem szinte láthatatlan. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja bemutatja, mely állatok okozzák a legtöbb emberi halálesetet évente, és miért válik ez a kérdés Európában és Magyarországon is egyre aktuálisabbá.

A halálos állatok rangsorának élén egy meglepő „győztes” áll. A globális adatok szerint ugyanis messze a szúnyog felelős a legtöbb emberi halálesetért évente. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint főleg azért, mert olyan betegségeket terjeszt, mint a malária, a dengue-láz, a Zika- vagy a Nyugat-nílusi vírus. Évente több százezer ember hal meg ezek miatt világszerte. Ez a szám pedig nagyságrendekkel meghaladja a klasszikusan veszélyesnek tartott állatokhoz köthető haláleseteket. A kígyómarások, a nagytestű emlősök támadásai vagy a cápatámadások statisztikailag jóval ritkábbak, még ha látványosabbak is.

A CHART by Pénzcentrum új epizódjának elemzése alapján a valódi kockázat nem az állat méretében vagy agresszivitásában rejlik, hanem abban, hogy hatékony vektorként működik. A szúnyogok gyorsan szaporodnak, könnyen alkalmazkodnak, és nagy tömegeket érnek el - különösen sűrűn lakott, melegebb éghajlatú területeken.

Az utóbbi években több országban is megjelent az ázsiai tigrisszúnyog, amely képes veszélyes vírusok terjesztésére. Magyarországon is egyre több térségben észlelik ezt az invazív fajt. Bár a súlyos megbetegedések száma egyelőre alacsony, a CHART by Pénzcentrum adatai szerint a trend egyértelmű: a kockázat növekszik, és a közegészségügyi felkészültség egyre fontosabbá válik.

