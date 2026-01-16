A csütörtöki mérések szerint 12 városban már a veszélyes kategóriába sorolták a levegő minőségét, további 19 településen pedig szintén aggasztó értékeket regisztráltak.
Ki nem találod, mi a világ leghalálosabb állata: itthon is őshonos, rettenetes kórokat terjeszt
Amikor halálos állatokról beszélünk, a legtöbben cápákra, kígyókra vagy nagyragadozókra gondolnak. A statisztikák azonban egészen mást mutatnak: a világ leghalálosabb állata nem félelmetes, hanem szinte láthatatlan. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja bemutatja, mely állatok okozzák a legtöbb emberi halálesetet évente, és miért válik ez a kérdés Európában és Magyarországon is egyre aktuálisabbá.
A halálos állatok rangsorának élén egy meglepő „győztes” áll. A globális adatok szerint ugyanis messze a szúnyog felelős a legtöbb emberi halálesetért évente. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint főleg azért, mert olyan betegségeket terjeszt, mint a malária, a dengue-láz, a Zika- vagy a Nyugat-nílusi vírus. Évente több százezer ember hal meg ezek miatt világszerte. Ez a szám pedig nagyságrendekkel meghaladja a klasszikusan veszélyesnek tartott állatokhoz köthető haláleseteket. A kígyómarások, a nagytestű emlősök támadásai vagy a cápatámadások statisztikailag jóval ritkábbak, még ha látványosabbak is.
A CHART by Pénzcentrum új epizódjának elemzése alapján a valódi kockázat nem az állat méretében vagy agresszivitásában rejlik, hanem abban, hogy hatékony vektorként működik. A szúnyogok gyorsan szaporodnak, könnyen alkalmazkodnak, és nagy tömegeket érnek el - különösen sűrűn lakott, melegebb éghajlatú területeken.
Az utóbbi években több országban is megjelent az ázsiai tigrisszúnyog, amely képes veszélyes vírusok terjesztésére. Magyarországon is egyre több térségben észlelik ezt az invazív fajt. Bár a súlyos megbetegedések száma egyelőre alacsony, a CHART by Pénzcentrum adatai szerint a trend egyértelmű: a kockázat növekszik, és a közegészségügyi felkészültség egyre fontosabbá válik.
A Pénzcentrum az RTL Klub „Év embere” díj 2025-ös kitüntetettjével, Dr. Zacher Gáborral beszélgetett magánéletről, munkáról, és természetesen a magyar egészségügy állapotáról.
Bár nem indított el általános alkoholfogyasztási hullámot Magyarországon a koronavírus-járvány, de rávilágított arra, hogy bizonyos társadalmi csoportokban jelentősen többet ittak.
Ha megtanuljuk hosszabb ideig kitartani ezt a pózt, erősebbek lehetünk, javulhat a memóriánk, és egészségesebb maradhat az agyunk.
Szentesi készülő kötetében a rákból való felépülését dolgozza fel.
Kínzó népbetegség tünetei súlyosbodhatnak a borzasztó hidegben: rengeteg magyar szenved tőle, ez lehet a megoldás
A hideg idő, a száraz levegő és a kevesebb napfény a téli hónapokban felerősítheti több krónikus bőrbetegség tüneteit.
Alig ismert nyugdíjkatasztrófa érik a fejlett világban: küszöbön az összeomlás, nehéz lesz elkerülni
Hol él a legtöbb 100 év feletti ember? Vajon miért Japán vezeti a rangsort? És hogyan alakul a várható élettartam Európában? Mutatjuk!
Január elején az egészségügyben dolgozó nyugdíjasok többsége a munkabére mellett ismét megkapta a nyugdíját is, miután a kormány év végén enyhítette a korábbi szigorú szabályozást.
A Pénzcentrum idén is elkészítette azt a körképet, amelyből kiderül, mennyit kérnek el magánúton azokért a műtétekért, amelyekre jelenleg leghosszabb a várólista.
Jelentős emelkedést tapasztaltak az egészségügyi intézmények az elmúlt napokban az elcsúszás és elesés miatti sürgős esetek számában.
A táplálkozási ajánlások célja, hogy segítsék a lakosság egészségének megőrzését és javítását.
A hely célja, hogy a fiatalok végre valóban semmittevéssel tölthessék az idejüket.
Az Országos Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ újabb 16 ezer adag 3Fluart nevű, influenza elleni vakcinát bocsátott térítésmentesen a veszélyeztetett lakosok rendelkezésére.
Ausztriában szinte ingyen van, nálunk luxuscikk: nincs mit tenni, brutális pénzt fizetnek a magyar nők
Ausztria 2026-tól teljesen eltörölte a menstruációs termékek áfáját, így a tamponok és betétek 0%-os adókulccsal kerülnek a boltokba.
Gyilkosság a Morrison's 2-ben: elképesztő, mit posztolt a tettes, ezt a bíróságon is figyelembe vehetik
Egy tíz évvel ezelőtt megosztott filmes jelenet hátborzongató párhuzamba került a Morrison’s 2-ben történt halálos verekedéssel.
Nézzük meg, mennyi az ápolási díj összege 2025-ben, illetve mikor utalják az ápolási díjat a következő hónapokban.
Magyarok tömegei szedik így a vitaminokat, étrend-kiegészítőket: ezt a dolgot nagyon benézik, súlyos árat fizetnek
A multivitaminok esetében nincs szabályozás arra vonatkozóan, hogy milyen tápanyagokat és milyen mennyiségben kell tartalmazniuk.
Durva pazarlás az egészségügyben: 400 ezer darab orvosi eszköz mehet kárba - a rendelők, kórházak nem kérnek belőlük
A tűk szavatossági ideje 2026 márciusában jár le, ami két évvel meghosszabbítható.
A gyógyszergyártóknak az Egyesült Államokban tett árengedmények után magasabb árakat kellene elérniük az európai piacokon.